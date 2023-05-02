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'Kökünü Kurutma Operasyonu' kapsamında 59 zanlı tutuklandı
'Kökünü Kurutma Operasyonu' kapsamında 59 zanlı tutuklandı
Erzurum'da düzenlenen 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda yakalanan 59 zanlı tutuklandı. 02.05.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
kökünü kurutma operasyonu
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Erzurum ve Pasinler cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 7 ay süren çalışmasının ardından 25 Nisan'da düzenlediği operasyonda, 105 şüpheliye yönelik 122 adreste 864 personel, 1 insansız hava aracı, ve 10 narkotik dedektör köpeğinin katılımı ile yapılan eşzamanlı operasyonda gözaltına alınan 96 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Şüphelilerden 18'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, diğer 78'i ise adliyeye sevk edildi.Adliyeye getirilenlerden 50'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer 28'inden 10'u savcılıkça, 18'i de hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.Farklı suçlardan cezaevinde bulundukları anlaşılan 9 zanlının da soruşturma çerçevesinde, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesi alındı. Bu kişilerin uyuşturucu operasyonu kapsamında da tutuklanması kararlaştırıldı.Operasyonda, yaklaşık 6 kilo 290 gram metamfetamin, 427 gram esrar, 95 gram sentetik uyuşturucu ile 77 uyuşturucu hap, 5 hassas terazi, 34 bin 695 bin lira, 1 esrar öğütücü aparat, 81 uyuşturucu kullanma aparatı, 15 ruhsatsız tabanca, 5 kurusıkı tabanca, 3 pompalı tüfek, 195 fişek, 6 bıçak ve 1 sikke ele geçirildiği belirtildi
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kökünü kurutma operasyonu
kökünü kurutma operasyonu

'Kökünü Kurutma Operasyonu' kapsamında 59 zanlı tutuklandı

11:50 02.05.2023 (güncellendi: 11:51 02.05.2023)
© İHA / RIDVAN KILIÇgözaltı tutuklama
gözaltı tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2023
© İHA / RIDVAN KILIÇ
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Erzurum'da düzenlenen 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda yakalanan 59 zanlı tutuklandı.
Erzurum ve Pasinler cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 7 ay süren çalışmasının ardından 25 Nisan'da düzenlediği operasyonda, 105 şüpheliye yönelik 122 adreste 864 personel, 1 insansız hava aracı, ve 10 narkotik dedektör köpeğinin katılımı ile yapılan eşzamanlı operasyonda gözaltına alınan 96 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden 18'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, diğer 78'i ise adliyeye sevk edildi.
Adliyeye getirilenlerden 50'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer 28'inden 10'u savcılıkça, 18'i de hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.
Farklı suçlardan cezaevinde bulundukları anlaşılan 9 zanlının da soruşturma çerçevesinde, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesi alındı. Bu kişilerin uyuşturucu operasyonu kapsamında da tutuklanması kararlaştırıldı.
Operasyonda, yaklaşık 6 kilo 290 gram metamfetamin, 427 gram esrar, 95 gram sentetik uyuşturucu ile 77 uyuşturucu hap, 5 hassas terazi, 34 bin 695 bin lira, 1 esrar öğütücü aparat, 81 uyuşturucu kullanma aparatı, 15 ruhsatsız tabanca, 5 kurusıkı tabanca, 3 pompalı tüfek, 195 fişek, 6 bıçak ve 1 sikke ele geçirildiği belirtildi
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