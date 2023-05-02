https://sputniknews.com.tr/20230502/korktugu-icin-20-yildir-ameliyat-olmadi-safra-kesesinden-2-bin-tas-cikarildi-1070500434.html

Korktuğu için 20 yıldır ameliyat olmadı, safra kesesinden 2 bin taş çıkarıldı

Korktuğu için 20 yıldır ameliyat olmadı, safra kesesinden 2 bin taş çıkarıldı

Siirt'te karın ağrısı şikayeti ile hastaneye başvuran hastanın safra kesesinden 2 bin adet taş çıktı. 02.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-02T16:45+0300

2023-05-02T16:45+0300

2023-05-02T16:49+0300

türkiye

safra kesesi

siirt

karın ağrısı

taş

korku

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Siirt'te karın ağrısı şikayetiyle özel bir hastaneye başvuran 50 yaşındaki Perihan Altın'ın safra kesesinde taş olduğu tespit edildi. Hastanın, Genel Cerrahi Uzmanı Doçent Dr. Akın Önder tarafından ameliyata alınan safra kesesinden 2 bin adet taş çıkartıldı.Çok sayıda ameliyat yaptığını ancak ilk kez safra kesesinden bu kadar taş çıkardıklarını dile getiren Dr. Önder, bu durumun nadir yaşanan bir vaka olduğunu söyledi. Başarılı bir ameliyat geçiren Perihan Altın ise, kendini çok iyi hissettiğini ifade ederek hem doktora hem hastane çalışanlarına teşekkür etti. Altın, “Safra kesesi ağrısıyla hastaneye geldim. Safra kesesinde bir sürü taşım vardı. Kusmam vardı, halsizdim ağrılarımdan dayanamadım. Sağ olsun bu hastaneye geldim. Akın hocanın yanına geldim muayenemi yaptı ve safra kesesinde haddinden fazla taş olduğunu söyledi. Beni ikna edip karar verdik ameliyat oldum. Ameliyatım başarılı geçti ve gayet de iyiyim Allah'a şükürler olsun. Herhangi bir sıkıntım yok. Akın hocadan Allah razı olsun” diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20220517/safra-kesesinden-1250-tas-cikti-doktor-taslarla-ismini-yazdi-1056430390.html

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safra kesesi, siirt, karın ağrısı, taş, korku