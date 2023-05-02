https://sputniknews.com.tr/20230502/kurtulmus-bu-millet-cumhuriyet-halk-firkasini-sittin-senedir-iktidara-getirmedi-1070466091.html
Kurtulmuş: Bu millet Cumhuriyet Halk Fırkası'nı sittin senedir iktidara getirmedi
Kurtulmuş: Bu millet Cumhuriyet Halk Fırkası'nı sittin senedir iktidara getirmedi
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bu millet Cumhuriyet Halk Fırkası'nı sittin senedir iktidara getirmedi, bundan sonra da iktidara getirmeyecektir"... 02.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-02T00:41+0300
2023-05-02T00:41+0300
2023-05-02T00:41+0300
2023 türkiye seçimleri
numan kurtulmuş
ak parti
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
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İstanbul Esenyurt'ta Doğu ve Güneydoğu derneklerinin organize ettiği hemşehri buluşmasında konuşan Kurtulmuş, 14 Mayıs'a çok az bir zaman kaldığını belirterek, "14 Mayıs'ta sadece millet kimin cumhurbaşkanı olacağına, kimlerin milletvekili seçileceğine karar vermeyecek. 14 Mayıs'ta aslında Türkiye'nin seçimi, kimlerin seçileceğinden çok öte, çok daha üstte Türkiye'nin istikamet tayini seçimidir." diye konuştu.CHP'nin gayrimilli bir anlayış içerisinde olduğunu iddia eden Kurtulmuş, "Bu millet Cumhuriyet Halk Fırkası'nı sittin senedir iktidara getirmedi, bundan sonra da iktidara getirmeyecektir." ifadelerini kullandı.'Böyle bir ayrılığa asla fırsat vermeyiz''Emperyalistlerin etnik ve mezhepsel farklılıklar üzerinden fitne ile bu coğrafyadaki birlik ve beraberliği parçaladıklarını anlatan Kurtulmuş, "Bizim ağzımızdan hiç siyaset yaparken 'Falanca mezhepteniz.' sözünü duydunuz mu? Ama durduk yerde Türkiye'de birisi kalktı, 'Ben Alevi'yim.' dedi. Arkadan kalktı yine ortaklardan birisi, 'Ben Sünni'yim.' dedi. Bu bölgede 'Sünni'dir, Şii'dir, Alevi'dir.' diyerek insanların meşrepleri ve mezhepleriyle bölünmesine asla müsaade etmeyiz, böyle bir ayrılığa asla fırsat vermeyiz." şeklinde konuştu."Bizim kitabımızda insanları dillerine, renklerine, dinlerine, sosyal sınıflarına, zenginliklerine, fakirliklerine göre ayırt etmek yazmaz. Bizim kitabımızda insanları meşreplerine göre de tasnif etmek yazmaz." diyen Kurtulmuş, konuşmasını şöyle tamamladı:
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numan kurtulmuş, ak parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
numan kurtulmuş, ak parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
Kurtulmuş: Bu millet Cumhuriyet Halk Fırkası'nı sittin senedir iktidara getirmedi
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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bu millet Cumhuriyet Halk Fırkası'nı sittin senedir iktidara getirmedi, bundan sonra da iktidara getirmeyecektir" ifadelerini kullandı.
İstanbul Esenyurt'ta Doğu ve Güneydoğu derneklerinin organize ettiği hemşehri buluşmasında konuşan Kurtulmuş, 14 Mayıs'a çok az bir zaman kaldığını belirterek, "14 Mayıs'ta sadece millet kimin cumhurbaşkanı olacağına, kimlerin milletvekili seçileceğine karar vermeyecek. 14 Mayıs'ta aslında Türkiye'nin seçimi, kimlerin seçileceğinden çok öte, çok daha üstte Türkiye'nin istikamet tayini seçimidir." diye konuştu.
CHP'nin gayrimilli bir anlayış içerisinde olduğunu iddia eden Kurtulmuş, "Bu millet Cumhuriyet Halk Fırkası'nı sittin senedir iktidara getirmedi, bundan sonra da iktidara getirmeyecektir." ifadelerini kullandı.
'Böyle bir ayrılığa asla fırsat vermeyiz''
Emperyalistlerin etnik ve mezhepsel farklılıklar üzerinden fitne ile bu coğrafyadaki birlik ve beraberliği parçaladıklarını anlatan Kurtulmuş, "Bizim ağzımızdan hiç siyaset yaparken 'Falanca mezhepteniz.' sözünü duydunuz mu? Ama durduk yerde Türkiye'de birisi kalktı, 'Ben Alevi'yim.' dedi. Arkadan kalktı yine ortaklardan birisi, 'Ben Sünni'yim.' dedi. Bu bölgede 'Sünni'dir, Şii'dir, Alevi'dir.' diyerek insanların meşrepleri ve mezhepleriyle bölünmesine asla müsaade etmeyiz, böyle bir ayrılığa asla fırsat vermeyiz." şeklinde konuştu.
"Bizim kitabımızda insanları dillerine, renklerine, dinlerine, sosyal sınıflarına, zenginliklerine, fakirliklerine göre ayırt etmek yazmaz. Bizim kitabımızda insanları meşreplerine göre de tasnif etmek yazmaz." diyen Kurtulmuş, konuşmasını şöyle tamamladı:
"Birilerinin elinde Türkiye, bir asır sonra yeniden mezhep, meşrep ve etnik çatışmaların asla merkezi olan bir ülke olmayacak. Her birimizin etnik kökeni farklı olabilir. Ama hepimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıyız. Hepimiz bu aziz milletin fertleriyiz. Hepimiz aynı medeniyetin çocuklarıyız. Aynı bayrağın altında soluklanıyoruz. Aynı vatanın güzel rüzgarlarının altında aynı vatanın güzel nefesini alıyor, güzel havasıyla besleniyoruz. İşte onun için diyoruz ki 14 Mayıs seçimi tarihi bir seçimdir, asrın seçimidir, istikamet seçimidir. Yeniden güçlü, büyük Türkiye istikametinin üzerinde Türkiye Yüzyılı'nı kurma dönemidir. 14 Mayıs'ta sandıklar açıldığında Allah'ın izniyle, sizlerin gayretiyle, milletin desteğiyle Recep Tayyip Erdoğan sandıklardan cumhurbaşkanı olarak inşallah çıkacaktır."