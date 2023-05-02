https://sputniknews.com.tr/20230502/kendini-kargocu-olarak-tanitti-kapiyi-acan-kisiyi-oldurdu-1070487767.html

Kendini kargocu olarak tanıttı, kapıyı açan kişiyi öldürdü

Kendini kargocu olarak tanıttı, kapıyı açan kişiyi öldürdü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, kendini kargocu olarak tanıtan şüphelinin, evinin kapısında silahla yaraladığı kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 02.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-02T14:07+0300

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türkiye

türkiye

kocaeli

gebze

kargo

cinayet

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Yavuz Selim Mahallesi Ankara Caddesi'ne motosikletle gelen bir kişi, Serkan K'nin (44) evinin kapısının zilini çaldı.Şüpheli, kapıyı açan kişiden kargo getirdiği gerekçesiyle Serkan K'yi çağırmasını istedi. Kapıya gelen Serkan K. daha sonra şüpheli tarafından 5 el ateş edilerek yaralandı.Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Serkan K. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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türkiye, kocaeli, gebze, kargo, cinayet