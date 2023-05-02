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https://sputniknews.com.tr/20230502/thyden-sahte-hesap-uyarisi-1070468467.html
THY'den 'sahte hesap' uyarısı
THY'den 'sahte hesap' uyarısı
Türk Hava Yolları (THY), sosyal medyada şirket logosunu kullanan sahte hesaplara karşı uyardı. THY'nin açıklamasında, resmi destek hesabı '@TK_HelpDesk'... 02.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-02T05:38+0300
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sahte hesap
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Türk Hava Yolları (THY), sosyal medyada şirket logosunu kullanan bazı sahte hesapların tespit edildiğini belirterek, yolcuları bu hesaplara itibar etmemeleri için uyardı.THY'nin resmi destek hesabından yapılan açıklamada, şirket logosu ile kendilerini markayla bağlantılı gibi gösterip bilgi talep eden bazı hesapların tespit edildiği aktarıldı.Açıklamada, "Resmi destek hesabımız '@TK_HelpDesk' dışındaki müşteri ilişkileri destek hesaplarının THY ile ilgisi bulunmamaktadır. Güvenliğiniz için bu hesaplara itibar etmemenizi önemle rica ederiz" ifadelerine yer verildi.
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thy, sahte hesap, sosyal medya
thy, sahte hesap, sosyal medya

THY'den 'sahte hesap' uyarısı

05:38 02.05.2023
© AATHY
THY - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2023
© AA
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Türk Hava Yolları (THY), sosyal medyada şirket logosunu kullanan sahte hesaplara karşı uyardı. THY'nin açıklamasında, resmi destek hesabı '@TK_HelpDesk' dışındaki hesaplara itibar edilmemesi istendi.
Türk Hava Yolları (THY), sosyal medyada şirket logosunu kullanan bazı sahte hesapların tespit edildiğini belirterek, yolcuları bu hesaplara itibar etmemeleri için uyardı.
THY'nin resmi destek hesabından yapılan açıklamada, şirket logosu ile kendilerini markayla bağlantılı gibi gösterip bilgi talep eden bazı hesapların tespit edildiği aktarıldı.
Açıklamada, "Resmi destek hesabımız '@TK_HelpDesk' dışındaki müşteri ilişkileri destek hesaplarının THY ile ilgisi bulunmamaktadır. Güvenliğiniz için bu hesaplara itibar etmemenizi önemle rica ederiz" ifadelerine yer verildi.
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