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TikTok ile Türkiye Basketbol Federasyonu arasında sponsorluk anlaşması
TikTok ile Türkiye Basketbol Federasyonu arasında sponsorluk anlaşması
Türkiye Basketbol Federasyonu ile TikTok arasında imzalanan sponsorluk anlaşmasıyla TikTok, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin resmi eğlence partneri... 02.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-02T12:14+0300
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spor
tiktok
türkiye basketbol federasyonu (tbf)
sponsorluk
anlaşma
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Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan (TBF) yapılan açıklamaya göre, sponsorluk anlaşması kapsamında basketbolseverler TikTok'ta eğlenceli içerikler üretebilecek. Platform sayısız filtre, ses ve efektlerle uygulama içinde özel içerikler üretilmesine imkan sunacak. Basketbolseverler ayrıca Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin resmi TikTok hesabından maçların en özel anlarını izleyebilecek.Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, anlaşmayla ilgili şunları söyledi:TikTok Türkiye Operasyon Lideri Erkan Ünlü de TikTok'u her gün milyonlarca insanın ziyaret ettiğini dile getirdi: TikTok, daha önce de NBA ve UEFA EURO 2020'nin eğlence partnerliğini üstlenmişti.
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tiktok, türkiye basketbol federasyonu (tbf), sponsorluk, anlaşma
tiktok, türkiye basketbol federasyonu (tbf), sponsorluk, anlaşma

TikTok ile Türkiye Basketbol Federasyonu arasında sponsorluk anlaşması

12:14 02.05.2023 (güncellendi: 12:18 02.05.2023)
© AATikTok ile Türkiye Basketbol Federasyonu
TikTok ile Türkiye Basketbol Federasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2023
© AA
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Türkiye Basketbol Federasyonu ile TikTok arasında imzalanan sponsorluk anlaşmasıyla TikTok, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin resmi eğlence partneri oldu.
Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan (TBF) yapılan açıklamaya göre, sponsorluk anlaşması kapsamında basketbolseverler TikTok'ta eğlenceli içerikler üretebilecek. Platform sayısız filtre, ses ve efektlerle uygulama içinde özel içerikler üretilmesine imkan sunacak. Basketbolseverler ayrıca Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin resmi TikTok hesabından maçların en özel anlarını izleyebilecek.
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, anlaşmayla ilgili şunları söyledi:
"Basketbol sevgisini ve kültürünü toplumun her kesimine yaymak için yeni kuşakların iletişim tercihlerini anlamak ve onlarla yeni alanlarda buluşma fırsatı yaratmak gerektiğinin farkındayız. Genç basketbolseverlerin ilgisini arttırmak ve basketboldaki yaratıcılıklarını göstermeye teşvik etmek amacıyla, iletişim çağının bütün pozitif olanaklarını kullanmak istiyoruz. TikTok'un basketbolu geniş kitlelere ulaştırma amacımıza katkı sağlayacağına, basketbolseverler için yeni bir buluşma ve eğlence noktası olacağına inancımız tam. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve TikTok arasındaki sponsorluk anlaşmasının camiamıza hayırlı olmasını diliyorum."
TikTok Türkiye Operasyon Lideri Erkan Ünlü de TikTok'u her gün milyonlarca insanın ziyaret ettiğini dile getirdi:
"Unutulmayan spor müsabakası anlarını yeniden paylaşan, spor konusundaki yeteneklerini gösteren içerik üreticilerimizin yanı sıra spor alanında üretilen içerikler milyarlarca kez görüntüleniyor. Müthiş bir performans gösterisi olan basketbolun TikTok evreni için apayrı bir yeri var. Türkiye'nin basketboldaki başarıları her zaman göğsümüzü kabarttı. TikTok olarak Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'yle böyle bir iş birliğinde bulunmaktan dolayı gurur duyuyoruz. TikTok'un basketbolseverlerin yeni buluşma noktası haline gelmesiyse en büyük hedefimiz. Bu amaç için var gücümüzle çalışmaya, platformumuz aracılığıyla basketbolu daha geniş kitlelere ulaştırmaya ve sevdirmek için çabalamaya devam edeceğiz."
TikTok, daha önce de NBA ve UEFA EURO 2020'nin eğlence partnerliğini üstlenmişti.
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