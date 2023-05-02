https://sputniknews.com.tr/20230502/rusya-bm-guvenlik-konseyi-baskanligimiz-basarili-gecti-1070517587.html

Rusya: BM Güvenlik Konseyi başkanlığımız başarılı geçti

Rusya: BM Güvenlik Konseyi başkanlığımız başarılı geçti

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi başkanlığının başarılı ve sorunsuz geçtiğini söyledi. 02.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-02T22:22+0300

2023-05-02T22:22+0300

2023-05-02T22:22+0300

ukrayna krizi

rusya

vasiliy nebenzya

birleşmiş milletler (bm)

birleşmiş milletler güvenlik konseyi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/01/1060691064_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fc044665a01d339ed2a440b5a70b077f.jpg

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Rus Pervıy Kanal televizyonuna verdiği demeçte Moskova'nın BM Güvenlik Konseyi başkanlığının başarılı ve sorunsuz geçtiğini söyledi.Nebenzya, “BM Güvenlik Konseyi başkanlığımızın başarılı ve sorunsuz geçtiğini düşünüyorum" dedi.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'nın Batılı delegasyonların ortamı germeye yönelik yoğun çabalarına rağmen BM Güvenlik Konseyi'nin etkin bir şekilde çalışmasını sağladığını belirtmişti.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, vasiliy nebenzya, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi