https://sputniknews.com.tr/20230502/resmi-gazetede-yayimlandi-isid-ve-el-kaideli-iki-kisinin-mal-varliklari-donduruldu-1070505307.html

Resmi Gazete'de yayımlandı: IŞİD ve El Kaide bağlantılı iki kişinin mal varlıkları donduruldu

Resmi Gazete'de yayımlandı: IŞİD ve El Kaide bağlantılı iki kişinin mal varlıkları donduruldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, terör örgütlerine finansman sağladığı yönünde makul sebeplerin varlığına istinaden, IŞİD ve El Kaide bağlantılı iki kişinin... 02.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-02T18:02+0300

2023-05-02T18:02+0300

2023-05-02T18:02+0300

türkiye

işid

el kaide

resmi gazete

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Bakanlık tarafından hazırlanan "Mal varlığının dondurulması kararı", Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.Buna göre, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında "terörün finansmanı" suçu kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden IŞİD ve El Kaide bağlantılı Kubilay Sarı ve Omar Alsheak'ın Türkiye'de bulunan mal varlıkları donduruldu.

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işid, el kaide, resmi gazete