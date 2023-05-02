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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230502/kilicdaroglu-sizden-calinan-paralarin-tamamini-alacagim-ve-bu-ulkeye-getirecegim-1070506976.html
Kılıçdaroğlu: Sizden çalınan paraların tamamını alacağım ve bu ülkeye getireceğim
Kılıçdaroğlu: Sizden çalınan paraların tamamını alacağım ve bu ülkeye getireceğim
Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "O beşli çeteler malı alıp yurt dışına götürdüler ben bunu bilmez miyim? Son kuruşuna kadar... 02.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-02T18:38+0300
2023-05-02T18:38+0300
2023 türkiye seçimleri
kemal kılıçdaroğlu
van
ekrem imamoğlu
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Kılıçdaroğlu, Van'da Beşyol Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, dünyanın en güzel kentlerinden biri olan Van’da bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.Van'ın sorunlarını, kimlerin neler yaptığını çok iyi bildiğini belirten Kılıçdaroğlu, insanlara, ülkeye barışı, huzuru ve kardeşliği getireceğinin sözünü verdiğini, hiç kimsenin inancı ve kimliği nedeniyle ötekileştirilmeyeceğini dile getirdi.Allah'ın yarattığı en değerli varlık olan insanların başının üstünde yerinin olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:Adaletsizlikle mücadele etmenin boynunun borcu olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:'Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek'Öğretmenevinde çalışan emekçilerin aylıklarını düzenli olarak alamadığını ve perişan halde olduklarını anlatan Kılıçdaroğlu, ülke genelinde sayıları 20 bin olan bu insanların hepsinin hakkını ve hukukunu teslim edeceklerini söyledi.Taşeron işçilerin tamamını kadroya alacaklarını, Cumhuriyetin 100. yılında 100 bin öğretmen ataması yapacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:Annelerin artık çocuklarını okula gönderirken beslenme çantası diye bir şey düşünmeyeceğini belirten Kılıçdaroğlu, "Bütün çocuklar Türkiye genelinde okulda beslenecek. Ayrıca hiç geliri olmayan ya da geliri asgari ücretin altında olan bütün ailelerde kadının banka hesabına en az asgari ücret kadar para yatıracağız. Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Onlar gibi yapmayacağız. Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Bütün annelere sesleniyorum, meraklanmayın sosyal devlet sizin en büyük güvenceniz olacak." değerlendirmesinde bulundu.'Asla ve asla çaldırmayacağız ve millete hizmet edeceğiz'Van'ın bölgenin kilit taşlarından biri olduğunu, sadece İranlı turistlerin gelmesinin kente tek başına yetmediğini dile getiren Kılıçdaroğlu, dünyanın her yerinden insanların buraya gelerek kentin güzelliklerini görmesi gerektiğini belirtti.Bölgenin "özel ekonomi bölgesi" ilan edileceğini bildiren Kılıçdaroğlu, "Asla ve asla çaldırmayacağız ve millete hizmet edeceğiz. Kul hakkı yemeyeceğiz ve kul hakkı yedirmeyeceğiz. Ben söylüyorum ya, bekliyorum onlar da söylesinler ama tık yok, onlar söylemiyorlar. Çünkü onların malı nasıl götürdüklerini çok iyi biliyorum. Tamamını getireceğim. Söke söke alıp getireceğim. 12 yıl geçti hala yüze yakın aile barakalarda oturuyor. Geçen hafta eşim geldi ailelerle görüştü. Sitem ettiler haklı olarak, 'Neredeydiniz bu güne kadar?' Söz veriyorum Vanlılara, cumhurbaşkanı seçildikten sonra önce o ailelere gideceğim onların bütün sorunlarını çözeceğim. O zaman onlardan helallik isteyeceğim." diye konuştu.Mitinge katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Van'ın sorunlarını çok iyi bildiklerini, kentin hak ettiği yerde olmadığını ifade etti.Devlet ve millet arasındaki bütün bariyerleri kaldıracaklarını belirten İmamoğlu, kentin hak ettiği yere gelmesi için gereken çalışmaları yapacaklarını söyledi.Mitingin sonunda, Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve milletvekili adayları, meydandakileri selamladı, fotoğraf çektirdi.
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kemal kılıçdaroğlu, van, ekrem imamoğlu
kemal kılıçdaroğlu, van, ekrem imamoğlu

Kılıçdaroğlu: Sizden çalınan paraların tamamını alacağım ve bu ülkeye getireceğim

18:38 02.05.2023
© AAKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2023
© AA
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Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "O beşli çeteler malı alıp yurt dışına götürdüler ben bunu bilmez miyim? Son kuruşuna kadar getireceğim o paraları, hiç endişe etmeyin. Sizden çalınan paraların tamamını alacağım ve bu ülkeye getireceğim." dedi.
Kılıçdaroğlu, Van'da Beşyol Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, dünyanın en güzel kentlerinden biri olan Van’da bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.
Van'ın sorunlarını, kimlerin neler yaptığını çok iyi bildiğini belirten Kılıçdaroğlu, insanlara, ülkeye barışı, huzuru ve kardeşliği getireceğinin sözünü verdiğini, hiç kimsenin inancı ve kimliği nedeniyle ötekileştirilmeyeceğini dile getirdi.
Allah'ın yarattığı en değerli varlık olan insanların başının üstünde yerinin olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:
"Demokrasinin ayaklar altına alındığını, seçimle gelenlerin görevlerinden alındığını biliyorum. Bütün bunları, söz veriyorum çözeceğim. Kayyum denen garabet uygulamayı tümüyle bitireceğiz. Kamplaşmadan, kavgadan bıkmadık mı? Memleketimizde huzur içinde yaşamak istiyoruz, kucaklaşmak istiyoruz. Nedir ayrılık gayrılık, bize ne verdi? Beraber olacağız. Bu güzel ülkede beraber olacağız. Van denizinde beraber olacağız. Van denizi dediğim zaman bir ara eleştirmişlerdi 'Gölün adını bilmiyor' diye ama benim Erciş'te okula başladığımı bilmiyorlardı. Gelirken söz verdim, belediyeden atılan 306 işçi kardeşim var, onların tamamını görevlerine iade edeceğim."
Adaletsizlikle mücadele etmenin boynunun borcu olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:
"Adaletin olmadığı yerde huzur, bereket ve kardeşlik olmaz. Adaletin olmadığı bir yerde çocuklar yatağa aç girer. O beşli çeteler malı alıp yurt dışına götürdüler ben bunu bilmez miyim? Son kuruşuna kadar getireceğim o paraları, hiç endişe etmeyin. Sizden çalınan paraların tamamını alacağım ve bu ülkeye getireceğim. O beşli çeteler diyorlar ki 'Acaba Kılıçdaroğlu'nun ayağını nasıl kaydırırız, acaba bunu nasıl bir daha aday yaptırmayız.' Onların peşindeler. Onlar paralarına, yandaşlarına, saraylara güveniyorlar ve biz de sadece size, halka güveniyoruz."

'Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek'

Öğretmenevinde çalışan emekçilerin aylıklarını düzenli olarak alamadığını ve perişan halde olduklarını anlatan Kılıçdaroğlu, ülke genelinde sayıları 20 bin olan bu insanların hepsinin hakkını ve hukukunu teslim edeceklerini söyledi.
Taşeron işçilerin tamamını kadroya alacaklarını, Cumhuriyetin 100. yılında 100 bin öğretmen ataması yapacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:
"Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda yüksek puan alıp sözlüden elenenler var. Sözlü sınavı kaldıracağım. Kim kazanırsa atamasını yapacağım, endişe etmeyin. KHK'lıları da çözeceğim meraklanmayın. Bu kardeşiniz, bu ülkeye adalet gelinceye kadar mücadele edecek. En ufak bir endişe duymayın. Adalet, adalet ve adalet olacak. Emine Şenyaşar'a, ya 8 savcı değişti, dava açmıyorlar. Korkularından dava açmıyorlar. Gittim, Emine Şenyaşar'la kucaklaştım, ondan sonra 9. savcı davayı açtı. Bu kardeşiniz, davaların her aşamasını izliyor, adalet yerine gelinceye kadar."
Annelerin artık çocuklarını okula gönderirken beslenme çantası diye bir şey düşünmeyeceğini belirten Kılıçdaroğlu, "Bütün çocuklar Türkiye genelinde okulda beslenecek. Ayrıca hiç geliri olmayan ya da geliri asgari ücretin altında olan bütün ailelerde kadının banka hesabına en az asgari ücret kadar para yatıracağız. Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Onlar gibi yapmayacağız. Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Bütün annelere sesleniyorum, meraklanmayın sosyal devlet sizin en büyük güvenceniz olacak." değerlendirmesinde bulundu.

'Asla ve asla çaldırmayacağız ve millete hizmet edeceğiz'

Van'ın bölgenin kilit taşlarından biri olduğunu, sadece İranlı turistlerin gelmesinin kente tek başına yetmediğini dile getiren Kılıçdaroğlu, dünyanın her yerinden insanların buraya gelerek kentin güzelliklerini görmesi gerektiğini belirtti.
Bölgenin "özel ekonomi bölgesi" ilan edileceğini bildiren Kılıçdaroğlu, "Asla ve asla çaldırmayacağız ve millete hizmet edeceğiz. Kul hakkı yemeyeceğiz ve kul hakkı yedirmeyeceğiz. Ben söylüyorum ya, bekliyorum onlar da söylesinler ama tık yok, onlar söylemiyorlar. Çünkü onların malı nasıl götürdüklerini çok iyi biliyorum. Tamamını getireceğim. Söke söke alıp getireceğim. 12 yıl geçti hala yüze yakın aile barakalarda oturuyor. Geçen hafta eşim geldi ailelerle görüştü. Sitem ettiler haklı olarak, 'Neredeydiniz bu güne kadar?' Söz veriyorum Vanlılara, cumhurbaşkanı seçildikten sonra önce o ailelere gideceğim onların bütün sorunlarını çözeceğim. O zaman onlardan helallik isteyeceğim." diye konuştu.
Mitinge katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Van'ın sorunlarını çok iyi bildiklerini, kentin hak ettiği yerde olmadığını ifade etti.
Devlet ve millet arasındaki bütün bariyerleri kaldıracaklarını belirten İmamoğlu, kentin hak ettiği yere gelmesi için gereken çalışmaları yapacaklarını söyledi.
Mitingin sonunda, Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve milletvekili adayları, meydandakileri selamladı, fotoğraf çektirdi.
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