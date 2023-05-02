https://sputniknews.com.tr/20230502/nebati-dovizde-bir-ralli-olmayacak-oyuna-gelmeyin-1070514689.html
Bakan Nebati: Dövizde bir ralli olmayacak, oyuna gelmeyin
Bakan Nebati: Dövizde bir ralli olmayacak, oyuna gelmeyin
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, seçim sonrasında döviz kurlarında artış yaşanacağı yönündeki tahminler için "Döviz piyasasında bir ralli olmayacak... 02.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-02T21:25+0300
2023-05-02T21:25+0300
2023-05-02T21:27+0300
2023 türkiye seçimleri
nureddin nebati
döviz
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, A Para'da ekonomi gündemine ilişkin soruları yanıtladı.Seçim sonrası atılacak adımlarla ikili fiyat mekanizmasının sona ereceğini söyleyen Bakan Nebat, şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20230502/bakan-nebati-enflasyonun-yuzde-45lerin-altina-inmesini-bekliyoruz-1070490555.html
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nureddin nebati, döviz
Bakan Nebati: Dövizde bir ralli olmayacak, oyuna gelmeyin
21:25 02.05.2023 (güncellendi: 21:27 02.05.2023) Abone ol
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, seçim sonrasında döviz kurlarında artış yaşanacağı yönündeki tahminler için "Döviz piyasasında bir ralli olmayacak, vatandaşlara sesleniyorum; oyuna gelmeyin. Seçim sonrası adımlarla ikili fiyat mekanizması bitecek" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, A Para'da ekonomi gündemine ilişkin
soruları yanıtladı.
Seçim sonrası atılacak adımlarla ikili fiyat mekanizmasının sona ereceğini söyleyen Bakan Nebat, şu ifadeleri kullandı:
Toplumun tamamı faiz artırım beklentisini bırakmış durumda. Döviz piyasasında bir ralli olmayacak, vatandaşlara sesleniyorum; Oyuna gelmeyin. Seçim sonrası adımlarla ikili fiyat mekanizması bitecek.