https://sputniknews.com.tr/20230502/meksikada-mahkeme-goc-idaresi-baskanini-40-gocmenin-olumunden-sorumlu-buldu-1070470062.html
Meksika'da mahkeme, Göç İdaresi Başkanını 40 göçmenin ölümünden sorumlu buldu
Meksika'da mahkeme, Göç İdaresi Başkanını 40 göçmenin ölümünden sorumlu buldu
Meksika'da mahkeme, Göç İdaresi Başkanı Francisco Garduno'nun, gözaltı merkezinde çıkan yangında, 40 göçmenin ölümünde ihmalinin olduğuna karar verdi. 02.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-02T08:52+0300
2023-05-02T08:52+0300
2023-05-02T08:52+0300
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kaçak göçmen
göçmen krizi
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Ulusal basında çıkan habere göre, saatler süren duruşmanın ardından, Garduno hakkında dava açılmasına karar verildi.Yargıç Victor Mario Hernandez Calderon, açıklamasında, toplanan kanıtlar neticesinde, Garduno'nun, yangın felaketinde sorumluluğunun olduğunu ve adli kontrol şartıyla 15 günde bir imza vereceğini belirtti.Garduno'nun yanı sıra 4 çalışan hakkında da sorumlulukları oldukları gerekçesiyle cezai işlem yapılması kararı alındı.SuçlamaGöç İdaresi Başkanı Garduno, gözaltı merkezinde çıkan yangında, 40 göçmenin ölümünde ihmali bulunmakla suçlanıyor.Federal savcılar, mahkemede, 40 göçmenin öldüğü, gözaltı merkezinde çıkan yangında, özel güvenlik görevlilerinin, göç idaresi personelinden, göçmenlerin tahliyesi için izin istediğini, ancak bunun reddedildiğini iddia etmişti.Savcılar, Garduno'nun, Ciudad Juarez tutuklu merkezinin genişletilmesi sırasında, basit güvenlik önlemlerinin eksikliği nedeniyle tesisi kapatması gerektiğini savunmuştu.Ciudad Juarez tutuklu merkezinde 27 Mart'ta bir göçmenin yangın çıkardığı iddiasıMeksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, yangında 40 kişinin öldüğü olayla ilgili yaptığı açıklamada, 2019'da göreve getirdiği Garduno'ya desteğini açıklamıştı.Garduno, daha önce ise Cezaevleri Genel Müdürlüğü görevinde bulunmuştu.Ciudad Juarez tutuklu merkezinde, 27 Mart'ta, bir göçmenin yangın çıkardığı iddia edilmişti. Güvenlik kameralarının kayıtlarında, yangına rağmen 68 göçmenin kaldığı hücrenin kapılarının açılmadığı görülmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20230317/meksikada-nehre-dusen-gocmen-aile-bogulmaktan-son-anda-kurtarildi-1068375188.html
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meksika, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, can kaybı
meksika, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, can kaybı
Meksika'da mahkeme, Göç İdaresi Başkanını 40 göçmenin ölümünden sorumlu buldu
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Meksika'da mahkeme, Göç İdaresi Başkanı Francisco Garduno'nun, gözaltı merkezinde çıkan yangında, 40 göçmenin ölümünde ihmalinin olduğuna karar verdi.
Ulusal basında çıkan habere göre, saatler süren duruşmanın ardından, Garduno hakkında dava açılmasına karar verildi.
Yargıç Victor Mario Hernandez Calderon, açıklamasında, toplanan kanıtlar neticesinde, Garduno'nun, yangın felaketinde sorumluluğunun olduğunu ve adli kontrol şartıyla 15 günde bir imza vereceğini belirtti.
Garduno'nun yanı sıra 4 çalışan hakkında da sorumlulukları oldukları gerekçesiyle cezai işlem yapılması kararı alındı.
Suçlama
Göç İdaresi Başkanı Garduno, gözaltı merkezinde çıkan yangında, 40 göçmenin ölümünde ihmali bulunmakla suçlanıyor.
Federal savcılar, mahkemede, 40 göçmenin öldüğü, gözaltı merkezinde çıkan yangında, özel güvenlik görevlilerinin, göç idaresi personelinden, göçmenlerin tahliyesi için izin istediğini, ancak bunun reddedildiğini iddia etmişti.
Savcılar, Garduno'nun, Ciudad Juarez tutuklu merkezinin genişletilmesi sırasında, basit güvenlik önlemlerinin eksikliği nedeniyle tesisi kapatması gerektiğini savunmuştu.
Ciudad Juarez tutuklu merkezinde 27 Mart'ta bir göçmenin yangın çıkardığı iddiası
Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, yangında 40 kişinin öldüğü olayla ilgili yaptığı açıklamada, 2019'da göreve getirdiği Garduno'ya desteğini açıklamıştı.
Garduno, daha önce ise Cezaevleri Genel Müdürlüğü görevinde bulunmuştu.
Ciudad Juarez tutuklu merkezinde, 27 Mart'ta, bir göçmenin yangın çıkardığı iddia edilmişti. Güvenlik kameralarının kayıtlarında, yangına rağmen 68 göçmenin kaldığı hücrenin kapılarının açılmadığı görülmüştü.