Kılıçdaroğlu'ndan Altun'a: Dark web dünyası, sizi yabancı istihbaratın eline düşürür
00:21 02.05.2023 (güncellendi: 00:27 02.05.2023)
© CHp/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa Mitingi’nde konuştu. (Fotoğraf: Alp Eren Kaya)
© CHp/ALP EREN KAYA
Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Fahrettin Altun, Serhat ve ekip arkadaşları Çağatay ile Evren; anlaşmaya çalıştığınız dark web dünyası, sizi yabancı istihbaratın eline düşürür. Cambridge Analytica'cılık oynamak sizin kapasitenizi aşar çocuklar" ifadelerini kullandı.
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a "Son uyarımdır" diyerek seslendi.
Kılıçdaroğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:
Son 10 güne 2 gün kaldı. Ben son uyarımı yapayım. Fahrettin Altun, Serhat ve ekip arkadaşları Çağatay ile Evren; anlaşmaya çalıştığınız dark web dünyası, sizi yabancı istihbaratın eline düşürür. Cambridge Analytica'cılık oynamak sizin kapasitenizi aşar çocuklar. SON UYARIMDIR!
Son 10 güne 2 gün kaldı. Ben son uyarımı yapayım. Fahrettin Altun, Serhat ve ekip arkadaşları Çağatay ile Evren; anlaşmaya çalıştığınız dark web dünyası, sizi yabancı istihbaratın eline düşürür. Cambridge Analytica'cılık oynamak sizin kapasitenizi aşar çocuklar. SON UYARIMDIR!— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 1, 2023