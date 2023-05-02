https://sputniknews.com.tr/20230502/muharrem-ince-sayin-kilicdaroglu-yanlis-yapti-1070513539.html

Muharrem İnce: Sayın Kılıçdaroğlu yanlış yaptı

Muharrem İnce: Sayın Kılıçdaroğlu yanlış yaptı

Kocaeli'nde konuşan Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Sayın Kılıçdaroğlu yanlış yaptı. Davutoğlu, Babacan, Temel Karamollaoğlu, bunların hepsinin oyunu... 02.05.2023, Sputnik Türkiye

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2023 türkiye seçimleri

seçim

kocaeli

memleket partisi

esin davutoğlu şenol

ahmet davutoğlu

ali babacan

temel karamollaoğlu

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Seçim çalışmaları kapsamında Kocaeli'ye gelen Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Karamürsel ve Gölcük ilçelerinde halkı selamlayıp, vatandaşla fotoğraf çektirdi.Başiskele'de bir yerel internet televizyonu programına katıldıktan sonra otobüsle İzmit'e gelen İnce, Fevziye Camisi önünde araçtan inerek kendisini karşılayan grupla İzmit Kent Meydanı'na yürüdü.İnce, burada yaptığı konuşmada, siyasette bir ilk yaşandığını, gençlerin seçim meydanlarına el koyduğunu söyledi.'Biz bu ülkede yaşama sevincini temsil ediyoruz'Bir külüstür otobüs ve telefonla iktidarı da muhalefeti de göndereceğini ifade eden İnce, "Burada taşıma yok çünkü taşımaya para yok. Burada bir tane belediye çalışanı yok çünkü Memleket Partisi'nin belediyesi yok" diye konuştu.Kendisini dinleyen gençlerden telefonlarından canlı yayın açmalarını isteyen İnce, "Biz bu ülkede yaşama sevincini temsil ediyoruz. Huzur istiyoruz. Gençler geleceğine güvence istiyor" şeklinde konuştu.'Anketçilere parayı bastın mı istediğin miktarı yazıyorlar'"PKK'lılar'ın, FETÖ'cülerin, Hizbullahçıların kendisine saldırdığını" savunan İnce, şöyle devam etti:'Davutoğlu, Babacan, Temel Karamollaoğlu, bunların hepsinin oyunu toplasan 1 puan yapmaz'Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanlış yaptığını söyleyen İnce, "Davutoğlu, Babacan, Temel Karamollaoğlu, bunların hepsinin oyunu toplasan 1 puan yapmaz. Yapılacak iş bir taneydi. Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Memleket Partisi; cumhuriyetçiler, Atatürkçüler ittifak kuracaktık. Doğrusu buydu ama yapmadılar. Şimdi Erdoğan'ın eskileriyle memleketi kurtaracak" ifadesini kullandı.Muharrem İnce, partisinin sandıklarda patlama yaşayacağını belirterek, şunları kaydetti:

kocaeli

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seçim, kocaeli, memleket partisi, esin davutoğlu şenol, ahmet davutoğlu, ali babacan, temel karamollaoğlu