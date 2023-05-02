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https://sputniknews.com.tr/20230502/rusya-ulastirma-bakanligi-bu-yaz-turkiyeyle-yapilan-seferlerin-sayisi-yuzde-50-artacak-1070509994.html
Rusya Ulaştırma Bakanlığı: Bu yaz Türkiye'yle yapılan seferlerin sayısı yüzde 50 artacak
Rusya Ulaştırma Bakanlığı: Bu yaz Türkiye'yle yapılan seferlerin sayısı yüzde 50 artacak
Rusya Ulaştırma Bakanlığı, 2023 yazında Rusya ile Türkiye'ye arasındaki uçuş sayısının yüzde 50 artacağını ifade etti. 02.05.2023, Sputnik Türkiye
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uçuş
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Rusya Ulaştırma Bakan Birinci Yardımcısı Andrey Kostyuk, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hükümet üyeleriyle yaptığı turizm konulu toplantıda, 2023 yaz sezonunda Türkiye'yle karşılıklı yürütülecek havayolu taşımacılığına ilişkin beklentilerini paylaştı.Kostyuk, "Vatandaşlarımızın Türkiye destinasyonuna yoğun ilgi gösterdiğini tespit ediyoruz. Sefer sayısı, geçen yaza kıyasla yüzde 50 artacak, 62 güzergahta haftada 720'den fazla sefer planlanıyor" dedi. Türk havayolu şirketlerinin de Rusya ve Türkiye arasındaki uçuşlara gelen talepleri doğruladığını anlatan Kostyuk, bugün itibarıyla 37 güzergahta haftada 630 uçuş planlandığının altını çizdi.Bu yıl yurtdışına sefer düzenleyen havalimanlarının listesine İjevsk, Tobolsk ve Norilsk'in dahil edileceği bilgisini paylaşan Kostyuk, bunun gelecek sezonlarda uluslararası uçuşlarına artmasına katkı sunacağını belirtti.
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rusya, türkiye, uçuş, tatil

Rusya Ulaştırma Bakanlığı: Bu yaz Türkiye'yle yapılan seferlerin sayısı yüzde 50 artacak

19:49 02.05.2023 (güncellendi: 19:51 02.05.2023)
© İHAYılın ilk çeyreğinde ağırlanan yabancı turist sayısı arttı
Yılın ilk çeyreğinde ağırlanan yabancı turist sayısı arttı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2023
© İHA
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Rusya Ulaştırma Bakanlığı, 2023 yazında Rusya ile Türkiye'ye arasındaki uçuş sayısının yüzde 50 artacağını ifade etti.
Rusya Ulaştırma Bakan Birinci Yardımcısı Andrey Kostyuk, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hükümet üyeleriyle yaptığı turizm konulu toplantıda, 2023 yaz sezonunda Türkiye'yle karşılıklı yürütülecek havayolu taşımacılığına ilişkin beklentilerini paylaştı.

Kostyuk, "Vatandaşlarımızın Türkiye destinasyonuna yoğun ilgi gösterdiğini tespit ediyoruz. Sefer sayısı, geçen yaza kıyasla yüzde 50 artacak, 62 güzergahta haftada 720'den fazla sefer planlanıyor" dedi.

Türk havayolu şirketlerinin de Rusya ve Türkiye arasındaki uçuşlara gelen talepleri doğruladığını anlatan Kostyuk, bugün itibarıyla 37 güzergahta haftada 630 uçuş planlandığının altını çizdi.

Bu yıl yurtdışına sefer düzenleyen havalimanlarının listesine İjevsk, Tobolsk ve Norilsk'in dahil edileceği bilgisini paylaşan Kostyuk, bunun gelecek sezonlarda uluslararası uçuşlarına artmasına katkı sunacağını belirtti.
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