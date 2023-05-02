https://sputniknews.com.tr/20230502/kayseride-tir-ile-isci-servisi-carpisti-33-yarali-1070509751.html

Kayseri'de TIR ile işçi servisi çarpıştı: 33 yaralı

Kayseri'de TIR ile işçi servisi çarpıştı: 33 yaralı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesindeTIR'ın işçi servisine çarpması sonucu meydana gelen feci kazada can pazarı yaşandı. Kazada 1’i ağır 33 kişi yaralandı. 02.05.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

kayseri

kaza

tir

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde midibüs ile TIR'ın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 1'i ağır 33 kişi yaralandı.C.K'nin (33) kullandığı 38 R 0713 plakalı işçi servis midibüsü, Esentepe Mahallesi Girne Şehitleri Caddesi'nde M.T. idaresindeki 38 JD 324 plakalı TIR'la çarpışarak devrildi.Kazada, midibüs sürücüsü ile araçtaki 32 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

türkiye

kayseri

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kayseri, kaza, tir