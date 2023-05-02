Siyaset bilimci Doç. Güven Gürkan Öztan: İkinci turdan öcü gibi korkmamak gerek

İki güçlü adaya oy vermeyecek ya da sandığa hiç gitmeyecek olan kararsız seçmen, ikinci tur olduğunda zaten daha önce bir adayın arkasında olmuş seçmen dağılacak ve bu dağılım eşit olsa bile arada eğer anlamlı bir fark varsa dengeyi değiştirmeyecek. Erdoğan karşısındaki adayların ortak yanı seküler siyaset hattını benimsemeleri. Oranın da gideceği adres %70 bellidir. O yüzden de ikinci turdan öcü gibi korkmamak gerekir. İlk turda bitmesi toplumu rahatlatır ama ikinci turdan da korkmamak lazım. Toplum olarak genel eğilimimiz, sanki gözümüzü kapasak ve açsak 14 Mayıs akşamında sonuç her ne ise onu görsek. Toplum olarak zamanda bir atlama yapmak istiyoruz. Seçime kadar kalan günlerin hızlıca geçmesini istiyoruz. Belirsizliğin yarattığı bir çekilme durumudur bu ve demokratik mekanizmaların iyi işlediği ülkelerde görülmez. Demokratik mekanizmaların iyi işlediği ülkelerde seçim o kadar da önemli değildir ama bu tip kaygıyla umut arasında duygu durumu yaşanmaz. Bu tip durumlar toplumda stres yaratır ve biz o stresi toplum olarak bastırıyoruz. Bu bastırılmış stresin yaratabileceği bazı handikaplar var ve siyasetin bu alanı meşru ve barışçıl yollarla gevşetmesi gibi bir sorumluluğu var.’’