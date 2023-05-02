https://sputniknews.com.tr/20230502/meteorolojiden-18-il-icin-yagis-uyarisi-1070468655.html

Meteoroloji'den 18 il için yağış uyarısı

Meteoroloji'den 18 il için yağış uyarısı

Meteoroloji 2 Mayıs 2023 Salı gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Bugün yurt genelinde sıcaklıkların yükselmesi beklenirken 18 ilde ise yağışlı bir... 02.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-02T06:50+0300

2023-05-02T06:50+0300

2023-05-02T07:31+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz’in doğusu, (Çorum hariç) Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusunun ve Sivas'ın kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların bugün yurt genelinde 2-4 derece artması bekleniyor.RÜZGAR: Genellikle kuzey ve doğulu yünlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.MarmaraParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BURSA 8°C, 24°CParçalı ve az bulutluEDİRNE 7°C, 23°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL 10°C, 20°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ 8°C, 21°CParçalı ve az bulutluEgeParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR 4°C, 19°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ 11°C, 26°CParçalı ve az bulutluİZMİR 12°C, 25°CParçalı ve az bulutluMUĞLA 8°C, 22°CParçalı ve az bulutluAkdenizParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 11°C, 28°CParçalı ve az bulutluANTALYA 13°C, 22°CParçalı ve az bulutluHATAY 9°C, 27°CParçalı ve az bulutluK.MARAŞ 9°C, 24°CParçalı ve az bulutluİç AnadolıParçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Sivas'ın kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 3°C, 18°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR 5°C, 20°CParçalı ve az bulutluKONYA 7°C, 19°CParçalı ve az bulutluSİVAS 2°C, 13°CParçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBatı KaradenixParçalı ve az bulutlu, Sinop çevrelerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 4°C, 19°CParçalı ve az bulutluDÜZCE 7°C, 21°CParçalı ve az bulutluKASTAMONU 1°C, 16°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK 8°C, 16°CParçalı ve az bulutluOrta ve Doğu KaradenizParçalı ve çok bulutlu, (Çorum hariç) bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA 6°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN 8°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTOKAT 3°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON 9°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDoğu AnadoluParçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM -1°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlıIĞDIR 9°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu,öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA 7°C, 19°CParçalı, yer yer çok bulutluVAN 3°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGüneydoğu AnadoluParçalı, yer yer çok bulutlu, doğu kesimlerinin bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 5°C, 21°CParçalı, yer yer çok bulutluGAZİANTEP 9°C, 22°CParçalı ve az bulutluSİİRT 7°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıŞANLIURFA 11°C, 24°CParçalı, yer yer çok bulutlu

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