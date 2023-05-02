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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230502/tahil-anlasmasinin-uzatilmasi-icin-taraflar-yarin-bir-araya-gelecek-1070482544.html
'Tahıl anlaşmasının uzatılması için taraflar yarın bir araya gelecek'
'Tahıl anlaşmasının uzatılması için taraflar yarın bir araya gelecek'
Reuters, Ukrayna’dan tahılın güvenli bir biçimde çıkarılmasını içeren anlaşmanın taraflarının yarın bir araya geleceklerini yazdı. 02.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-02T13:04+0300
2023-05-02T13:04+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
tarım
anlaşma
tahıl
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İngiliz Reuters haber ajansı, Ukraynalı üst düzey bir yetkiliye atıfla, Ukrayna tahılının ülkenin limanlarından çıkarılmasını içeren anlaşmayla ilgili yarın bir görüşme gerçekleşeceğini yazdı. Söz konusu görüşmeye anlaşmanın taraflarından hepsinin katılacağı kaydedildi.Bununla beraber yarın gerçekleşeceği belirtilen görüşmeyi anlaşmanın tarafları olan Rusya, Türkiye ve Birleşmiş Milletler şu an için doğrulamış değil.Daha önce Türk yetkililer, Rusya, Ukrayna ve Türkiye temsilcilerinin anlaşmanın süresinin uzatılmasını ele almak için yakın zamanda bir araya geleceklerini söylemişti. Rusya ise anlaşmanın kendiyle ilgili kısmının yerine getirilmiyor olması sebebiyle anlaşmanın uzatılmasının uzak bir ihtimal olduğunu söylüyor.İstanbul’da Temmuz 2022’de imzalanan tahıl anlaşması, Rus tarım ürünlerinin dünya pazarlarına ulaşması önündeki engellerin de kaldırılmasını içeriyordu. Fakat Rus tarım ürünlerine uygulanan dolaylı kısıtlamalar hala sürüyor.Uzatılmasına ilişkin bir karar alınmaması halinde tahıl anlaşmasının süresi 18 Mayıs’ta sona erecek.
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rusya, ukrayna, tarım, anlaşma, tahıl
rusya, ukrayna, tarım, anlaşma, tahıl

'Tahıl anlaşmasının uzatılması için taraflar yarın bir araya gelecek'

13:04 02.05.2023
© Burcu okutanTahıl koridoru anlaşması
Tahıl koridoru anlaşması - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2023
© Burcu okutan
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Reuters, Ukrayna’dan tahılın güvenli bir biçimde çıkarılmasını içeren anlaşmanın taraflarının yarın bir araya geleceklerini yazdı.
İngiliz Reuters haber ajansı, Ukraynalı üst düzey bir yetkiliye atıfla, Ukrayna tahılının ülkenin limanlarından çıkarılmasını içeren anlaşmayla ilgili yarın bir görüşme gerçekleşeceğini yazdı. Söz konusu görüşmeye anlaşmanın taraflarından hepsinin katılacağı kaydedildi.
Bununla beraber yarın gerçekleşeceği belirtilen görüşmeyi anlaşmanın tarafları olan Rusya, Türkiye ve Birleşmiş Milletler şu an için doğrulamış değil.
Daha önce Türk yetkililer, Rusya, Ukrayna ve Türkiye temsilcilerinin anlaşmanın süresinin uzatılmasını ele almak için yakın zamanda bir araya geleceklerini söylemişti. Rusya ise anlaşmanın kendiyle ilgili kısmının yerine getirilmiyor olması sebebiyle anlaşmanın uzatılmasının uzak bir ihtimal olduğunu söylüyor.
İstanbul’da Temmuz 2022’de imzalanan tahıl anlaşması, Rus tarım ürünlerinin dünya pazarlarına ulaşması önündeki engellerin de kaldırılmasını içeriyordu. Fakat Rus tarım ürünlerine uygulanan dolaylı kısıtlamalar hala sürüyor.
Uzatılmasına ilişkin bir karar alınmaması halinde tahıl anlaşmasının süresi 18 Mayıs’ta sona erecek.
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