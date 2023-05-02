https://sputniknews.com.tr/20230502/swissquotetan-musterilerine-tl-uyarisi-secim-oncesi-pozisyonlari-kapatin-1070494011.html
Swissquote'tan müşterilerine TL uyarısı: 5-15 Mayıs arası alım-satım yapmayacağız
Swissquote'tan müşterilerine TL uyarısı: 5-15 Mayıs arası alım-satım yapmayacağız
Türkiye'de seçimlere sayılı günler kala, İsviçreli Swisquote risklerini azaltmaları için müşterilerine seçin öncesi Türk lirası pozisyonlarını kapatma... 02.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-02T15:34+0300
2023-05-02T15:34+0300
2023-05-02T15:40+0300
2023 türkiye seçimleri
swissquote
tl
türk lirası
ekonomi
dünya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0a/0e/1049810450_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3d8832ccdb0a09619c6c4bcc70947ed7.jpg
İsviçreli bankacılık hizmetleri şirketi, müşterilere gönderilen ve Bloomberg tarafından görülen bir nota göre müşterilerine, 14 Mayıs’taki Türkiye seçimlere yönelik riskleri azaltmak için 5 Mayıs’tan itibaren lira işlemlerini askıya alacağını bildirdi.Bloomberg'in haberine göre yazıda, “Bu dönemde piyasa dalgalanmalarına bağlı riskleri azaltmak için, tüm TL pozisyonları 5 Mayıs’a (17:00 CET) kadar kapatmanızı rica ederiz. Swissquote, bu kapanış saatinden sonra kalan tüm açık pozisyonları kapatacak” denildi.Kurum, 5 Mayıs gün sonundan 15 Mayıs gün sonuna kadar lira ile bağlantılı paritelerde herhangi bir fiyat akışı sağlamayacağını da belirtti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0a/0e/1049810450_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_91bce708c85eef8eb1bda5c60c80164f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
swissquote, tl, türk lirası, ekonomi, dünya
swissquote, tl, türk lirası, ekonomi, dünya
Swissquote'tan müşterilerine TL uyarısı: 5-15 Mayıs arası alım-satım yapmayacağız
15:34 02.05.2023 (güncellendi: 15:40 02.05.2023) Abone ol
Türkiye'de seçimlere sayılı günler kala, İsviçreli Swisquote risklerini azaltmaları için müşterilerine seçin öncesi Türk lirası pozisyonlarını kapatma çağrısında bulundu.
İsviçreli bankacılık hizmetleri şirketi, müşterilere gönderilen ve Bloomberg tarafından görülen bir nota göre müşterilerine, 14 Mayıs’taki Türkiye seçimlere yönelik riskleri azaltmak için 5 Mayıs’tan itibaren lira işlemlerini askıya alacağını bildirdi.
Bloomberg'in haberine göre yazıda, “Bu dönemde piyasa dalgalanmalarına bağlı riskleri azaltmak için, tüm TL pozisyonları 5 Mayıs’a (17:00 CET) kadar kapatmanızı rica ederiz. Swissquote, bu kapanış saatinden sonra kalan tüm açık pozisyonları kapatacak” denildi.
Kurum, 5 Mayıs gün sonundan 15 Mayıs gün sonuna kadar lira ile bağlantılı paritelerde herhangi bir fiyat akışı sağlamayacağını da belirtti.