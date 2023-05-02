https://sputniknews.com.tr/20230502/medvedevden-kievin-bandera-nisani-fikrine-tepki-almanyanin-hitler-nisani-vermesi-gibi-bir-sey-1070514418.html

Medvedev'den Kiev'in 'Bandera nişanı' fikrine tepki: Almanya'nın Hitler nişanı vermesi gibi bir şey

Medvedev'den Kiev'in 'Bandera nişanı' fikrine tepki: Almanya'nın Hitler nişanı vermesi gibi bir şey

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna Devlet Başkanlığı resmi sitesinde imzaya açılan, Nazi işbirlikçisi Ukraynalı Stepan Bandera... 02.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-02T21:19+0300

2023-05-02T21:19+0300

2023-05-02T21:20+0300

ukrayna krizi

dmitriy medvedev

kiev

rusya

vladimir zelenskiy

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Telegram hesabından açıklama yapan Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, "İşte. Bunu da gördük. Kiev'deki Naziler, Stepan Bandera nişanı tesis edilmesini talep ediyor" dedi.Medvedev, Stepan Bandera nişanı tesis edilmesi için imzaya açılan önerinin kabul edilmesi halinde, bunun ardından Yevgeniy Konovalets nişanı ve Roman Şuheviç madalyasının gündeme gelebileceğini belirtti.Stepan Bandera nişanının Almanya'nın Adolf Hitler nişanı vermesi gibi bir şey olacağının altını çizen Medvedev, İtalyanlara Benito Mussolini nişanı vermelerinin önerilebileceğini, Horthy, Franco, Antonescu ve Hitler'in diğer Avrupalı müttefiklerinin adına da nişanlar talep edileceğini vurguladı.Zelenskiy'in resmi internet sitesindeki dilekçeyi şimdiye dek 300'den fazla kişi imzaladı. Dilekçenin kabulü için en az 25 bin imza gerekiyor.2. Dünya Savaşı'ndaki Alman işgali sırasında Nazilerle işbirliği yapan Ukrayna Kurtuluş Ordusu lideri Stepan Bandera'nın doğum tarihi olan 1 Ocak, 2019'dan itibaren Ukrayna'da resmi tatil ilan edilmişti. 2015 yılından itibaren ise Ukraynalı neo-Naziler, Kiev şehrinin merkezinde ellerinde meşalelerle yaptıkları yürüyüşlerle bu günü kutluyorlar.

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dmitriy medvedev, kiev, rusya, vladimir zelenskiy