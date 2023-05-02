https://sputniknews.com.tr/20230502/kurtulmus-bu-millet-cumhuriyet-halk-firkasini-sittin-senedir-iktidara-getirmedi-1070466091.html

Kurtulmuş: Bu millet Cumhuriyet Halk Fırkası'nı sittin senedir iktidara getirmedi

Kurtulmuş: Bu millet Cumhuriyet Halk Fırkası'nı sittin senedir iktidara getirmedi

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bu millet Cumhuriyet Halk Fırkası'nı sittin senedir iktidara getirmedi, bundan sonra da iktidara getirmeyecektir"... 02.05.2023, Sputnik Türkiye

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2023-05-02T00:41+0300

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2023 türkiye seçimleri

numan kurtulmuş

ak parti

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

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İstanbul Esenyurt'ta Doğu ve Güneydoğu derneklerinin organize ettiği hemşehri buluşmasında konuşan Kurtulmuş, 14 Mayıs'a çok az bir zaman kaldığını belirterek, "14 Mayıs'ta sadece millet kimin cumhurbaşkanı olacağına, kimlerin milletvekili seçileceğine karar vermeyecek. 14 Mayıs'ta aslında Türkiye'nin seçimi, kimlerin seçileceğinden çok öte, çok daha üstte Türkiye'nin istikamet tayini seçimidir." diye konuştu.CHP'nin gayrimilli bir anlayış içerisinde olduğunu iddia eden Kurtulmuş, "Bu millet Cumhuriyet Halk Fırkası'nı sittin senedir iktidara getirmedi, bundan sonra da iktidara getirmeyecektir." ifadelerini kullandı.'Böyle bir ayrılığa asla fırsat vermeyiz''Emperyalistlerin etnik ve mezhepsel farklılıklar üzerinden fitne ile bu coğrafyadaki birlik ve beraberliği parçaladıklarını anlatan Kurtulmuş, "Bizim ağzımızdan hiç siyaset yaparken 'Falanca mezhepteniz.' sözünü duydunuz mu? Ama durduk yerde Türkiye'de birisi kalktı, 'Ben Alevi'yim.' dedi. Arkadan kalktı yine ortaklardan birisi, 'Ben Sünni'yim.' dedi. Bu bölgede 'Sünni'dir, Şii'dir, Alevi'dir.' diyerek insanların meşrepleri ve mezhepleriyle bölünmesine asla müsaade etmeyiz, böyle bir ayrılığa asla fırsat vermeyiz." şeklinde konuştu."Bizim kitabımızda insanları dillerine, renklerine, dinlerine, sosyal sınıflarına, zenginliklerine, fakirliklerine göre ayırt etmek yazmaz. Bizim kitabımızda insanları meşreplerine göre de tasnif etmek yazmaz." diyen Kurtulmuş, konuşmasını şöyle tamamladı:

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numan kurtulmuş, ak parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)