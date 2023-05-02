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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230502/nebati-dovizde-bir-ralli-olmayacak-oyuna-gelmeyin-1070514689.html
Bakan Nebati: Dövizde bir ralli olmayacak, oyuna gelmeyin
Bakan Nebati: Dövizde bir ralli olmayacak, oyuna gelmeyin
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, seçim sonrasında döviz kurlarında artış yaşanacağı yönündeki tahminler için "Döviz piyasasında bir ralli olmayacak... 02.05.2023, Sputnik Türkiye
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2023 türkiye seçimleri
nureddin nebati
döviz
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, A Para'da ekonomi gündemine ilişkin soruları yanıtladı.Seçim sonrası atılacak adımlarla ikili fiyat mekanizmasının sona ereceğini söyleyen Bakan Nebat, şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20230502/bakan-nebati-enflasyonun-yuzde-45lerin-altina-inmesini-bekliyoruz-1070490555.html
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nureddin nebati, döviz
nureddin nebati, döviz

Bakan Nebati: Dövizde bir ralli olmayacak, oyuna gelmeyin

21:25 02.05.2023 (güncellendi: 21:27 02.05.2023)
© Twitter Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
 Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2023
© Twitter
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, seçim sonrasında döviz kurlarında artış yaşanacağı yönündeki tahminler için "Döviz piyasasında bir ralli olmayacak, vatandaşlara sesleniyorum; oyuna gelmeyin. Seçim sonrası adımlarla ikili fiyat mekanizması bitecek" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, A Para'da ekonomi gündemine ilişkin soruları yanıtladı.
Seçim sonrası atılacak adımlarla ikili fiyat mekanizmasının sona ereceğini söyleyen Bakan Nebat, şu ifadeleri kullandı:
Toplumun tamamı faiz artırım beklentisini bırakmış durumda. Döviz piyasasında bir ralli olmayacak, vatandaşlara sesleniyorum; Oyuna gelmeyin. Seçim sonrası adımlarla ikili fiyat mekanizması bitecek.
Bakan Nebati, Önümüzdeki dönemde ülkemizin ürettiği doğalgaz ve petrol gelirlerinden ayrılacak kaynakla Aile ve Gençlik Bankası kuracağız. Bakanlığımıza 3 bin 220 personel alımı yapacağız dedi. Bakan Nebati ayrıca, 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan emeklilere refah payı verecek bir düzenleme üzerinde de çalıştıklarını kaydetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2023
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Bakan Nebati: Enflasyonun yüzde 45'lerin altına inmesini bekliyoruz
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