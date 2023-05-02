https://sputniknews.com.tr/20230502/karamollaoglu-kurtce-yayin-yapan-devlet-kanalinin-faaliyete-gecmesi-onemli-ama-yeterli-degil-ki-1070519664.html

Karamollaoğlu: Kürtçe yayın yapan devlet kanalının faaliyete geçmesi önemli ama yeterli değil ki

Karamollaoğlu: Kürtçe yayın yapan devlet kanalının faaliyete geçmesi önemli ama yeterli değil ki

Diyarbakır'da konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, bölgede bazı beklentilerin olduğunu ve bu beklentilerin mutlaka karşılanması gerektiğini... 02.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-02T23:42+0300

2023-05-02T23:42+0300

2023-05-02T23:43+0300

2023 türkiye seçimleri

temel karamollaoğlu

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, merkez Sur ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen "Diyarbakır Buluşması" programında yaptığı konuşmada, yapılacak seçimlerin Türkiye'nin gidişatını ciddi manada etkileyeceğini, sadece bir hava değişiminin meydana gelmeyeceğini, ülkede yönetim anlayışının değişeceğini savundu.Herkesin kendine göre sıkıntıları ve problemlerinin bulunduğunu, Diyarbakır'da daha özel problemlerin olduğunu ve bunu bildiklerini söyleyen Karamollaoğlu, "Mutlaka bu problemlerin bütün olarak ortadan kalkması ülkemizin daha güzel bir iklime kavuşması gerekiyor. Bunun sağlanabilmesi o kadar da kolay olmayacak gibi geliyor ama attığımız adım inşallah kesin olarak iktidarı ayın 14'ünde değiştirecek" ifadesini kullandı.'Sosyal bir devlet anlayışını da hakim kılma ihtiyacımız var'Herkesin huzur içinde olmak istediğini ve bunun temel şartının adaletin tesis edilmesi olduğunu dile getiren Karamollaoğlu, şöyle konuştu:'Şu anda bizim seçimden sonra ne kadar süre iktidarda kalacağımız belli değil'Anayasanın nasıl değiştireceklerini ortaya koymak ve sonra da geçiş döneminde Türkiye'nin nasıl yönetileceğinin temel prensiplerini belirlemek için bir araya geldiklerini ifade eden Karamollaoğlu, şunları kaydetti:'Kanun Hükmünde Kararname mağdurları artık neredeyse destanlar yazılmaya başlandı'Bölgede bazı beklentilerin olduğunu ve bu beklentilerin mutlaka karşılanması gerektiğini dile getiren Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:6 siyasi partinin bir araya gelmesinin çok önemli olduğunu belirten Karamollaoğlu, "Farklı politikalarımızın olmasına rağmen bizim birbirimizin hasmı olmadığımızı kabul etmemiz lazım. Siyasi partiler birbirilerinin hasmı, düşmanı değildir, sadece rakibidir. Bir yarışta farklı kulvarlarda koşan insanların ben daha önde gidebilirim diye gayret göstermesine benzer. Yarış biter kim kazanırsa kazanamayanlar gider onu tebrik ederler. Biz bunu bir türlü beceremedik, başaramadık. AK Parti ile bu bir düşmanlık havasına sokuldu. Biz buna razı değiliz. Onun için bu sistemin, bu anlayışın, bu yönetim anlayışının değişmesini mutlaka sağlamakla mükellefiz" dedi.

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temel karamollaoğlu