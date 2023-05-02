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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230502/kilicdaroglu-turkiyeye-sozum-kacirdiklari-418-milyar-dolari-son-kurusuna-kadar-getirecegim-1070485950.html
Kılıçdaroğlu: Türkiye'ye sözüm, kaçırdıkları 418 milyar doları son kuruşuna kadar getireceğim
Kılıçdaroğlu: Türkiye'ye sözüm, kaçırdıkları 418 milyar doları son kuruşuna kadar getireceğim
Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim kampanyasına Ağrı'da devam etti. "Türkiye'ye sözüm, kaçırdıkları 418 milyar doları son kuruşuna kadar... 02.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-02T13:47+0300
2023-05-02T13:47+0300
2023 türkiye seçimleri
kemal kılıçdaroğlu
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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ağrı Millet Buluşması'nda konuştu.Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:"Bu ülkeye hakkı, hukuku, getireceğim. Ağrı'da işsizlik ve ciddi sorunlar olduğunu biliyorum. Değişim istiyoruz. Yuh çekmeyen arkadaşlar sandığa giden oyunuzu kullanın, yuhla bir şey olmaz sandıkla olur.Bunlardan birisi diyor ki sandığa gidenler de oy verirler de iktidar değişirse sözde darbe oluyormuş, ya darbeyi siz yapıyorsunuz.Yargıda adaletsizlik var. Bir çocuk açsa o ülkede adaletsizlik var demektir. Emine Şenyaşar'ın hakkını, hukukunu teslim etmezseniz bir adaletsizlik var demektir.Bu bereketli topraklarda siz hayvancılığı öldürüyorsanız, tarımı öldürüyorsanız, hayvancılığı geliştirmek için ta Güney Amerikalara gidiyorsanız... Senin ne işin var oralarda. Gel Ağrı'nın ovalarını gör kardeşim. Onlar vatandaş için değil yandaşları için, beşli çeteler için çalışıyorlar. Paralarını yurt dışına götürdüler. Ağrılılara, Türkiye'ye sözüm, kaçırdıkları 418 milyar doları son kuruşuna kadar getireceğim"
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kemal kılıçdaroğlu
kemal kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu: Türkiye'ye sözüm, kaçırdıkları 418 milyar doları son kuruşuna kadar getireceğim

13:47 02.05.2023
© CHp/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa Mitingi’nde konuştu. (Fotoğraf: Alp Eren Kaya)
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa Mitingi’nde konuştu. (Fotoğraf: Alp Eren Kaya) - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2023
© CHp/ALP EREN KAYA
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Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim kampanyasına Ağrı'da devam etti. "Türkiye'ye sözüm, kaçırdıkları 418 milyar doları son kuruşuna kadar getireceğim" diyen Kılıçdaroğlu, "Bu ülkeye hakkı, hukuku, getireceğim. Ağrı'da işsizlik ve ciddi sorunlar olduğunu biliyorum. Değişim istiyoruz" dedi.
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ağrı Millet Buluşması'nda konuştu.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:
"Bu ülkeye hakkı, hukuku, getireceğim. Ağrı'da işsizlik ve ciddi sorunlar olduğunu biliyorum. Değişim istiyoruz. Yuh çekmeyen arkadaşlar sandığa giden oyunuzu kullanın, yuhla bir şey olmaz sandıkla olur.
Bunlardan birisi diyor ki sandığa gidenler de oy verirler de iktidar değişirse sözde darbe oluyormuş, ya darbeyi siz yapıyorsunuz.
Yargıda adaletsizlik var. Bir çocuk açsa o ülkede adaletsizlik var demektir. Emine Şenyaşar'ın hakkını, hukukunu teslim etmezseniz bir adaletsizlik var demektir.
Bu bereketli topraklarda siz hayvancılığı öldürüyorsanız, tarımı öldürüyorsanız, hayvancılığı geliştirmek için ta Güney Amerikalara gidiyorsanız... Senin ne işin var oralarda. Gel Ağrı'nın ovalarını gör kardeşim. Onlar vatandaş için değil yandaşları için, beşli çeteler için çalışıyorlar. Paralarını yurt dışına götürdüler. Ağrılılara, Türkiye'ye sözüm, kaçırdıkları 418 milyar doları son kuruşuna kadar getireceğim"
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