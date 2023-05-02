https://sputniknews.com.tr/20230502/resmi-gazetede-yayimlandi-isid-ve-el-kaideli-iki-kisinin-mal-varliklari-donduruldu-1070505307.html
Resmi Gazete'de yayımlandı: IŞİD ve El Kaide bağlantılı iki kişinin mal varlıkları donduruldu
Resmi Gazete'de yayımlandı: IŞİD ve El Kaide bağlantılı iki kişinin mal varlıkları donduruldu
Hazine ve Maliye Bakanlığı, terör örgütlerine finansman sağladığı yönünde makul sebeplerin varlığına istinaden, IŞİD ve El Kaide bağlantılı iki kişinin... 02.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-02T18:02+0300
2023-05-02T18:02+0300
2023-05-02T18:02+0300
türkiye
işid
el kaide
resmi gazete
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Bakanlık tarafından hazırlanan "Mal varlığının dondurulması kararı", Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.Buna göre, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında "terörün finansmanı" suçu kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden IŞİD ve El Kaide bağlantılı Kubilay Sarı ve Omar Alsheak'ın Türkiye'de bulunan mal varlıkları donduruldu.
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işid, el kaide, resmi gazete
işid, el kaide, resmi gazete
Resmi Gazete'de yayımlandı: IŞİD ve El Kaide bağlantılı iki kişinin mal varlıkları donduruldu
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, terör örgütlerine finansman sağladığı yönünde makul sebeplerin varlığına istinaden, IŞİD ve El Kaide bağlantılı iki kişinin Türkiye'de bulunan mal varlıklarının dondurulmasına karar verdi.
Bakanlık tarafından hazırlanan "Mal varlığının dondurulması kararı", Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında "terörün finansmanı" suçu kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden IŞİD ve El Kaide bağlantılı Kubilay Sarı ve Omar Alsheak'ın Türkiye'de bulunan mal varlıkları donduruldu.