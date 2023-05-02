https://sputniknews.com.tr/20230502/tayvanda-maymun-kedi-yavrusunu-kacirdi-1070490824.html
Tayvan'da maymun kedi yavrusunu kaçırdı
Tayvan'da maymun kedi yavrusunu kaçırdı
Tayvan’ın başkenti Taipei’de makak maymunu yavru kediyi kaçırdı. Halk, kedi yavrusunu bulmak için seferber oldu. 02.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-02T14:42+0300
2023-05-02T14:42+0300
2023-05-02T14:42+0300
dünya
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tayvan
maymun
kedi yavrusu
kaçırma
taipei
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Tayvan’ın başkenti Taipei’nin Xizhi bölgesinde bir makak maymunu yavru kediyi kaçırdı.Taipei Hayvanları Koruma ve Sağlık Teftiş Ofisi’nden yapılan açıklamada, maymunun görüldüğü noktaları tespit etmek için yerel yönetim ile çalışma başlatıldığı belirtildi.Yapılan açıklamada, kedinin bulunması halinde ofise bildirilmesi istendi.Tayvanlı hayvanseverler de yavru kediyi bulmak için seferber oldu.Hayvanseverler yavru kedinin hem aç hem de bakıma ihtiyacı olduğunu ve maymunun kediyi öldürmesinden endişe duyduklarını ifade etti.
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Tayvan'da maymun kedi yavrusunu kaçırdı
Tayvan'da maymun kedi yavrusunu kaçırdı
2023-05-02T14:42+0300
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feedback.tr@sputniknews.com
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video, tayvan, maymun, kedi yavrusu, kaçırma, taipei, видео
video, tayvan, maymun, kedi yavrusu, kaçırma, taipei, видео
Tayvan'da maymun kedi yavrusunu kaçırdı
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Tayvan’ın başkenti Taipei’de makak maymunu yavru kediyi kaçırdı. Halk, kedi yavrusunu bulmak için seferber oldu.
Tayvan’ın başkenti Taipei’nin Xizhi bölgesinde bir makak maymunu yavru kediyi kaçırdı.
Taipei Hayvanları Koruma ve Sağlık Teftiş Ofisi’nden yapılan açıklamada, maymunun görüldüğü noktaları tespit etmek için yerel yönetim ile çalışma başlatıldığı belirtildi.
Yapılan açıklamada, kedinin bulunması halinde ofise bildirilmesi istendi.
Tayvanlı hayvanseverler de yavru kediyi bulmak için seferber oldu.
Hayvanseverler yavru kedinin hem aç hem de bakıma ihtiyacı olduğunu ve maymunun kediyi öldürmesinden endişe duyduklarını ifade etti.