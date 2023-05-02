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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230502/malatyada-44-buyuklugunde-deprem-1070466254.html
Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem
Malatya’nın Pütürge ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 02.05.2023, Sputnik Türkiye
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
malatya
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 00.35'te Pütürge ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.5.44 kilometre derinlikte meydana gelen deprem korkuya neden olurken herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.
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malatya, pütürge, deprem
malatya, pütürge, deprem

Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem

01:02 02.05.2023
© AASismograf
Sismograf - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2023
© AA
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Malatya’nın Pütürge ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 00.35'te Pütürge ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
5.44 kilometre derinlikte meydana gelen deprem korkuya neden olurken herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.
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