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Türk Milli Bilgisayar Klavye Takımı, 11 madalyayla dünya birincisi oldu
Türk Milli Bilgisayar Klavye Takımı, 11 madalyayla dünya birincisi oldu
Türk Milli Bilgisayar Klavye Takımı, Birleşmiş Milletlere bağlı INTERSTENO Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu'nun düzenlediği Dünya İnternet... 02.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-02T16:23+0300
2023-05-02T16:23+0300
yaşam
türk milli klavye takımı
şampiyon
bilgisayar
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Federasyonun Türk Grubu Başkanlığı ve Türkiye Temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, 27 Mart-28 Nisan'da çevrimiçi yapılan yarışmaya 19 ülkeden 1117 kişi katıldı.Anadilli ve çok dilli olarak iki yarış türünde, 4 yaş kategorisinde yapılan 8 yarışta 24 madalya verildi.Türk Milli Bilgisayar Klavye Takımı, biri dünya rekoru olmak üzere 5 birincilik, 3 ikincilik, 3 üçüncülükle 11 madalya kazanıp dünya birincisi oldu.Yarışmada, İtalyanlar 4, Çekyalılar ve Japonlar üçer, Ruslar 2 ve Polonyalılar 1 madalya kazandı.Madalya kazanan ve derece alan Türk yarışmacılar, gelecek yıl Polonya’nın Katowice şehrinde yapılacak Dünya Bilgisayar Klavye Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.
https://sputniknews.com.tr/20220412/turk-milli-bilgisayar-klavye-takimi-11-madalyayla-dunya-sampiyonu-oldu-1055496392.html
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türk milli klavye takımı, şampiyon, bilgisayar, türkiye
türk milli klavye takımı, şampiyon, bilgisayar, türkiye

Türk Milli Bilgisayar Klavye Takımı, 11 madalyayla dünya birincisi oldu

16:23 02.05.2023
© AAKlavye - internet - sosyal medya - bilgisayar
Klavye - internet - sosyal medya - bilgisayar - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2023
© AA
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Türk Milli Bilgisayar Klavye Takımı, Birleşmiş Milletlere bağlı INTERSTENO Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu'nun düzenlediği Dünya İnternet Klavye Yarışması finallerinde 11 madalya ile dünya birincisi oldu.
Federasyonun Türk Grubu Başkanlığı ve Türkiye Temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, 27 Mart-28 Nisan'da çevrimiçi yapılan yarışmaya 19 ülkeden 1117 kişi katıldı.
Anadilli ve çok dilli olarak iki yarış türünde, 4 yaş kategorisinde yapılan 8 yarışta 24 madalya verildi.
Türk Milli Bilgisayar Klavye Takımı, biri dünya rekoru olmak üzere 5 birincilik, 3 ikincilik, 3 üçüncülükle 11 madalya kazanıp dünya birincisi oldu.
Yarışmada, İtalyanlar 4, Çekyalılar ve Japonlar üçer, Ruslar 2 ve Polonyalılar 1 madalya kazandı.
Madalya kazanan ve derece alan Türk yarışmacılar, gelecek yıl Polonya’nın Katowice şehrinde yapılacak Dünya Bilgisayar Klavye Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.
klavye, on parmak - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2022
TÜRKİYE
Türk Milli Bilgisayar Klavye Takımı, 11 madalyayla dünya şampiyonu oldu
12 Nisan 2022, 14:22
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