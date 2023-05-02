https://sputniknews.com.tr/20230502/siyaset-bilimci-doc-guven-gurkan-oztan-ikinci-turdan-ocu-gibi-korkmamak-gerek-1070512311.html
Siyaset bilimci Doç. Güven Gürkan Öztan: İkinci turdan öcü gibi korkmamak gerek
Siyaset bilimci Doç. Güven Gürkan Öztan: İkinci turdan öcü gibi korkmamak gerek
14 Mayıs seçimleriyle ilgili Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası'na değerlendirmelerde bulunan Doç.Dr. Güven Gürkan Öztan "İkinci turdan öcü gibi... 02.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-02T20:39+0300
2023-05-02T20:39+0300
2023-05-02T20:41+0300
radyo
akşam postasi
cumhurbaşkanlığı seçimi
cumhurbaşkanı adayı
seçim
ikinci tur
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Seçime 11 gün kala iktidar ve muhalefetin stratejilerini siyaset bilimci Doç.Dr. Güven Gürkan Öztan, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na yorumladı. Doç.Öztan, “İki güçlü adaya oy vermeyecek ya da sandığa hiç gitmeyecek olan kararsız seçmen, ikinci tur olduğunda zaten daha önce bir adayın arkasında olmuş seçmen dağılacak ve bu dağılım eşit olsa bile arada eğer anlamlı bir fark varsa dengeyi değiştirmeyecek. Erdoğan karşısındaki adayların ortak yanı seküler siyaset hattını benimsemeleri. Oranın da gideceği adres yüzde 70 bellidir. O yüzden de ikinci turdan öcü gibi korkmamak gerekir” dedi.Öztan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:’İkinci turdan öcü gibi korkmamak gerekir’
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radyo, cumhurbaşkanlığı seçimi, cumhurbaşkanı adayı, seçim, ikinci tur
radyo, cumhurbaşkanlığı seçimi, cumhurbaşkanı adayı, seçim, ikinci tur
Siyaset bilimci Doç. Güven Gürkan Öztan: İkinci turdan öcü gibi korkmamak gerek
20:39 02.05.2023 (güncellendi: 20:41 02.05.2023) Abone ol
14 Mayıs seçimleriyle ilgili Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası'na değerlendirmelerde bulunan Doç.Dr. Güven Gürkan Öztan "İkinci turdan öcü gibi korkmamak gerekir. İlk turda bitmesi toplumu rahatlatır ama ikinci turdan da korkmamak lazım" dedi.
Seçime 11 gün kala iktidar ve muhalefetin stratejilerini siyaset bilimci Doç.Dr. Güven Gürkan Öztan, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na yorumladı. Doç.Öztan, “İki güçlü adaya oy vermeyecek ya da sandığa hiç gitmeyecek olan kararsız seçmen, ikinci tur olduğunda zaten daha önce bir adayın arkasında olmuş seçmen dağılacak ve bu dağılım eşit olsa bile arada eğer anlamlı bir fark varsa dengeyi değiştirmeyecek. Erdoğan karşısındaki adayların ortak yanı seküler siyaset hattını benimsemeleri. Oranın da gideceği adres yüzde 70 bellidir. O yüzden de ikinci turdan öcü gibi korkmamak gerekir” dedi.
Öztan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:
‘’Büyükşehirlerin önemli bir kısmında ve geleneksel olarak AK Parti ve MHP ortaklığının makası çok açtığı şehirler dışında 2017 referandumuyla başlayan ve devam eden trend, bugün de sürüyor. İktidar, büyük şehirlerin önemli bir kısmında en az 7-8 büyükşehirde Millet İttifakı’nın gerisinde kalacak. Anadolu’da daha kemik kitlesinin bulunduğu bazı şehirlerle kapatmaya ya da Urfa veya Kayseri gibi geleneksel seçmeninin daha fazla olduğu yerlerle kapatmaya çalışacak. AK Parti ya da MHP’ye oy veren seçmenlerin ağırlığı 40-45 yaşının üstündeki bir yere yığılmış vaziyette. Muharrem İnce’ye yüzünü dönen geç seçmenin ikinci turda yakalamasını da biraz zorlaştırıyor. Şunları kaybedersiniz gibi materyallerle gençleri korkutma biçimleri, onların dünyasında karşılık bulan şeyler değil. Gelecek kaygısıyla hareket eden, değişime daha yüzü dönük seçmen kitlesinin ilk turda sandığa gitmese de ya da sandığa gidip iki güçlü aday dışında başka bir adrese oy verse de ikinci turda değişim diyenlerden yana tavır koyması daha kuvvetli ihtimal.
’İkinci turdan öcü gibi korkmamak gerekir’
İki güçlü adaya oy vermeyecek ya da sandığa hiç gitmeyecek olan kararsız seçmen, ikinci tur olduğunda zaten daha önce bir adayın arkasında olmuş seçmen dağılacak ve bu dağılım eşit olsa bile arada eğer anlamlı bir fark varsa dengeyi değiştirmeyecek. Erdoğan karşısındaki adayların ortak yanı seküler siyaset hattını benimsemeleri. Oranın da gideceği adres %70 bellidir. O yüzden de ikinci turdan öcü gibi korkmamak gerekir. İlk turda bitmesi toplumu rahatlatır ama ikinci turdan da korkmamak lazım. Toplum olarak genel eğilimimiz, sanki gözümüzü kapasak ve açsak 14 Mayıs akşamında sonuç her ne ise onu görsek. Toplum olarak zamanda bir atlama yapmak istiyoruz. Seçime kadar kalan günlerin hızlıca geçmesini istiyoruz. Belirsizliğin yarattığı bir çekilme durumudur bu ve demokratik mekanizmaların iyi işlediği ülkelerde görülmez. Demokratik mekanizmaların iyi işlediği ülkelerde seçim o kadar da önemli değildir ama bu tip kaygıyla umut arasında duygu durumu yaşanmaz. Bu tip durumlar toplumda stres yaratır ve biz o stresi toplum olarak bastırıyoruz. Bu bastırılmış stresin yaratabileceği bazı handikaplar var ve siyasetin bu alanı meşru ve barışçıl yollarla gevşetmesi gibi bir sorumluluğu var.’’