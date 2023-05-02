https://sputniknews.com.tr/20230502/kayseride-tir-ile-isci-servisi-carpisti-33-yarali-1070509751.html
Kayseri'de TIR ile işçi servisi çarpıştı: 33 yaralı
Kayseri'de TIR ile işçi servisi çarpıştı: 33 yaralı
Kayseri’nin Melikgazi ilçesindeTIR'ın işçi servisine çarpması sonucu meydana gelen feci kazada can pazarı yaşandı. Kazada 1’i ağır 33 kişi yaralandı. 02.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-02T19:37+0300
2023-05-02T19:37+0300
2023-05-02T19:53+0300
türkiye
kayseri
kaza
tir
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde midibüs ile TIR'ın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 1'i ağır 33 kişi yaralandı.C.K'nin (33) kullandığı 38 R 0713 plakalı işçi servis midibüsü, Esentepe Mahallesi Girne Şehitleri Caddesi'nde M.T. idaresindeki 38 JD 324 plakalı TIR'la çarpışarak devrildi.Kazada, midibüs sürücüsü ile araçtaki 32 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
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kayseri, kaza, tir
Kayseri'de TIR ile işçi servisi çarpıştı: 33 yaralı
19:37 02.05.2023 (güncellendi: 19:53 02.05.2023) Abone ol
Kayseri’nin Melikgazi ilçesindeTIR'ın işçi servisine çarpması sonucu meydana gelen feci kazada can pazarı yaşandı. Kazada 1’i ağır 33 kişi yaralandı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde midibüs ile TIR'ın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 1'i ağır 33 kişi yaralandı.
C.K'nin (33) kullandığı 38 R 0713 plakalı işçi servis midibüsü, Esentepe Mahallesi Girne Şehitleri Caddesi'nde M.T. idaresindeki 38 JD 324 plakalı TIR'la çarpışarak devrildi.
Kazada, midibüs sürücüsü ile araçtaki 32 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.