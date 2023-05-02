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https://sputniknews.com.tr/20230502/patrusev-batili-vakiflar-abdnin-talimatiyla-rusyayi-parcalama-kilavuzu-yazdi-1070507893.html
Patruşev: Batılı vakıflar, ABD'nin talimatıyla 'Rusya'yı parçalama kılavuzu' yazdı
Patruşev: Batılı vakıflar, ABD'nin talimatıyla 'Rusya'yı parçalama kılavuzu' yazdı
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Batılı vakıfların ABD Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı'nın talimatıyla ABD'li elitler için 'Rusya'yı... 02.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-02T18:52+0300
2023-05-02T18:54+0300
nikolay patruşev
dünya
rusya
abd
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İzvestiya gazetesine demeç veren Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev, "Birkaç ABD'li vakıf, ABD Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı'nın talimatıyla alelacele yazılan 'Batık Devlet: Rusya'yı Parçalama Kılavuzu' adlı bilimsel çalışmalarını Washington'daki seçkinlere aktif bir şekilde tanıtıyor" dedi.Belgenin yazarlarının ABD'ye öncelikle Rusya'ya komşu ülkelerde istikrarın sağlanması ve desteklenmesi tavsiyesinde bulunduğunu belirten Patruşev, ayrıca 'beşinci kolun' desteklenmesini ve Rusya içinde ayrılıkçılığın körüklenmesini içeren enformasyon savaşı başlatılması yönünde çağrı yapıldığını aktardı."Bu arada, sadece 2. Dünya Savaşı sırasında Macaristan'daki yurttaşlarını Nazilere iade eden George Soros'un yapıları, sosyal ağlarda kurgusal videolar, mizansen fotoğraflar ve sahte haberler oluşturmak için yılda 800 milyon dolar tahsis ediyor" diyen Patruşev, tüm gücüyle cinsiyet çeşitlilik ve tarihsel revizyonizm gibi Rusya'ya yabancı yenilikleri dayatan Batı'nın Rusya'nın ve Rus ulusal kimliğin temellerini yok etmeye çalıştığını vurguladı.ABD ve Avrupa'daki tüm kurumların Rusya'daki durumu baltalamayı amaçlayan akıl almaz bilim dışı teoriler ürettiğini de kaydeden Patruşev, "Batı, ülkemizin ve halkımızın birliğini bozmaya, vatandaşlarımızın moralini bozmaya, onlara bir aşağılık duygusu aşılamaya çalışıyor. ABD ve Avrupa'daki tüm kurumlar, en akıl almaz sözde bilimsel teorileri yaratmak için yorulmadan çalışıyor" ifadelerini kullandı.
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nikolay patruşev, rusya, abd
nikolay patruşev, rusya, abd

Patruşev: Batılı vakıflar, ABD'nin talimatıyla 'Rusya'yı parçalama kılavuzu' yazdı

18:52 02.05.2023 (güncellendi: 18:54 02.05.2023)
© Sputnik / Sergey Guneev / Multimedya arşivine gidinNikolay Patruşev
Nikolay Patruşev - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2023
© Sputnik / Sergey Guneev
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Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Batılı vakıfların ABD Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı'nın talimatıyla ABD'li elitler için 'Rusya'yı parçalama kılavuzu' yazdığını söyledi.
İzvestiya gazetesine demeç veren Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev, "Birkaç ABD'li vakıf, ABD Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı'nın talimatıyla alelacele yazılan 'Batık Devlet: Rusya'yı Parçalama Kılavuzu' adlı bilimsel çalışmalarını Washington'daki seçkinlere aktif bir şekilde tanıtıyor" dedi.

Belgenin yazarlarının ABD'ye öncelikle Rusya'ya komşu ülkelerde istikrarın sağlanması ve desteklenmesi tavsiyesinde bulunduğunu belirten Patruşev, ayrıca 'beşinci kolun' desteklenmesini ve Rusya içinde ayrılıkçılığın körüklenmesini içeren enformasyon savaşı başlatılması yönünde çağrı yapıldığını aktardı.

"Bu arada, sadece 2. Dünya Savaşı sırasında Macaristan'daki yurttaşlarını Nazilere iade eden George Soros'un yapıları, sosyal ağlarda kurgusal videolar, mizansen fotoğraflar ve sahte haberler oluşturmak için yılda 800 milyon dolar tahsis ediyor" diyen Patruşev, tüm gücüyle cinsiyet çeşitlilik ve tarihsel revizyonizm gibi Rusya'ya yabancı yenilikleri dayatan Batı'nın Rusya'nın ve Rus ulusal kimliğin temellerini yok etmeye çalıştığını vurguladı.
ABD ve Avrupa'daki tüm kurumların Rusya'daki durumu baltalamayı amaçlayan akıl almaz bilim dışı teoriler ürettiğini de kaydeden Patruşev, "Batı, ülkemizin ve halkımızın birliğini bozmaya, vatandaşlarımızın moralini bozmaya, onlara bir aşağılık duygusu aşılamaya çalışıyor. ABD ve Avrupa'daki tüm kurumlar, en akıl almaz sözde bilimsel teorileri yaratmak için yorulmadan çalışıyor" ifadelerini kullandı.
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