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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230502/rusya-bm-guvenlik-konseyi-baskanligimiz-basarili-gecti-1070517587.html
Rusya: BM Güvenlik Konseyi başkanlığımız başarılı geçti
Rusya: BM Güvenlik Konseyi başkanlığımız başarılı geçti
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi başkanlığının başarılı ve sorunsuz geçtiğini söyledi. 02.05.2023, Sputnik Türkiye
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ukrayna krizi
rusya
vasiliy nebenzya
birleşmiş milletler (bm)
birleşmiş milletler güvenlik konseyi
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Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Rus Pervıy Kanal televizyonuna verdiği demeçte Moskova'nın BM Güvenlik Konseyi başkanlığının başarılı ve sorunsuz geçtiğini söyledi.Nebenzya, “BM Güvenlik Konseyi başkanlığımızın başarılı ve sorunsuz geçtiğini düşünüyorum" dedi.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'nın Batılı delegasyonların ortamı germeye yönelik yoğun çabalarına rağmen BM Güvenlik Konseyi'nin etkin bir şekilde çalışmasını sağladığını belirtmişti.
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rusya, vasiliy nebenzya, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi
rusya, vasiliy nebenzya, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi

Rusya: BM Güvenlik Konseyi başkanlığımız başarılı geçti

22:22 02.05.2023
© AP Photo / Mary AltafferRusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2023
© AP Photo / Mary Altaffer
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Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi başkanlığının başarılı ve sorunsuz geçtiğini söyledi.
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Rus Pervıy Kanal televizyonuna verdiği demeçte Moskova'nın BM Güvenlik Konseyi başkanlığının başarılı ve sorunsuz geçtiğini söyledi.
Nebenzya, “BM Güvenlik Konseyi başkanlığımızın başarılı ve sorunsuz geçtiğini düşünüyorum" dedi.
Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'nın Batılı delegasyonların ortamı germeye yönelik yoğun çabalarına rağmen BM Güvenlik Konseyi'nin etkin bir şekilde çalışmasını sağladığını belirtmişti.
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