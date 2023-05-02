https://sputniknews.com.tr/20230502/polonya-maslahatguzari-szczlyadevsky-rusya-disisleri-bakanligina-cagrildi-1070508834.html

Polonya Maslahatgüzarı Szczlyadevsky, Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı

Polonya Maslahatgüzarı Szczlyadevsky, Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı

Polonya’nın Rusya Maslahatgüzarı Jacek Szczlyadevsky’nin, Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak 29 Nisan’da Polonyalı güvenlik güçlerinin Rusya’nın Varşova... 02.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-02T19:41+0300

2023-05-02T19:41+0300

2023-05-02T19:42+0300

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

polonya

dünya

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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında, “2 Mayıs’ta Rusya’daki Polonya Maslahatgüzarı Jacek Shlyadevsky, Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı ve Rusya’nın Polonya Büyükelçiliği nezdindeki okul binasının 29 Nisan’da Polonya güvenlik güçleri tarafından ele geçirilmesiyle ilgili kararlı protesto dile getirildi. Bu insanı isyan ettiren eylem, 1961 Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi’nin açık bir ihlalidir ve özellikle alaycı görünüyor, zira bu okulda okuyan ve Polonyalı yetkililerin küstahça sokağa attığı çocuklara yöneliktir” ifadesine yer verildi.Bu adımın, Varşova’nın uyguladığı 'ahlak ve hukuk anlayışından yoksun olan ve Rusya’yı kızdırmayı ve ikili ilişkileri yıkmayı amaçlayan politikanın yeni bir halkası olduğu' ifade edildi.Açıklamada, “Polonya’daki Sovyet anıt mirasının sistematik olarak yok edilmesini, askeri mezarlarımıza yönelik vandalizm eylemlerine devletin himaye etmesini veya 2. Dünya Savaşı Tarihi’nin kasıtlı olarak çarpıtılmasını hatırlamak yeterli olur. Varşova büyük bir hevesle topraklarını, Kiev rejimine silah pompalanması için bir üs olarak kullanılmasına izin veriyor, Ukrayna'ya Polonyalı paralı askerleri gönderiyor, Rusya’ya karşı bariz bir şekilde saldırgan olan düşmanca duruş sergiliyor” denildi.Rusya Dışişleri Bakanlığı, “Varşova’nın attığı bu adımlar elbette ki karşılıksız kalmayacak, tepkimiz uzun sürmeyecek. Polonya yönetiminin akıllanmasını artık beklemiyoruz, ancak verecek tepkimizin onları politikalarının uzun vadeli sonuçları hakkında düşündüreceğini düşünüyoruz” diye ekledi.

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