https://sputniknews.com.tr/20230502/iznik-golu-cekildi-tarihi-sikkeler-su-yuzeyine-cikti-1070473753.html

İznik gölü çekildi, tarihi sikkeler su yüzeyine çıktı

İznik gölü çekildi, tarihi sikkeler su yüzeyine çıktı

Unesco’nun geçici miras listesinde bulunan ve bu yıl asıl listeye girmesi beklenen Bursa’nın dünyaca ünlü tarihi kenti İznik’te sahilde dolaşan aile gölde 2... 02.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-02T11:04+0300

2023-05-02T11:04+0300

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İznik gölünde uzun süredir yaşanan çekilme daha önceleri suyun zemininde bulunan tarihi bazilikanın göl suyunun üzerine çıkmasına vesile olmuştu. Çekilmeyle birlikte suyun dibinde bulunan tarihi sikkeler de vatandaşlar tarafından bulunmaya başlandı. Daha önce zeytin ve üzüm bağlarında görülmeye alışık olunan tarihi sikkeler göl tabanından da çıkmaya başladı.2014 yılında bir helikopter gezisinde keşfedilen ve dünyanın en önemli 10 buluşu arasında gösterilen Bazilika'nın su yüzeyine çıktığı bölgede eşi ve çocukları ile yürüyüş yapan İsmail Yıldırım, eşinin suyun içerisinde farlayan iki cisim olduğunu farketmesi üzerine su içerisindeki nesneleri eline aldı. Cisimlerin tarihi sikke olduğunu ve birinin üzerinde Hazreti İsa figürü ile kabartma yazılar olduğunu farketti.Bulduğu paralar ile İznik Arkeoloji Müzesinin yolunu tutan Yıldırım çifti buldukları sikkeleri müze müdürlüğüne teslim etti. Sikkeleri inceleyen müze yetkilileri Hazreti İsa’nın figürü olan paranın 9. yüzyıl diğer paranın ise Hellenistik dönemine ait olduklarını belirtti.

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