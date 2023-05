https://sputniknews.com.tr/20230502/iyi-parti-lideri-aksener-eger-teroristsem-derhal-beni-tutuklayin-1070499940.html

İYİ Parti lideri Akşener: Eğer teröristsem derhal beni tutuklayın

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Eğer ben PKK'lıysam derhal beni tutuklayın şerefsizler. Bir PKK'lıysam tutuklayın beni, PKK ile mücadele etmek herkesin... 02.05.2023, Sputnik Türkiye

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Afyonkarahisar'da seçmenlerine seslendi. Akşener, şöyle konuştu:"Değerli Emniyet mensuplarımız, elbette bizim can güvenliğimizi düşünüyorsunuz ama lütfen bariyerleri açık ben Afyonlu kardeşlerimden razıyım. Korkacaksak zaten, batsın bu dünya. Siz istedikten sonra elbette başbakan olurum. Hanımefendiler, beyefendiler ama özellikle gençler her birinizi selamlıyorum.Mansur Başkanım konuşurken şuraya, Zafer Müzesi'ne gözüm ilişince, bu milletin omuz omuza vererek İstiklal Savaşı'nı nasıl başardıklarını düşündüm. Allah hepsinin mekanını cennet eylesin. İşinizi gücünüzü bırakıp buraya beni dinlemeye geldiniz hakkınızı helal edin.Seçim, siyasetçilerin politikalarını, çözümlerini anlattığı, seçmen nezdinde tartıldığı demokrasi şölenidir. Değerli kardeşlerim sanki biz savaşa gidiyoruz. Biri çıkıp '14 Mayıs'ta bunlar kazanırsa darbedir' diyor. Ne kadar ayıptır bu. Bu millet 21 yıl seni seçti, biz de milletimizin kararına uyduk.Ama doymadınız, güce doymadınız, hırsızlığa doymadınız. Mansur başkana iftiralar attılar ama ne oldu yardımları kesmedi davulla zurnayla götürülen yardım işi bitti; kartla kimse rencide edilmeden insanlara yardım edildi. 1 kilo et kartı var, okula gidecek çocukların ihtiyaçları için bir kart var, doğal gaz için bir kart var.İyi Parti'ye oy verirseniz, Sayın Kılıçdaroğlu'nu seçerseniz bir darbe olacakmış. Yahu ben ne şanssız insanım, bu ülkenin en uzun sınır hattında harekat yapılan operasyona imza atan benim. Eğer ben PKK'lıysam derhal beni tutuklayın şerefsizler. Bir PKK'lıysam tutuklayın beni, PKK ile mücadele etmek herkesin boynunun borcudur.Gaffar Okkan benim yarı hemşerim, Hendekli bir kardeşimdi. Hizbullah tarafından Diyarbakır'da şehit edildi. Bana laf eden çakallar, sağ elinizde Hizbullah var sizin, Gaffar Okkan'ın katilleriyle berabersiniz, kime laf ediyorsunuz.Yine Sinan Ateş, katledildi. Azmettiriciler belli, katiller belli. Ey Recep Bey, sen bu ülkenin tek adamısın. Dayanın 2 hafta kaldı azmettiricisinden de tetikçisinden de hesap sorulacak. Muhsin Başkan'ın da hesabı sorulmadı.Diyorlar ki erkekle erkeğin evlenmesi serbest kalacakmış. Ya böyle bir şey olabilir mi? İnanmış, dindar bir insan bunları düşünebilir mi? Ben Meclis yönettim, bunun gibi cıvık bir insan görmedim. Ne ara sen FETÖ'cülükten kurtuldun da bizi FETÖ'cü yaptın? Açtırma kutuyu söyletme kötüyü."

