https://sputniknews.com.tr/20230502/kendini-kargocu-olarak-tanitti-kapiyi-acan-kisiyi-oldurdu-1070487767.html
Kendini kargocu olarak tanıttı, kapıyı açan kişiyi öldürdü
Kendini kargocu olarak tanıttı, kapıyı açan kişiyi öldürdü
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, kendini kargocu olarak tanıtan şüphelinin, evinin kapısında silahla yaraladığı kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 02.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-02T14:07+0300
2023-05-02T14:07+0300
2023-05-02T14:07+0300
türkiye
türkiye
kocaeli
gebze
kargo
cinayet
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Yavuz Selim Mahallesi Ankara Caddesi'ne motosikletle gelen bir kişi, Serkan K'nin (44) evinin kapısının zilini çaldı.Şüpheli, kapıyı açan kişiden kargo getirdiği gerekçesiyle Serkan K'yi çağırmasını istedi. Kapıya gelen Serkan K. daha sonra şüpheli tarafından 5 el ateş edilerek yaralandı.Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Serkan K. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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türkiye, kocaeli, gebze, kargo, cinayet
türkiye, kocaeli, gebze, kargo, cinayet
Kendini kargocu olarak tanıttı, kapıyı açan kişiyi öldürdü
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, kendini kargocu olarak tanıtan şüphelinin, evinin kapısında silahla yaraladığı kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Yavuz Selim Mahallesi Ankara Caddesi'ne motosikletle gelen bir kişi, Serkan K'nin (44) evinin kapısının zilini çaldı.
Şüpheli, kapıyı açan kişiden kargo getirdiği gerekçesiyle Serkan K'yi çağırmasını istedi. Kapıya gelen Serkan K. daha sonra şüpheli tarafından 5 el ateş edilerek yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Serkan K. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.