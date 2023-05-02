https://sputniknews.com.tr/20230502/kilicdaroglu-sizden-calinan-paralarin-tamamini-alacagim-ve-bu-ulkeye-getirecegim-1070506976.html

Kılıçdaroğlu: Sizden çalınan paraların tamamını alacağım ve bu ülkeye getireceğim

Kılıçdaroğlu: Sizden çalınan paraların tamamını alacağım ve bu ülkeye getireceğim

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "O beşli çeteler malı alıp yurt dışına götürdüler ben bunu bilmez miyim? Son kuruşuna kadar... 02.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-02T18:38+0300

2023-05-02T18:38+0300

2023-05-02T18:38+0300

2023 türkiye seçimleri

kemal kılıçdaroğlu

van

ekrem imamoğlu

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Kılıçdaroğlu, Van'da Beşyol Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, dünyanın en güzel kentlerinden biri olan Van’da bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.Van'ın sorunlarını, kimlerin neler yaptığını çok iyi bildiğini belirten Kılıçdaroğlu, insanlara, ülkeye barışı, huzuru ve kardeşliği getireceğinin sözünü verdiğini, hiç kimsenin inancı ve kimliği nedeniyle ötekileştirilmeyeceğini dile getirdi.Allah'ın yarattığı en değerli varlık olan insanların başının üstünde yerinin olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:Adaletsizlikle mücadele etmenin boynunun borcu olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:'Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek'Öğretmenevinde çalışan emekçilerin aylıklarını düzenli olarak alamadığını ve perişan halde olduklarını anlatan Kılıçdaroğlu, ülke genelinde sayıları 20 bin olan bu insanların hepsinin hakkını ve hukukunu teslim edeceklerini söyledi.Taşeron işçilerin tamamını kadroya alacaklarını, Cumhuriyetin 100. yılında 100 bin öğretmen ataması yapacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:Annelerin artık çocuklarını okula gönderirken beslenme çantası diye bir şey düşünmeyeceğini belirten Kılıçdaroğlu, "Bütün çocuklar Türkiye genelinde okulda beslenecek. Ayrıca hiç geliri olmayan ya da geliri asgari ücretin altında olan bütün ailelerde kadının banka hesabına en az asgari ücret kadar para yatıracağız. Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Onlar gibi yapmayacağız. Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Bütün annelere sesleniyorum, meraklanmayın sosyal devlet sizin en büyük güvenceniz olacak." değerlendirmesinde bulundu.'Asla ve asla çaldırmayacağız ve millete hizmet edeceğiz'Van'ın bölgenin kilit taşlarından biri olduğunu, sadece İranlı turistlerin gelmesinin kente tek başına yetmediğini dile getiren Kılıçdaroğlu, dünyanın her yerinden insanların buraya gelerek kentin güzelliklerini görmesi gerektiğini belirtti.Bölgenin "özel ekonomi bölgesi" ilan edileceğini bildiren Kılıçdaroğlu, "Asla ve asla çaldırmayacağız ve millete hizmet edeceğiz. Kul hakkı yemeyeceğiz ve kul hakkı yedirmeyeceğiz. Ben söylüyorum ya, bekliyorum onlar da söylesinler ama tık yok, onlar söylemiyorlar. Çünkü onların malı nasıl götürdüklerini çok iyi biliyorum. Tamamını getireceğim. Söke söke alıp getireceğim. 12 yıl geçti hala yüze yakın aile barakalarda oturuyor. Geçen hafta eşim geldi ailelerle görüştü. Sitem ettiler haklı olarak, 'Neredeydiniz bu güne kadar?' Söz veriyorum Vanlılara, cumhurbaşkanı seçildikten sonra önce o ailelere gideceğim onların bütün sorunlarını çözeceğim. O zaman onlardan helallik isteyeceğim." diye konuştu.Mitinge katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Van'ın sorunlarını çok iyi bildiklerini, kentin hak ettiği yerde olmadığını ifade etti.Devlet ve millet arasındaki bütün bariyerleri kaldıracaklarını belirten İmamoğlu, kentin hak ettiği yere gelmesi için gereken çalışmaları yapacaklarını söyledi.Mitingin sonunda, Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve milletvekili adayları, meydandakileri selamladı, fotoğraf çektirdi.

van

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kemal kılıçdaroğlu, van, ekrem imamoğlu