https://sputniknews.com.tr/20230502/swissquotetan-musterilerine-tl-uyarisi-secim-oncesi-pozisyonlari-kapatin-1070494011.html

Swissquote'tan müşterilerine TL uyarısı: 5-15 Mayıs arası alım-satım yapmayacağız

Swissquote'tan müşterilerine TL uyarısı: 5-15 Mayıs arası alım-satım yapmayacağız

Türkiye'de seçimlere sayılı günler kala, İsviçreli Swisquote risklerini azaltmaları için müşterilerine seçin öncesi Türk lirası pozisyonlarını kapatma... 02.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-02T15:34+0300

2023-05-02T15:34+0300

2023-05-02T15:40+0300

2023 türkiye seçimleri

swissquote

tl

türk lirası

ekonomi

dünya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0a/0e/1049810450_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3d8832ccdb0a09619c6c4bcc70947ed7.jpg

İsviçreli bankacılık hizmetleri şirketi, müşterilere gönderilen ve Bloomberg tarafından görülen bir nota göre müşterilerine, 14 Mayıs’taki Türkiye seçimlere yönelik riskleri azaltmak için 5 Mayıs’tan itibaren lira işlemlerini askıya alacağını bildirdi.Bloomberg'in haberine göre yazıda, “Bu dönemde piyasa dalgalanmalarına bağlı riskleri azaltmak için, tüm TL pozisyonları 5 Mayıs’a (17:00 CET) kadar kapatmanızı rica ederiz. Swissquote, bu kapanış saatinden sonra kalan tüm açık pozisyonları kapatacak” denildi.Kurum, 5 Mayıs gün sonundan 15 Mayıs gün sonuna kadar lira ile bağlantılı paritelerde herhangi bir fiyat akışı sağlamayacağını da belirtti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

swissquote, tl, türk lirası, ekonomi, dünya