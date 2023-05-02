https://sputniknews.com.tr/20230502/rusyanin-bryansk-bolgesinde-bir-yuk-treni-raylardan-cikti-1070517008.html
Rusya’nın Bryansk bölgesinde bir yük treni raylardan çıktı
Rusya’nın Bryansk bölgesinde bir yük treni raylardan çıktı
Rus Demiryolları (RZhD), Rusya’nın Ukrayna sınırı yakınlarındaki Bryansk bölgesinde bir yük treninin raydan çıktığını duyurdu. 02.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-02T22:15+0300
2023-05-02T22:15+0300
2023-05-02T22:20+0300
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RZhD’den yapılan açıklamaya göre kazanın sebebi, 'kimliği belirsiz kişilerin demiryolu taşımacılığının çalışmalarına müdahalesi' oldu.Olay sonucu can kaybının yaşanmadığı ve yangının çıkmadığı kaydedilirken bölgedeki demiryolu trafiğinin askıya alındığı belirtildi.Dün de Bryansk bölgesinin Uneçsk ilçesinde meydana gelen patlama sonucu bir yük treninin raydan çıktığı bildirilmişti.Bryansk Valisi Bogomaz: Tren patlama sonucu raydan çıktıBryansk Valisi Aleksandr Bogomaz, yük treninin yola yerleştirilen bomba sonucu raydan çıktığını belirtti.Bogomaz, Telegram paylaşımında “Snejetskaya demiryolu istasyonu yakınlarında, tanımlanamayan bir patlayıcı cihaz patlatıldı. Kaza sonucu, yük treninin lokomotifi ve birkaç vagonu raydan çıktı” dedi.Vali, olaydan kimsenin etkilenmediğini, tüm servislerin olay yerinde çalışmalar yürüttüğünü de sözlerine ekledi.
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rusya, bryansk, tren
Rusya’nın Bryansk bölgesinde bir yük treni raylardan çıktı
22:15 02.05.2023 (güncellendi: 22:20 02.05.2023) Abone ol
Rus Demiryolları (RZhD), Rusya’nın Ukrayna sınırı yakınlarındaki Bryansk bölgesinde bir yük treninin raydan çıktığını duyurdu.
RZhD’den yapılan açıklamaya göre kazanın sebebi, 'kimliği belirsiz kişilerin demiryolu taşımacılığının çalışmalarına müdahalesi' oldu.
Olay sonucu can kaybının yaşanmadığı ve yangının çıkmadığı kaydedilirken bölgedeki demiryolu trafiğinin askıya alındığı belirtildi.
Dün de Bryansk bölgesinin Uneçsk ilçesinde meydana gelen patlama sonucu bir yük treninin raydan çıktığı bildirilmişti.
Bryansk Valisi Bogomaz: Tren patlama sonucu raydan çıktı
Bryansk Valisi Aleksandr Bogomaz, yük treninin yola yerleştirilen bomba sonucu raydan çıktığını belirtti.
Bogomaz, Telegram paylaşımında “Snejetskaya demiryolu istasyonu yakınlarında, tanımlanamayan bir patlayıcı cihaz patlatıldı. Kaza sonucu, yük treninin lokomotifi ve birkaç vagonu raydan çıktı” dedi.
Vali, olaydan kimsenin etkilenmediğini, tüm servislerin olay yerinde çalışmalar yürüttüğünü de sözlerine ekledi.