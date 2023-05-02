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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230502/medvedevden-kievin-bandera-nisani-fikrine-tepki-almanyanin-hitler-nisani-vermesi-gibi-bir-sey-1070514418.html
Medvedev'den Kiev'in 'Bandera nişanı' fikrine tepki: Almanya'nın Hitler nişanı vermesi gibi bir şey
Medvedev'den Kiev'in 'Bandera nişanı' fikrine tepki: Almanya'nın Hitler nişanı vermesi gibi bir şey
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna Devlet Başkanlığı resmi sitesinde imzaya açılan, Nazi işbirlikçisi Ukraynalı Stepan Bandera... 02.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-02T21:19+0300
2023-05-02T21:20+0300
ukrayna krizi
dmitriy medvedev
kiev
rusya
vladimir zelenskiy
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Telegram hesabından açıklama yapan Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, "İşte. Bunu da gördük. Kiev'deki Naziler, Stepan Bandera nişanı tesis edilmesini talep ediyor" dedi.Medvedev, Stepan Bandera nişanı tesis edilmesi için imzaya açılan önerinin kabul edilmesi halinde, bunun ardından Yevgeniy Konovalets nişanı ve Roman Şuheviç madalyasının gündeme gelebileceğini belirtti.Stepan Bandera nişanının Almanya'nın Adolf Hitler nişanı vermesi gibi bir şey olacağının altını çizen Medvedev, İtalyanlara Benito Mussolini nişanı vermelerinin önerilebileceğini, Horthy, Franco, Antonescu ve Hitler'in diğer Avrupalı müttefiklerinin adına da nişanlar talep edileceğini vurguladı.Zelenskiy'in resmi internet sitesindeki dilekçeyi şimdiye dek 300'den fazla kişi imzaladı. Dilekçenin kabulü için en az 25 bin imza gerekiyor.2. Dünya Savaşı'ndaki Alman işgali sırasında Nazilerle işbirliği yapan Ukrayna Kurtuluş Ordusu lideri Stepan Bandera'nın doğum tarihi olan 1 Ocak, 2019'dan itibaren Ukrayna'da resmi tatil ilan edilmişti. 2015 yılından itibaren ise Ukraynalı neo-Naziler, Kiev şehrinin merkezinde ellerinde meşalelerle yaptıkları yürüyüşlerle bu günü kutluyorlar.
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dmitriy medvedev, kiev, rusya, vladimir zelenskiy
dmitriy medvedev, kiev, rusya, vladimir zelenskiy

Medvedev'den Kiev'in 'Bandera nişanı' fikrine tepki: Almanya'nın Hitler nişanı vermesi gibi bir şey

21:19 02.05.2023 (güncellendi: 21:20 02.05.2023)
© Sputnik / Екатерина Штукина / Multimedya arşivine gidinBirleşik Rusya Partisi Başkanı ve Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev
Birleşik Rusya Partisi Başkanı ve Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2023
© Sputnik / Екатерина Штукина
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna Devlet Başkanlığı resmi sitesinde imzaya açılan, Nazi işbirlikçisi Ukraynalı Stepan Bandera adına nişan verilmesini öngören öneriye tepki gösterdi.
Telegram hesabından açıklama yapan Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, "İşte. Bunu da gördük. Kiev'deki Naziler, Stepan Bandera nişanı tesis edilmesini talep ediyor" dedi.

Medvedev, Stepan Bandera nişanı tesis edilmesi için imzaya açılan önerinin kabul edilmesi halinde, bunun ardından Yevgeniy Konovalets nişanı ve Roman Şuheviç madalyasının gündeme gelebileceğini belirtti.

Stepan Bandera nişanının Almanya'nın Adolf Hitler nişanı vermesi gibi bir şey olacağının altını çizen Medvedev, İtalyanlara Benito Mussolini nişanı vermelerinin önerilebileceğini, Horthy, Franco, Antonescu ve Hitler'in diğer Avrupalı müttefiklerinin adına da nişanlar talep edileceğini vurguladı.

Zelenskiy'in resmi internet sitesindeki dilekçeyi şimdiye dek 300'den fazla kişi imzaladı. Dilekçenin kabulü için en az 25 bin imza gerekiyor.

2. Dünya Savaşı'ndaki Alman işgali sırasında Nazilerle işbirliği yapan Ukrayna Kurtuluş Ordusu lideri Stepan Bandera'nın doğum tarihi olan 1 Ocak, 2019'dan itibaren Ukrayna'da resmi tatil ilan edilmişti. 2015 yılından itibaren ise Ukraynalı neo-Naziler, Kiev şehrinin merkezinde ellerinde meşalelerle yaptıkları yürüyüşlerle bu günü kutluyorlar.
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