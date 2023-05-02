https://sputniknews.com.tr/20230502/malatyada-44-buyuklugunde-deprem-1070466254.html

Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem

Malatya’nın Pütürge ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 02.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-02T01:02+0300

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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

malatya

pütürge

deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 00.35'te Pütürge ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.5.44 kilometre derinlikte meydana gelen deprem korkuya neden olurken herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

malatya

pütürge

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malatya, pütürge, deprem