https://sputniknews.com.tr/20230502/tahil-anlasmasinin-uzatilmasi-icin-taraflar-yarin-bir-araya-gelecek-1070482544.html

'Tahıl anlaşmasının uzatılması için taraflar yarın bir araya gelecek'

'Tahıl anlaşmasının uzatılması için taraflar yarın bir araya gelecek'

Reuters, Ukrayna’dan tahılın güvenli bir biçimde çıkarılmasını içeren anlaşmanın taraflarının yarın bir araya geleceklerini yazdı. 02.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-02T13:04+0300

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ukrayna krizi

rusya

ukrayna

tarım

anlaşma

tahıl

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İngiliz Reuters haber ajansı, Ukraynalı üst düzey bir yetkiliye atıfla, Ukrayna tahılının ülkenin limanlarından çıkarılmasını içeren anlaşmayla ilgili yarın bir görüşme gerçekleşeceğini yazdı. Söz konusu görüşmeye anlaşmanın taraflarından hepsinin katılacağı kaydedildi.Bununla beraber yarın gerçekleşeceği belirtilen görüşmeyi anlaşmanın tarafları olan Rusya, Türkiye ve Birleşmiş Milletler şu an için doğrulamış değil.Daha önce Türk yetkililer, Rusya, Ukrayna ve Türkiye temsilcilerinin anlaşmanın süresinin uzatılmasını ele almak için yakın zamanda bir araya geleceklerini söylemişti. Rusya ise anlaşmanın kendiyle ilgili kısmının yerine getirilmiyor olması sebebiyle anlaşmanın uzatılmasının uzak bir ihtimal olduğunu söylüyor.İstanbul’da Temmuz 2022’de imzalanan tahıl anlaşması, Rus tarım ürünlerinin dünya pazarlarına ulaşması önündeki engellerin de kaldırılmasını içeriyordu. Fakat Rus tarım ürünlerine uygulanan dolaylı kısıtlamalar hala sürüyor.Uzatılmasına ilişkin bir karar alınmaması halinde tahıl anlaşmasının süresi 18 Mayıs’ta sona erecek.

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rusya, ukrayna, tarım, anlaşma, tahıl