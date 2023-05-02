Medvedev'den Kiev'in 'Bandera nişanı' fikrine tepki: Almanya'nın Hitler nişanı vermesi gibi bir şey
21:19 02.05.2023 (güncellendi: 21:20 02.05.2023)
© Sputnik / Екатерина Штукина / Multimedya arşivine gidinBirleşik Rusya Partisi Başkanı ve Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev
© Sputnik / Екатерина Штукина/
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna Devlet Başkanlığı resmi sitesinde imzaya açılan, Nazi işbirlikçisi Ukraynalı Stepan Bandera adına nişan verilmesini öngören öneriye tepki gösterdi.
Telegram hesabından açıklama yapan Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, "İşte. Bunu da gördük. Kiev'deki Naziler, Stepan Bandera nişanı tesis edilmesini talep ediyor" dedi.
Medvedev, Stepan Bandera nişanı tesis edilmesi için imzaya açılan önerinin kabul edilmesi halinde, bunun ardından Yevgeniy Konovalets nişanı ve Roman Şuheviç madalyasının gündeme gelebileceğini belirtti.
Stepan Bandera nişanının Almanya'nın Adolf Hitler nişanı vermesi gibi bir şey olacağının altını çizen Medvedev, İtalyanlara Benito Mussolini nişanı vermelerinin önerilebileceğini, Horthy, Franco, Antonescu ve Hitler'in diğer Avrupalı müttefiklerinin adına da nişanlar talep edileceğini vurguladı.
Zelenskiy'in resmi internet sitesindeki dilekçeyi şimdiye dek 300'den fazla kişi imzaladı. Dilekçenin kabulü için en az 25 bin imza gerekiyor.
2. Dünya Savaşı'ndaki Alman işgali sırasında Nazilerle işbirliği yapan Ukrayna Kurtuluş Ordusu lideri Stepan Bandera'nın doğum tarihi olan 1 Ocak, 2019'dan itibaren Ukrayna'da resmi tatil ilan edilmişti. 2015 yılından itibaren ise Ukraynalı neo-Naziler, Kiev şehrinin merkezinde ellerinde meşalelerle yaptıkları yürüyüşlerle bu günü kutluyorlar.
Medvedev, Stepan Bandera nişanı tesis edilmesi için imzaya açılan önerinin kabul edilmesi halinde, bunun ardından Yevgeniy Konovalets nişanı ve Roman Şuheviç madalyasının gündeme gelebileceğini belirtti.
Stepan Bandera nişanının Almanya'nın Adolf Hitler nişanı vermesi gibi bir şey olacağının altını çizen Medvedev, İtalyanlara Benito Mussolini nişanı vermelerinin önerilebileceğini, Horthy, Franco, Antonescu ve Hitler'in diğer Avrupalı müttefiklerinin adına da nişanlar talep edileceğini vurguladı.
Zelenskiy'in resmi internet sitesindeki dilekçeyi şimdiye dek 300'den fazla kişi imzaladı. Dilekçenin kabulü için en az 25 bin imza gerekiyor.
2. Dünya Savaşı'ndaki Alman işgali sırasında Nazilerle işbirliği yapan Ukrayna Kurtuluş Ordusu lideri Stepan Bandera'nın doğum tarihi olan 1 Ocak, 2019'dan itibaren Ukrayna'da resmi tatil ilan edilmişti. 2015 yılından itibaren ise Ukraynalı neo-Naziler, Kiev şehrinin merkezinde ellerinde meşalelerle yaptıkları yürüyüşlerle bu günü kutluyorlar.