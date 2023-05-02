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Nagehan Alçı: Hakan Atilla'ya idari bir kararla yurtdışına çıkış yasağı konması aleni hukuksuzluktur
Nagehan Alçı: Hakan Atilla'ya idari bir kararla yurtdışına çıkış yasağı konması aleni hukuksuzluktur
Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Hakan Atilla'ya yönelik yurtdışına çıkış yasağı kararını "Hakkında açılan ya da devam eden herhangi bir soruşturma yokmuş. Demek... 02.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-02T12:11+0300
2023-05-02T12:11+0300
politika
nagehan alçı
mehmet hakan atilla
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Alçı bugünkü yazısında, Eski Halkbank Genel Müdürü Hakan Atilla'nın Kuzey Kıbrıs'a gitmek üzere havalimanında yurtdışına çıkış yasağı kararının uygulanmasını değerlendirdi.Alçı "Hakan Atilla’nın hakkında yurt dışı çıkış yasağı bulunduğu ve ailesi ile gittiği havalimanında alıkonularak karakola götürüldüğünü görünce çok şaşırdım ve üzüldüm" sözleriyle başladığı yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:"Hakkında devam eden bir soruşturma olduğunu, onu gerekçe gösterdiklerini düşündüm. Görünen, hakkında açılan ya da devam eden herhangi bir soruşturma yokmuş. Demek ki idari bir karar ile tedbiren yurt dışına çıkış yasağı konmuş.Olacak iş değil bu. Aleni bir hukuksuzluk. Hakan Atilla’ya resmen rehin muamelesi.“Pasaportunuz iptal mi edildi” deyince “Bilmiyorum pasaportum yanımda değildi ama yurt dışı çıkış yasağım olduğuna göre iptal edilmiştir” dedi.(Atilla KKTC’ye gitmek üzere havalimanındaydı, TC kimliği ile çıkıyordu.)Peki bu yasak ne zaman konmuş?Onu bilmiyor, 2021’de Borsa İstanbul’daki yöneticilik görevinden ayrıldığından beri ilk kez Türkiye dışına çıkıyormuş.“Nagehan Hanım Borsa İstanbul’un başındayken pasaportumun iptal edilmiş olmasına ihtimal vermiyorum, görevden ayrıldıktan sonra herhalde 2 yıl önce bu karar alınmıştır” dedi.Sonra da son derece olgun ve sakin bir ses tonuyla ekledi:“Olur böyle şeyler. Yurt dışına çıkmak şart değil, çıkmasak da olur ama ailemin bu şekilde mağdur edilmesi beni çok üzdü.”Hakan Bey nezaketi nedeniyle “Olur böyle şeyler” diyebilir ama olmaz, olmamalı. Türkiye bu kadar keyfi uygulamaların, hukuktan uzak yaklaşımların ülkesi haline gelmemeli…Halkbank davası nedeniyle ABD’de haksızca iki yıldan fazla süre hapiste yatan, döndükten sonra Borsa İstanbul’un başına atanan Atilla 2021’de görevinden ayrılmış, ‘"Amerika Atilla’ya Karşı" adlı bir kitap yazarak mevcut düzene ve belli mevkilerdeki isimlere ağır eleştiriler yöneltmişti.Hakan Atilla’nın ne kadar dürüst bir insan olduğunu ABD’de haksız yere tutuklu yargılanırken herkes gördü. Yargılanma sürecinde üzerine gidildiği halde Türkiye aleyhine tek söz etmedi Atilla.Belli ki kitabındaki tespitleri hoşa gitmiyor. Bu nedenle cezalandırılmak isteniyor…"
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nagehan alçı, mehmet hakan atilla
nagehan alçı, mehmet hakan atilla

Nagehan Alçı: Hakan Atilla'ya idari bir kararla yurtdışına çıkış yasağı konması aleni hukuksuzluktur

12:11 02.05.2023
© AAHakan Atilla
Hakan Atilla - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2023
© AA
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Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Hakan Atilla'ya yönelik yurtdışına çıkış yasağı kararını "Hakkında açılan ya da devam eden herhangi bir soruşturma yokmuş. Demek ki idari bir karar ile tedbiren yurt dışına çıkış yasağı konmuş.Olacak iş değil bu. Aleni bir hukuksuzluk. Hakan Atilla’ya resmen rehin muamelesi" olarak değerlendirdi.
Alçı bugünkü yazısında, Eski Halkbank Genel Müdürü Hakan Atilla'nın Kuzey Kıbrıs'a gitmek üzere havalimanında yurtdışına çıkış yasağı kararının uygulanmasını değerlendirdi.
Alçı "Hakan Atilla’nın hakkında yurt dışı çıkış yasağı bulunduğu ve ailesi ile gittiği havalimanında alıkonularak karakola götürüldüğünü görünce çok şaşırdım ve üzüldüm" sözleriyle başladığı yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:
"Hakkında devam eden bir soruşturma olduğunu, onu gerekçe gösterdiklerini düşündüm. Görünen, hakkında açılan ya da devam eden herhangi bir soruşturma yokmuş. Demek ki idari bir karar ile tedbiren yurt dışına çıkış yasağı konmuş.
Olacak iş değil bu. Aleni bir hukuksuzluk. Hakan Atilla’ya resmen rehin muamelesi.
“Pasaportunuz iptal mi edildi” deyince “Bilmiyorum pasaportum yanımda değildi ama yurt dışı çıkış yasağım olduğuna göre iptal edilmiştir” dedi.
(Atilla KKTC’ye gitmek üzere havalimanındaydı, TC kimliği ile çıkıyordu.)
Peki bu yasak ne zaman konmuş?
Onu bilmiyor, 2021’de Borsa İstanbul’daki yöneticilik görevinden ayrıldığından beri ilk kez Türkiye dışına çıkıyormuş.
“Nagehan Hanım Borsa İstanbul’un başındayken pasaportumun iptal edilmiş olmasına ihtimal vermiyorum, görevden ayrıldıktan sonra herhalde 2 yıl önce bu karar alınmıştır” dedi.
Sonra da son derece olgun ve sakin bir ses tonuyla ekledi:
“Olur böyle şeyler. Yurt dışına çıkmak şart değil, çıkmasak da olur ama ailemin bu şekilde mağdur edilmesi beni çok üzdü.”
Hakan Bey nezaketi nedeniyle “Olur böyle şeyler” diyebilir ama olmaz, olmamalı. Türkiye bu kadar keyfi uygulamaların, hukuktan uzak yaklaşımların ülkesi haline gelmemeli…
Halkbank davası nedeniyle ABD’de haksızca iki yıldan fazla süre hapiste yatan, döndükten sonra Borsa İstanbul’un başına atanan Atilla 2021’de görevinden ayrılmış, ‘"Amerika Atilla’ya Karşı" adlı bir kitap yazarak mevcut düzene ve belli mevkilerdeki isimlere ağır eleştiriler yöneltmişti.
Hakan Atilla’nın ne kadar dürüst bir insan olduğunu ABD’de haksız yere tutuklu yargılanırken herkes gördü. Yargılanma sürecinde üzerine gidildiği halde Türkiye aleyhine tek söz etmedi Atilla.
Belli ki kitabındaki tespitleri hoşa gitmiyor. Bu nedenle cezalandırılmak isteniyor…"
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