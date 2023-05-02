https://sputniknews.com.tr/20230502/thyden-sahte-hesap-uyarisi-1070468467.html

THY'den 'sahte hesap' uyarısı

THY'den 'sahte hesap' uyarısı

Türk Hava Yolları (THY), sosyal medyada şirket logosunu kullanan sahte hesaplara karşı uyardı. THY'nin açıklamasında, resmi destek hesabı '@TK_HelpDesk'... 02.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-02T05:38+0300

2023-05-02T05:38+0300

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türkiye

thy

sahte hesap

sosyal medya

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Türk Hava Yolları (THY), sosyal medyada şirket logosunu kullanan bazı sahte hesapların tespit edildiğini belirterek, yolcuları bu hesaplara itibar etmemeleri için uyardı.THY'nin resmi destek hesabından yapılan açıklamada, şirket logosu ile kendilerini markayla bağlantılı gibi gösterip bilgi talep eden bazı hesapların tespit edildiği aktarıldı.Açıklamada, "Resmi destek hesabımız '@TK_HelpDesk' dışındaki müşteri ilişkileri destek hesaplarının THY ile ilgisi bulunmamaktadır. Güvenliğiniz için bu hesaplara itibar etmemenizi önemle rica ederiz" ifadelerine yer verildi.

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thy, sahte hesap, sosyal medya