https://sputniknews.com.tr/20230502/rusya-bm-guvenlik-konseyi-baskanligimiz-basarili-gecti-1070517587.html
Rusya: BM Güvenlik Konseyi başkanlığımız başarılı geçti
Rusya: BM Güvenlik Konseyi başkanlığımız başarılı geçti
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi başkanlığının başarılı ve sorunsuz geçtiğini söyledi. 02.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-02T22:22+0300
2023-05-02T22:22+0300
2023-05-02T22:22+0300
ukrayna krizi
rusya
vasiliy nebenzya
birleşmiş milletler (bm)
birleşmiş milletler güvenlik konseyi
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Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Rus Pervıy Kanal televizyonuna verdiği demeçte Moskova'nın BM Güvenlik Konseyi başkanlığının başarılı ve sorunsuz geçtiğini söyledi.Nebenzya, “BM Güvenlik Konseyi başkanlığımızın başarılı ve sorunsuz geçtiğini düşünüyorum" dedi.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'nın Batılı delegasyonların ortamı germeye yönelik yoğun çabalarına rağmen BM Güvenlik Konseyi'nin etkin bir şekilde çalışmasını sağladığını belirtmişti.
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rusya, vasiliy nebenzya, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi
rusya, vasiliy nebenzya, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi
Rusya: BM Güvenlik Konseyi başkanlığımız başarılı geçti
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Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi başkanlığının başarılı ve sorunsuz geçtiğini söyledi.
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Rus Pervıy Kanal televizyonuna verdiği demeçte Moskova'nın BM Güvenlik Konseyi başkanlığının başarılı ve sorunsuz geçtiğini söyledi.
Nebenzya, “BM Güvenlik Konseyi başkanlığımızın başarılı ve sorunsuz geçtiğini düşünüyorum" dedi.
Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'nın Batılı delegasyonların ortamı germeye yönelik yoğun çabalarına rağmen BM Güvenlik Konseyi'nin etkin bir şekilde çalışmasını sağladığını belirtmişti.