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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230502/kremlin-tahil-anlasmasinin-rusyayla-ilgili-kosullari-yerine-getirilmiyor-zaman-daraliyor-1070493734.html
Kremlin: Tahıl anlaşmasının Rusya'yla ilgili koşulları yerine getirilmiyor, zaman daralıyor
Kremlin: Tahıl anlaşmasının Rusya'yla ilgili koşulları yerine getirilmiyor, zaman daralıyor
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 18 Mayıs'ta sona erecek tahıl anlaşmasındaki Rus tahıl ürünleri ve gübresinin ihracatıyla ilgili bölümünün uygulanmadığını ve... 02.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-02T15:34+0300
2023-05-02T16:18+0300
ukrayna krizi
dmitriy peskov
rusya
ukrayna
tahıl
tahıl anlaşması
gıda
reuters
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Reuters, Ukrayna’dan tahılın güvenli bir biçimde çıkarılmasını içeren anlaşmanın taraflarının yarın bir araya geleceklerini yazmıştı.Gazeteciler, günlük basın toplantısında Peskov'a Rusya'nın yarın yapılacağı belirtilen toplantıda nasıl bir tutum sergileyeceği soruldu.Rusya'nın tutumunun iyi bilindiğini ve anlaşmanın 2 ay uzatılmasını kabul ettiklerini söyleyen Peskov, "Zaman giderek daralıyor. Anlaşmanın Rusya tarım sektörünü ilgilendiren kısmındaki şartlar yerine getirilmedi. Diyalog devam edecek" ifadelerini kullandı.Temasların şu anda sürdüğünü ancak onların düzeyi, yeri ve saati hakkında bilgi veremeyeceğini kaydeden Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, fakat şimdilik temasların hiçbir sonuç vermediğini vurguladı.'Almanya'nın Ukrayna çatışmasına dahli giderek artıyor'Berlin'in Kiev'e silah tedarikini eleştiren Kremlin Sözcüsü Peskov, Almanya'nın Ukrayna çatışmasına dahlinin giderek arttığını vurguladı.Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Ukrayna'ya verdikleri silahların Rusya'ya saldırmak için kullanılmamasını izleyeceklerini söylemesini değerlendiren Peskov, "Birincisi, Almanya'nın bunu izleme imkanı yok. Bunu kesin olarak söyleyebilirim. İkincisi, Almanya tarafından Kiev rejimine tedarik edilen silahlarla Rusya'ya halihazırda ateş ediliyor, zira Donbass, Rusya'nın bir bölgesidir. Dolayısıyla silahlar Rusya topraklarını vuruyor" dedi.Almanya'nın Ukrayna çatışmasındaki dahlinin her geçen gün arttığının altını çizen Peskov, Almanya Başbakanı Scholz'un da bunu esas alması gerektiğini kaydetti.Tahıl anlaşmasıKüresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin koordinasyonunda yürütülen tahıl sevkiyatı anlaşması, 22 Temmuz'da İstanbul'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Ukrayna, Rusya, Türkiye ve BM arasında imzalanmıştı.Anlaşma, ilk olarak Kasım 2022'de 4 ay uzatılmış, son olarak da 14 Mart tarihinde varılan mutabakatla 18 Mayıs 2023'e kadar 60 gün daha uzatılmıştı.Rusya lideri Vladimir Putin, 19 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere uzatılan tahıl anlaşmasının 60 günlük süresi dolduktan sonra yeniden uzatma konusunda mutabakat olmaması halinde Afrika ülkelerine ücretsiz tahıl göndereceklerinin sözünü vermişti.Putin, Ukrayna'dan ihraç edilen tahıl ürünlerinin yüzde 45'inin Avrupa ülkelerine, sadece yüzde 3'ünün Afrika ülkelerine sevk edildiğini de vurgulamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230502/tahil-anlasmasinin-uzatilmasi-icin-taraflar-yarin-bir-araya-gelecek-1070482544.html
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dmitriy peskov, rusya, ukrayna, tahıl, tahıl anlaşması, gıda, reuters
dmitriy peskov, rusya, ukrayna, tahıl, tahıl anlaşması, gıda, reuters

Kremlin: Tahıl anlaşmasının Rusya'yla ilgili koşulları yerine getirilmiyor, zaman daralıyor

15:34 02.05.2023 (güncellendi: 16:18 02.05.2023)
© Sputnik / Сергей ГунеевPeskov
Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2023
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 18 Mayıs'ta sona erecek tahıl anlaşmasındaki Rus tahıl ürünleri ve gübresinin ihracatıyla ilgili bölümünün uygulanmadığını ve anlaşmanın uzatılması için zamanın daraldığını belirtti.
Reuters, Ukrayna’dan tahılın güvenli bir biçimde çıkarılmasını içeren anlaşmanın taraflarının yarın bir araya geleceklerini yazmıştı.

Gazeteciler, günlük basın toplantısında Peskov'a Rusya'nın yarın yapılacağı belirtilen toplantıda nasıl bir tutum sergileyeceği soruldu.

Rusya'nın tutumunun iyi bilindiğini ve anlaşmanın 2 ay uzatılmasını kabul ettiklerini söyleyen Peskov, "Zaman giderek daralıyor. Anlaşmanın Rusya tarım sektörünü ilgilendiren kısmındaki şartlar yerine getirilmedi. Diyalog devam edecek" ifadelerini kullandı.

Temasların şu anda sürdüğünü ancak onların düzeyi, yeri ve saati hakkında bilgi veremeyeceğini kaydeden Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, fakat şimdilik temasların hiçbir sonuç vermediğini vurguladı.

'Almanya'nın Ukrayna çatışmasına dahli giderek artıyor'

Berlin'in Kiev'e silah tedarikini eleştiren Kremlin Sözcüsü Peskov, Almanya'nın Ukrayna çatışmasına dahlinin giderek arttığını vurguladı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Ukrayna'ya verdikleri silahların Rusya'ya saldırmak için kullanılmamasını izleyeceklerini söylemesini değerlendiren Peskov, "Birincisi, Almanya'nın bunu izleme imkanı yok. Bunu kesin olarak söyleyebilirim. İkincisi, Almanya tarafından Kiev rejimine tedarik edilen silahlarla Rusya'ya halihazırda ateş ediliyor, zira Donbass, Rusya'nın bir bölgesidir. Dolayısıyla silahlar Rusya topraklarını vuruyor" dedi.

Almanya'nın Ukrayna çatışmasındaki dahlinin her geçen gün arttığının altını çizen Peskov, Almanya Başbakanı Scholz'un da bunu esas alması gerektiğini kaydetti.

Tahıl anlaşması

Küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin koordinasyonunda yürütülen tahıl sevkiyatı anlaşması, 22 Temmuz'da İstanbul'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Ukrayna, Rusya, Türkiye ve BM arasında imzalanmıştı.

Anlaşma, ilk olarak Kasım 2022'de 4 ay uzatılmış, son olarak da 14 Mart tarihinde varılan mutabakatla 18 Mayıs 2023'e kadar 60 gün daha uzatılmıştı.

Rusya lideri Vladimir Putin, 19 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere uzatılan tahıl anlaşmasının 60 günlük süresi dolduktan sonra yeniden uzatma konusunda mutabakat olmaması halinde Afrika ülkelerine ücretsiz tahıl göndereceklerinin sözünü vermişti.

Putin, Ukrayna'dan ihraç edilen tahıl ürünlerinin yüzde 45'inin Avrupa ülkelerine, sadece yüzde 3'ünün Afrika ülkelerine sevk edildiğini de vurgulamıştı.
Tahıl koridoru anlaşması - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2023
Ukrayna krizi
'Tahıl anlaşmasının uzatılması için taraflar yarın bir araya gelecek'
13:04
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