https://sputniknews.com.tr/20230502/rus-milliyetcilerin-minecraftta-jirinovski-aniti-onunde-duzenledigi-1-mayisa-12-bin-kisi-katildi-1070514984.html
Rus milliyetçilerin Minecraft’ta Jirinovski Anıtı önünde düzenlediği 1 Mayıs'a 12 bin kişi katıldı
Rus milliyetçilerin Minecraft’ta Jirinovski Anıtı önünde düzenlediği 1 Mayıs'a 12 bin kişi katıldı
Rusya Liberal Demokrat Partisi (LDPR), 1 Mayıs’ta, Minecraft oyununda partinin eski lideri Vladimir Jirinovskiy’in anıtı önünde “gösteri” düzenledi. 02.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-02T21:30+0300
2023-05-02T21:30+0300
2023-05-02T21:31+0300
dünya
rusya
ldpr
minecraft
1 mayıs
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LDPR’den Rus medyasına yapılan açıklamada, “Dijital gösteriye aynı anda yaklaşık 12 bin kişi toplandı” ifadesi kullanıldı.Gösteriye katılmak isteyen kişi sayısının daha fazla olduğu ifade edilen açıklamada, birçok kullanıcının oyuna girmekte sorun yaşadığı kaydedildi.
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rusya, ldpr, minecraft, 1 mayıs
rusya, ldpr, minecraft, 1 mayıs
Rus milliyetçilerin Minecraft’ta Jirinovski Anıtı önünde düzenlediği 1 Mayıs'a 12 bin kişi katıldı
21:30 02.05.2023 (güncellendi: 21:31 02.05.2023) Abone ol
Rusya Liberal Demokrat Partisi (LDPR), 1 Mayıs’ta, Minecraft oyununda partinin eski lideri Vladimir Jirinovskiy’in anıtı önünde “gösteri” düzenledi.
LDPR’den Rus medyasına yapılan açıklamada, “Dijital gösteriye aynı anda yaklaşık 12 bin kişi toplandı” ifadesi kullanıldı.
Gösteriye katılmak isteyen kişi sayısının daha fazla olduğu ifade edilen açıklamada, birçok kullanıcının oyuna girmekte sorun yaşadığı kaydedildi.