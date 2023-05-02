https://sputniknews.com.tr/20230502/rusyanin-bryansk-bolgesinde-bir-yuk-treni-raylardan-cikti-1070517008.html

Rusya’nın Bryansk bölgesinde bir yük treni raylardan çıktı

Rusya’nın Bryansk bölgesinde bir yük treni raylardan çıktı

Rus Demiryolları (RZhD), Rusya’nın Ukrayna sınırı yakınlarındaki Bryansk bölgesinde bir yük treninin raydan çıktığını duyurdu. 02.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-02T22:15+0300

2023-05-02T22:15+0300

2023-05-02T22:20+0300

dünya

rusya

bryansk

tren

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104234/31/1042343156_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a8d44bd309c93747334f8f5551dc11ae.jpg

RZhD’den yapılan açıklamaya göre kazanın sebebi, 'kimliği belirsiz kişilerin demiryolu taşımacılığının çalışmalarına müdahalesi' oldu.Olay sonucu can kaybının yaşanmadığı ve yangının çıkmadığı kaydedilirken bölgedeki demiryolu trafiğinin askıya alındığı belirtildi.Dün de Bryansk bölgesinin Uneçsk ilçesinde meydana gelen patlama sonucu bir yük treninin raydan çıktığı bildirilmişti.Bryansk Valisi Bogomaz: Tren patlama sonucu raydan çıktıBryansk Valisi Aleksandr Bogomaz, yük treninin yola yerleştirilen bomba sonucu raydan çıktığını belirtti.Bogomaz, Telegram paylaşımında “Snejetskaya demiryolu istasyonu yakınlarında, tanımlanamayan bir patlayıcı cihaz patlatıldı. Kaza sonucu, yük treninin lokomotifi ve birkaç vagonu raydan çıktı” dedi.Vali, olaydan kimsenin etkilenmediğini, tüm servislerin olay yerinde çalışmalar yürüttüğünü de sözlerine ekledi.

rusya

bryansk

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, bryansk, tren