https://sputniknews.com.tr/20230502/malezyada-petrol-tankerinde-yangin-3-murettebat-kayip-1070479704.html
Malezya'da petrol tankerinde yangın: 3 mürettebat kayıp
Malezya'da petrol tankerinde yangın: 3 mürettebat kayıp
Malezya'nın güney kıyılarındaki bir petrol tankerinde yangın çıktı. Mürettebattan 25'i kurtarılırken, kayıp 3 mürettebatı arama çalışmaları sürüyor. 02.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-02T12:24+0300
2023-05-02T12:24+0300
2023-05-02T12:24+0300
dünya
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malezya
petrol tankeri
kayıp
mürettebat
yangın
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Çin'den Singapur'a doğru 28 mürettebatla birlikte yola çıkan bir petrol tankeri, Malezya'nın Johor eyaletindeki Tanjung Sedili açıklarındayken alev aldı.Bölgeye devriye botu gönderilirken, tankerden yoğun duman yükseldi.Malezya Denizcilik İcra Ajansı (MMEA) Direktörü Nurul Hizam Zakaria yaptığı açıklamada, "Gemideki 23 mürettebat civardaki iki gemi tarafından kurtarıldı, diğer 2'sini biz kurtarmayı başardık. Ancak 3 mürettebat kayıp" ifadelerini kullandı.Zakaria, arama-kurtarma operasyonlarının devam ettiğini, kayıp mürettebatın tankeri terk ederek denize atlayıp atlamadığının henüz bilinmediğini aktardı.
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Malezya'da petrol tankerinde yangın: 3 mürettebat kayıp
Malezya'da petrol tankerinde yangın: 3 mürettebat kayıp
2023-05-02T12:24+0300
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video, malezya, petrol tankeri, kayıp, mürettebat, yangın, видео
video, malezya, petrol tankeri, kayıp, mürettebat, yangın, видео
Malezya'da petrol tankerinde yangın: 3 mürettebat kayıp
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Malezya'nın güney kıyılarındaki bir petrol tankerinde yangın çıktı. Mürettebattan 25'i kurtarılırken, kayıp 3 mürettebatı arama çalışmaları sürüyor.
Çin'den Singapur'a doğru 28 mürettebatla birlikte yola çıkan bir petrol tankeri, Malezya'nın Johor eyaletindeki Tanjung Sedili açıklarındayken alev aldı.
Bölgeye devriye botu gönderilirken, tankerden yoğun duman yükseldi.
Malezya Denizcilik İcra Ajansı (MMEA) Direktörü Nurul Hizam Zakaria yaptığı açıklamada, "Gemideki 23 mürettebat civardaki iki gemi tarafından kurtarıldı, diğer 2'sini biz kurtarmayı başardık. Ancak 3 mürettebat kayıp" ifadelerini kullandı.
Zakaria, arama-kurtarma operasyonlarının devam ettiğini, kayıp mürettebatın tankeri terk ederek denize atlayıp atlamadığının henüz bilinmediğini aktardı.