https://sputniknews.com.tr/20230502/putin-mariupolde-tramvay-seferlerini-baslatti-1070511362.html
Putin, Mariupol’de tramvay seferlerini başlattı
Putin, Mariupol’de tramvay seferlerini başlattı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, video konferans yoluyla açılış törenine katılarak Mariupol’deki tramvay seferlerini başlattı. 02.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-02T20:19+0300
2023-05-02T20:19+0300
2023-05-02T20:31+0300
ukrayna krizi
tramvay
rusya
mariupol
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Mariupol’deki törene video konferans yoluyla bağlanarak kentteki tramvay seferlerini başlatan Rusya lideri Putin, bu hizmete katkısı olan tüm inşaat çalışanlarına ve kentin sakinlerine teşekkür etti.Putin, “Son zamanlarda yaşanan trajik olaylarda gösterdikleri cesaret, sabır, sıkı çalışma, yetenek, tarihi vatanlarına sadakatleri için şehrin tüm sakinlerine teşekkür etmek istiyorum. Eminim ki her şeyi başaracağız, planladığımız her şeyi yapacağız, bölgenizin, şehrinizin ve Rusya Federasyonu'nun bir parçası olan tüm bölgelerin tüm sosyal ve ekonomik yaşamını eski haline getireceğiz” diye konuştu.Mariupol Belediye Başkanı Birinci Yardımcısı Dmitriy Berdnikov, şubat ayında 1 Mayıs'tan itibaren üç tramvay güzergahından ilkinin kullanılmasına yeniden başlamasının planlandığını bildirmişti. Berdnikov, tramvayların hizmete açılmasının kentin istikrarını göstermesi açısından önemli bir olay olduğunu vurgulamıştı.‘Rusya Federasyonu, Rusya’nın yeni bölgelerinde hayatın normale dönmesi için çaba harcayacak’Rus yetkililerinin ülkenin yeni bölgelerinde yaşamın normale dönmesi için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını vurgulayan Putin, şunları söyledi:Rus lider, tüm zorluklara rağmen bu geniş çaplı çalışmaların şu anda ‘hem Zaporojye ve Herson bölgelerinde hem de Donbass’ta’ yoğun bir şekilde yürütüldüğüne dikkat çekti.
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tramvay, rusya, mariupol, vladimir putin
tramvay, rusya, mariupol, vladimir putin
Putin, Mariupol’de tramvay seferlerini başlattı
20:19 02.05.2023 (güncellendi: 20:31 02.05.2023) Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, video konferans yoluyla açılış törenine katılarak Mariupol’deki tramvay seferlerini başlattı.
Mariupol’deki törene video konferans yoluyla bağlanarak kentteki tramvay seferlerini başlatan Rusya lideri Putin, bu hizmete katkısı olan tüm inşaat çalışanlarına ve kentin sakinlerine teşekkür etti.
Putin, “Son zamanlarda yaşanan trajik olaylarda gösterdikleri cesaret, sabır, sıkı çalışma, yetenek, tarihi vatanlarına sadakatleri için şehrin tüm sakinlerine teşekkür etmek istiyorum. Eminim ki her şeyi başaracağız, planladığımız her şeyi yapacağız, bölgenizin, şehrinizin ve Rusya Federasyonu'nun bir parçası olan tüm bölgelerin tüm sosyal ve ekonomik yaşamını eski haline getireceğiz” diye konuştu.
Mariupol Belediye Başkanı Birinci Yardımcısı Dmitriy Berdnikov, şubat ayında 1 Mayıs'tan itibaren üç tramvay güzergahından ilkinin kullanılmasına yeniden başlamasının planlandığını bildirmişti. Berdnikov, tramvayların hizmete açılmasının kentin istikrarını göstermesi açısından önemli bir olay olduğunu vurgulamıştı.
‘Rusya Federasyonu, Rusya’nın yeni bölgelerinde hayatın normale dönmesi için çaba harcayacak’
Rus yetkililerinin ülkenin yeni bölgelerinde yaşamın normale dönmesi için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını vurgulayan Putin, şunları söyledi:
“Yollar, konutlar, eğitim, sağlık ve enerji tesisleri inşa ediliyor ve onarılıyor. Endüstriyel ve tarımsal üretim yeniden kuruluyor. Bu bölgelerin il ve ilçelerinde hayatın normale dönmesini sağlamak için tüm bu sorunları elbette tutarlı ve sistemli bir şekilde çözmeye devam edeceğiz.”
Rus lider, tüm zorluklara rağmen bu geniş çaplı çalışmaların şu anda ‘hem Zaporojye ve Herson bölgelerinde hem de Donbass’ta’ yoğun bir şekilde yürütüldüğüne dikkat çekti.