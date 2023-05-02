https://sputniknews.com.tr/20230502/rosatom-cine-nukleer-kanser-tedavisi-icin-gelismis-ilaclar-tedarik-edecek-1070516045.html

Rosatom, Çin'e ‘nükleer’ kanser tedavisi için gelişmiş ilaçlar tedarik edecek

Rosatom, Çin'e ‘nükleer’ kanser tedavisi için gelişmiş ilaçlar tedarik edecek

Rus devlet nükleer enerji şirketi Rosatom’un Çin'e kanseri tedavi etmek için kullanılan gelişmiş radyofarmasötik ilaçları tedarik edeceği öğrenildi. 02.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-02T22:03+0300

2023-05-02T22:03+0300

2023-05-02T22:03+0300

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Rosatom çatısı altında Rusya’nın Ulyanovsk bölgesindeki Dimitrovgrad kentinde faaliyet gösteren Rusya Atom Reaktörleri Araştırma Enstitüsü’nde (RIAR) Rus ve Çinli nükleer bilim insanlarını bir araya getiren toplantıda Rosatom’un Çin'e kanseri tedavi etmek için kullanılan gelişmiş radyofarmasötik ilaçları tedarik edeceği belirtildi.Rusya Atom Reaktörleri Araştırma Enstitüsü ile Çin Atom Enerjisi Enstitüsü arasında ortak girişimin kuruluşunun 30. yıldönümü dolayısıyla RIAR’da resmi etkinlikler düzenlendi.RIAR Direktörü Aleksandr Tuzov, “Faaliyetlerimizin yüksek sonuçlarını not ediyoruz. Sanayide ve nükleer tıpta yüksek talep gören satıştaki ürün yelpazesi genişletildi ve ilerideki gelişme için yeni imkanlar belirlendi. Özellikle meslektaşlarımız, 2023-2024'te lutesyum-177 ve aktinyum-225 bazlı ilaçların Çinli tüketiciler için teslimatların başlaması dahil olmak üzere, gelecek vaat eden yeni ürünlere olan yüksek ilgiyi ve söz konusu ürünleri piyasaya sunmaya hazır olduklarını doğruladı” açıklamasında bulundu.RIAR’ın konuya ilişkin basın açıklamasına göre, şirketin teknik ve tıbbi amaçlı iridyum-192 ve selenyum-75 radyoizotop kaynakları bakımından Çin pazarındaki payı yüzde 80'den fazla. Endüstriyel kullanım için kaliforniyum-252 bazlı nötron kaynakları başarıyla değerlendiriliyor. Şirket, 20 yılı aşkın süredir beyin tümörlerinin cerrahi müdahale olmaksızın tedavisi için vazgeçilmez bir araç olan ‘gamma bıçakları’ üretiyor. Şirket tarafından sunulan popüler tıbbi radyoaktif izotoplar arasında ayrıca stronsiyum-89, molibden-99, iyot-131, iyot-125 ve diğer izotoplar yer alıyor.Açıklamada, “Dünya sağlık sisteminin nükleer tıbbın gelişimine olan büyük ilgisini göz önünde bulundurarak, işletmenin teknik komisyonunun yönetimi ve üyeleri, çalışma toplantılarında bu yöndeki işbirliğini genişletme olasılıklarını ayrıntılı olarak tartıştı. Taraflar, çeşitli izotop ürünlerinin üretildiği araştırma reaktörü SM-3'ün modernizasyon projesinin RIAR'da başarılı bir şekilde ve zamanında uygulanması sayesinde de 2025'ten itibaren tedarik hacmini önemli ölçüde artırmanın mümkün olduğunu kaydetti” ifadelerine yer verildi.RIAR AR-GE ve Uluslararası Faaliyetlerden Sorumlu Direktör Yardımcısı Andrey Şikunov da yakın gelecekte prostat kanseri, bağırsak kanseri ve diğer tümörlerin tedavisinde, ayrıca kemik metastazlarında hedefe yönelik alfa tedavisinde kullanılan yeni bir radyonüklid ürün yelpazesinin tedariki üzerinde çalıştıklarını ifade etti. Yetkili, şirketin ürün tedarikinin yanı sıra müşterilerine satış sonrası eksiksiz hizmet servisi de sunduğunu sözlerine ekledi.

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