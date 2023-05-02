https://sputniknews.com.tr/20230502/malezyada-petrol-tankerinde-yangin-3-murettebat-kayip-1070479704.html

Malezya'da petrol tankerinde yangın: 3 mürettebat kayıp

Malezya'da petrol tankerinde yangın: 3 mürettebat kayıp

Malezya'nın güney kıyılarındaki bir petrol tankerinde yangın çıktı. Mürettebattan 25'i kurtarılırken, kayıp 3 mürettebatı arama çalışmaları sürüyor. 02.05.2023, Sputnik Türkiye

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petrol tankeri

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yangın

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Çin'den Singapur'a doğru 28 mürettebatla birlikte yola çıkan bir petrol tankeri, Malezya'nın Johor eyaletindeki Tanjung Sedili açıklarındayken alev aldı.Bölgeye devriye botu gönderilirken, tankerden yoğun duman yükseldi.Malezya Denizcilik İcra Ajansı (MMEA) Direktörü Nurul Hizam Zakaria yaptığı açıklamada, "Gemideki 23 mürettebat civardaki iki gemi tarafından kurtarıldı, diğer 2'sini biz kurtarmayı başardık. Ancak 3 mürettebat kayıp" ifadelerini kullandı.Zakaria, arama-kurtarma operasyonlarının devam ettiğini, kayıp mürettebatın tankeri terk ederek denize atlayıp atlamadığının henüz bilinmediğini aktardı.

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Malezya'da petrol tankerinde yangın: 3 mürettebat kayıp Malezya'da petrol tankerinde yangın: 3 mürettebat kayıp 2023-05-02T12:24+0300 true PT0M18S

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