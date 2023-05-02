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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230502/kilicdaroglundan-altuna-dark-web-dunyasi-sizi-yabanci-istihbaratin-eline-dusurur-1070464745.html
Kılıçdaroğlu'ndan Altun'a: Dark web dünyası, sizi yabancı istihbaratın eline düşürür
Kılıçdaroğlu'ndan Altun'a: Dark web dünyası, sizi yabancı istihbaratın eline düşürür
Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Fahrettin Altun, Serhat ve ekip arkadaşları Çağatay ile Evren; anlaşmaya çalıştığınız dark web dünyası, sizi yabancı... 02.05.2023, Sputnik Türkiye
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2023 türkiye seçimleri
kemal kılıçdaroğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
fahrettin altun
millet ittifakı
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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a "Son uyarımdır" diyerek seslendi.Kılıçdaroğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:
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kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), fahrettin altun, millet ittifakı
kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), fahrettin altun, millet ittifakı

Kılıçdaroğlu'ndan Altun'a: Dark web dünyası, sizi yabancı istihbaratın eline düşürür

00:21 02.05.2023 (güncellendi: 00:27 02.05.2023)
© CHp/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa Mitingi’nde konuştu. (Fotoğraf: Alp Eren Kaya)
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa Mitingi’nde konuştu. (Fotoğraf: Alp Eren Kaya) - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2023
© CHp/ALP EREN KAYA
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Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Fahrettin Altun, Serhat ve ekip arkadaşları Çağatay ile Evren; anlaşmaya çalıştığınız dark web dünyası, sizi yabancı istihbaratın eline düşürür. Cambridge Analytica'cılık oynamak sizin kapasitenizi aşar çocuklar" ifadelerini kullandı.
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a "Son uyarımdır" diyerek seslendi.
Kılıçdaroğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:
Son 10 güne 2 gün kaldı. Ben son uyarımı yapayım. Fahrettin Altun, Serhat ve ekip arkadaşları Çağatay ile Evren; anlaşmaya çalıştığınız dark web dünyası, sizi yabancı istihbaratın eline düşürür. Cambridge Analytica'cılık oynamak sizin kapasitenizi aşar çocuklar. SON UYARIMDIR!
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