https://sputniknews.com.tr/20230502/nebati-dovizde-bir-ralli-olmayacak-oyuna-gelmeyin-1070514689.html

Bakan Nebati: Dövizde bir ralli olmayacak, oyuna gelmeyin

Bakan Nebati: Dövizde bir ralli olmayacak, oyuna gelmeyin

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, seçim sonrasında döviz kurlarında artış yaşanacağı yönündeki tahminler için "Döviz piyasasında bir ralli olmayacak... 02.05.2023, Sputnik Türkiye

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2023 türkiye seçimleri

nureddin nebati

döviz

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, A Para'da ekonomi gündemine ilişkin soruları yanıtladı.Seçim sonrası atılacak adımlarla ikili fiyat mekanizmasının sona ereceğini söyleyen Bakan Nebat, şu ifadeleri kullandı:

https://sputniknews.com.tr/20230502/bakan-nebati-enflasyonun-yuzde-45lerin-altina-inmesini-bekliyoruz-1070490555.html

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