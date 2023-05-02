https://sputniknews.com.tr/20230502/oyuncu-noyan-arat-hayatini-kaybetti-1070489599.html

Oyuncu Noyan Arat hayatını kaybetti

Oyuncu Noyan Arat hayatını kaybetti

Oyuncu Noyan Arat 34 yaşında hayatını kaybetti. Arat'ın vefatını Oyuncular Sendikası duyurdu 02.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-02T14:33+0300

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2023-05-02T14:33+0300

yaşam

oyuncu

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Son olarak Selçuk Yöntem ve Tarık Emir Tekin'in rol aldığı 'Reflection' filmiyle beyazperdede yer alan Noyan Arat, yaşamını yitirdi. Arat'ın ölüm haberini Oyuncular Sendikası duyurdu.Yapılan açıklamada, "Meslektaşımız Noyan Arat hayatını kaybetti. Ailesi ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz" ifadelerine yer verildi.Tiyatroya lise yıllarında başladı. 2012 yılında İTÜ Çevre Mühendisliği bölümünde lisans eğitimini tamamladı. İTÜ Sahnesi'nde 6 sene boyunca oyunculuk, yönetmenlik ve prodüksiyon tecrübesi edindi.2013 yılında Kadir Has Üniversitesi'nde oyunculuk üzerine yüksek lisans programına başladı ve 2015 yılında mezun oldu. 2013 yılından bu yana profesyonel olarak oyunculuk yapmaktaydı.

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oyuncu