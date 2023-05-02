TikTok ile Türkiye Basketbol Federasyonu arasında sponsorluk anlaşması

"Unutulmayan spor müsabakası anlarını yeniden paylaşan, spor konusundaki yeteneklerini gösteren içerik üreticilerimizin yanı sıra spor alanında üretilen içerikler milyarlarca kez görüntüleniyor. Müthiş bir performans gösterisi olan basketbolun TikTok evreni için apayrı bir yeri var. Türkiye'nin basketboldaki başarıları her zaman göğsümüzü kabarttı. TikTok olarak Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'yle böyle bir iş birliğinde bulunmaktan dolayı gurur duyuyoruz. TikTok'un basketbolseverlerin yeni buluşma noktası haline gelmesiyse en büyük hedefimiz. Bu amaç için var gücümüzle çalışmaya, platformumuz aracılığıyla basketbolu daha geniş kitlelere ulaştırmaya ve sevdirmek için çabalamaya devam edeceğiz."