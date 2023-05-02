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Rusya’nın Bryansk bölgesinde bir yük treni raylardan çıktı
Rusya’nın Bryansk bölgesinde bir yük treni raylardan çıktı
Rus Demiryolları (RZhD), Rusya’nın Ukrayna sınırı yakınlarındaki Bryansk bölgesinde bir yük treninin raydan çıktığını duyurdu. 02.05.2023, Sputnik Türkiye
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RZhD’den yapılan açıklamaya göre kazanın sebebi, 'kimliği belirsiz kişilerin demiryolu taşımacılığının çalışmalarına müdahalesi' oldu.Olay sonucu can kaybının yaşanmadığı ve yangının çıkmadığı kaydedilirken bölgedeki demiryolu trafiğinin askıya alındığı belirtildi.Dün de Bryansk bölgesinin Uneçsk ilçesinde meydana gelen patlama sonucu bir yük treninin raydan çıktığı bildirilmişti.Bryansk Valisi Bogomaz: Tren patlama sonucu raydan çıktıBryansk Valisi Aleksandr Bogomaz, yük treninin yola yerleştirilen bomba sonucu raydan çıktığını belirtti.Bogomaz, Telegram paylaşımında “Snejetskaya demiryolu istasyonu yakınlarında, tanımlanamayan bir patlayıcı cihaz patlatıldı. Kaza sonucu, yük treninin lokomotifi ve birkaç vagonu raydan çıktı” dedi.Vali, olaydan kimsenin etkilenmediğini, tüm servislerin olay yerinde çalışmalar yürüttüğünü de sözlerine ekledi.
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rusya, bryansk, tren
rusya, bryansk, tren

Rusya’nın Bryansk bölgesinde bir yük treni raylardan çıktı

22:15 02.05.2023 (güncellendi: 22:20 02.05.2023)
© Sputnik / Pavel Lvov / Multimedya arşivine gidinRusya-tren
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Rus Demiryolları (RZhD), Rusya’nın Ukrayna sınırı yakınlarındaki Bryansk bölgesinde bir yük treninin raydan çıktığını duyurdu.
RZhD’den yapılan açıklamaya göre kazanın sebebi, 'kimliği belirsiz kişilerin demiryolu taşımacılığının çalışmalarına müdahalesi' oldu.
Olay sonucu can kaybının yaşanmadığı ve yangının çıkmadığı kaydedilirken bölgedeki demiryolu trafiğinin askıya alındığı belirtildi.
Dün de Bryansk bölgesinin Uneçsk ilçesinde meydana gelen patlama sonucu bir yük treninin raydan çıktığı bildirilmişti.

Bryansk Valisi Bogomaz: Tren patlama sonucu raydan çıktı

Bryansk Valisi Aleksandr Bogomaz, yük treninin yola yerleştirilen bomba sonucu raydan çıktığını belirtti.
Bogomaz, Telegram paylaşımında “Snejetskaya demiryolu istasyonu yakınlarında, tanımlanamayan bir patlayıcı cihaz patlatıldı. Kaza sonucu, yük treninin lokomotifi ve birkaç vagonu raydan çıktı” dedi.
Vali, olaydan kimsenin etkilenmediğini, tüm servislerin olay yerinde çalışmalar yürüttüğünü de sözlerine ekledi.
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