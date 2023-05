https://sputniknews.com.tr/20230502/soylu-sandiga-once-biz-gidecegiz-sandik-alanina-ilk-once-biz-oturacagiz-en-son-biz-terk-edecegiz-1070466661.html

Soylu: Sandığa önce biz gideceğiz, sandık alanına ilk önce biz oturacağız, en son biz terk edeceğiz

Soylu: Sandığa önce biz gideceğiz, sandık alanına ilk önce biz oturacağız, en son biz terk edeceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti sandık kurulu üyeleriyle yaptığı toplantıda, "Sandığa önce biz gideceğiz. Sandık alanına ilk önce biz oturacağız... 02.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-02T01:11+0300

2023-05-02T01:11+0300

2023-05-02T01:13+0300

2023 türkiye seçimleri

sandık

ak parti

süleyman soylu

seçim

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/10/1069738209_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_47216efb1941c14f24e88fb775d8f102.jpg

AK Parti İstanbul milletvekili adayı Soylu, AK Parti Sultangazi Sandık Kurulu Üyeleri Buluşması'nda yaptığı konuşmada, TEKNOFEST'te İHA, SİHA, Altay tankları ile her bir kurumun yerli ve milli yazılımları olduğunu belirtti.Soylu, bu halkın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte geri adım atmadığına işaret ederek, "Allah sizden razı olsun. Kıymetli dava arkadaşlarım, size bin kere, milyon kere helal olsun. Çok büyük dağları devirdiniz. Türkiye için olmaz denilenleri olur hale getirdiniz." diye konuştu.'Bu CHP her zaman hile yapmaya açıktır'Bakan Soylu, Sultangazi'nin en yüksek seçmen sayısına sahip ilçe olduğunu belirterek, şöyle devam etti:Her bir oyun değeri ve karşılığı olduğunu söyleyen Soylu, "Sandığa önce biz gideceğiz. Sandık alanına ilk önce biz oturacağız. Sandık alanını en son biz terk edeceğiz. Sandık başkanına o çuvalı verip güvenlik arabasına, güvenlikleri sağlayan polislerimizin, jandarmalarımızın arabalarına bindirene kadar. Kendi sandıklarımızın oy pusulalarını ilçelerimize ulaştıracağız. Ondan sonra da tek tek sonuçları hep beraber takip edeceğiz. Her geleni karşılayacağız. Her gelene 'hoş geldiniz' diyeceğiz." ifadelerini kullandı.'Atatürk Havalimanı'nı Amerikalılara verecekmiş, gelmeden dağıtmaya başladılar'Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı'yla ilgili açıklamalarına da değinen Soylu, "Atatürk Havalimanı'nı Amerikalılara verecekmiş. Gelmeden dağıtmaya başladılar." diye konuştu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sandık, ak parti, süleyman soylu, seçim