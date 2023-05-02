Meteoroloji'den 18 il için yağış uyarısı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
4 dk
TARİHTE BUGÜN
1 Mayıs İşçi Bayramı ilk kez nerede kutlandı?
07:15
5 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Bach ailesinin 'en tanınır üyesi'
07:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
'Taksim'siz son 1 Mayıs mı?
09:06
114 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Türkiye'de emekçiler 1 Mayıs için alanlarda
12:45
69 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Millet İttifakı'nın bilişime bakış açısı nasıl?
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
9 dk
1 MAYIS ÖZEL
Türkiye'de 1 Mayıs ilk kez nasıl kutlandı?
16:15
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
1 MAYIS ÖZEL
Türkiye'de 1 Mayıs ilk kez nasıl kutlandı?
19:00
8 dk
Z RAPORU
Türkiye ve Dünya'da 1 Mayıs'ta yaşananlar
20:45
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları
07:09
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Aysel Alp'le Ankara'dan Haber Var
09:02
58 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
3 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
12 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
14 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
VERİ MAÇ
Futbola dair her şey
14:01
59 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230502/meteorolojiden-18-il-icin-yagis-uyarisi-1070468655.html
Meteoroloji'den 18 il için yağış uyarısı
Meteoroloji'den 18 il için yağış uyarısı
Meteoroloji 2 Mayıs 2023 Salı gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Bugün yurt genelinde sıcaklıkların yükselmesi beklenirken 18 ilde ise yağışlı bir... 02.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-02T06:50+0300
2023-05-02T07:31+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
hava durumu
istanbul hava durumu
yağış
sağanak yağış uyarısı
kuvvetli yağış
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0d/1069642709_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_939b19c2830a83f610540c16004317fb.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz’in doğusu, (Çorum hariç) Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusunun ve Sivas'ın kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların bugün yurt genelinde 2-4 derece artması bekleniyor.RÜZGAR: Genellikle kuzey ve doğulu yünlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.MarmaraParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BURSA 8°C, 24°CParçalı ve az bulutluEDİRNE 7°C, 23°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL 10°C, 20°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ 8°C, 21°CParçalı ve az bulutluEgeParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR 4°C, 19°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ 11°C, 26°CParçalı ve az bulutluİZMİR 12°C, 25°CParçalı ve az bulutluMUĞLA 8°C, 22°CParçalı ve az bulutluAkdenizParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 11°C, 28°CParçalı ve az bulutluANTALYA 13°C, 22°CParçalı ve az bulutluHATAY 9°C, 27°CParçalı ve az bulutluK.MARAŞ 9°C, 24°CParçalı ve az bulutluİç AnadolıParçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Sivas'ın kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 3°C, 18°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR 5°C, 20°CParçalı ve az bulutluKONYA 7°C, 19°CParçalı ve az bulutluSİVAS 2°C, 13°CParçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBatı KaradenixParçalı ve az bulutlu, Sinop çevrelerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 4°C, 19°CParçalı ve az bulutluDÜZCE 7°C, 21°CParçalı ve az bulutluKASTAMONU 1°C, 16°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK 8°C, 16°CParçalı ve az bulutluOrta ve Doğu KaradenizParçalı ve çok bulutlu, (Çorum hariç) bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA 6°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN 8°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTOKAT 3°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON 9°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDoğu AnadoluParçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM -1°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlıIĞDIR 9°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu,öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA 7°C, 19°CParçalı, yer yer çok bulutluVAN 3°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGüneydoğu AnadoluParçalı, yer yer çok bulutlu, doğu kesimlerinin bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 5°C, 21°CParçalı, yer yer çok bulutluGAZİANTEP 9°C, 22°CParçalı ve az bulutluSİİRT 7°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıŞANLIURFA 11°C, 24°CParçalı, yer yer çok bulutlu
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0d/1069642709_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_74e4397d0401607d98d08980388c7a2a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu, yağış, sağanak yağış uyarısı, kuvvetli yağış
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu, yağış, sağanak yağış uyarısı, kuvvetli yağış

Meteoroloji'den 18 il için yağış uyarısı

06:50 02.05.2023 (güncellendi: 07:31 02.05.2023)
© AAYağmur, sağanak, yağış
Yağmur, sağanak, yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2023
© AA
Abone olTelegram
Meteoroloji 2 Mayıs 2023 Salı gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Bugün yurt genelinde sıcaklıkların yükselmesi beklenirken 18 ilde ise yağışlı bir havanın etkili olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz’in doğusu, (Çorum hariç) Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusunun ve Sivas'ın kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların bugün yurt genelinde 2-4 derece artması bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve doğulu yünlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Marmara

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 8°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE 7°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 10°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 8°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

Ege

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 4°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 11°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 12°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 8°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

Akdeniz

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 11°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 13°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 9°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
K.MARAŞ 9°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

İç Anadolı

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Sivas'ın kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 3°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 5°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 7°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS 2°C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Batı Karadenix

Parçalı ve az bulutlu, Sinop çevrelerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 4°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 7°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 1°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 8°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, (Çorum hariç) bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 6°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 8°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT 3°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 9°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Doğu Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM -1°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
IĞDIR 9°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu,öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 7°C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
VAN 3°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Güneydoğu Anadolu

Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğu kesimlerinin bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 5°C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
GAZİANTEP 9°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 7°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 11°C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала