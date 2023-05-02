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https://sputniknews.com.tr/20230502/israilden-aclik-grevindeki-filistinli-tutuklu-adnanin-olumune-iliskin-ilk-aciklama-1070485993.html
İsrail'den açlık grevindeki Filistinli tutuklu Adnan'ın ölümüne ilişkin ilk açıklama
İsrail'den açlık grevindeki Filistinli tutuklu Adnan'ın ölümüne ilişkin ilk açıklama
İsrail, bu sabah hayatını kaybeden açlık grevindeki Filistinli tutuklu Hıdır Adnan'ın 'hücresinde bilincini yitirmiş halde bulunduğunu' duyurdu. 02.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-02T13:47+0300
2023-05-02T13:47+0300
dünya
hıdır adnan
israil
filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
açlık grevi
ölüm
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Filistinli tutuklu Adnan'ın açlık grevinin 87. gününde cezaevindeki ölümü sonrası İsrail'den ilk resmi açıklama İsrail Hapishaneler Otoritesi'nden geldi.İsrail Hapishaneler Otoritesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Tıbbi muayene ve tedavi görmeyi reddeden tutuklu (Hıdır Adnan), sabahın erken saatlerinde hücresinde bilincini yitirmiş halde bulundu" ifadelerine yer verildi.Hastaneye nakline neden izin verilmediğine değinilmediAçıklamada, uzun süren açlık grevi nedeniyle sağlık durumunun ağırlaşmasına ve ciddi anlamda hayati risk taşımasına rağmen Adnan'ın hastaneye kaldırılmasına neden izin verilmediğine dair ise herhangi bir değerlendirme yapılmaması dikkati çekti.'Adnan'ın şehit edilmesinden İsrail işgal güçleri sorumlu'Öte yandan İsrail Meclisindeki Arap parlamenter Ahmed Tibi, Adnan'ın ölümünden İsrail yönetimini sorumlu tuttu.İsrail basınına konuşan Tibi, şunları kaydetti:"Bir tutukluyu, açlık grevinin 86. gününde olmasına ve sağlık durumu kötüleşmesine rağmen hastane yerine cezaevi hücresinde tutmaya karar verenler, bu durumun onun ölümüne yol açabileceğinin farkındaydı. Buna göre, Şeyh Hıdır Adnan'ın şehit edilmesinden İsrail işgal güçleri sorumludur."Adnan, 87 gündür açlık grevindeydiFilistinli tutuklu Hıdır Adnan, İsrail’in 'idari tutukluluk' uygulamasıyla yargılama olmaksızın cezaevinde tutulmasına karşı başlattığı açlık grevini 87 gündür sürdürüyordu.Filistinli direniş grupları, Adnan'ın, bugün erken saatlerde hayatını kaybettiğini duyurmuştu.İnsan hakları kuruluşları, Adnan'ın ağırlaşan sağlık durumu nedeniyle hapishaneden hastaneye sevk edilmemesi halinde "kesin ölüm riski ile karşı karşıya olduğunu" açıklarken İsrail otoriteleri bunu reddetmişti.İsrail, 'idari tutukluluk' adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230502/filistinli-tutuklu-hidir-adnan-87-gunluk-aclik-grevinin-ardindan-hayatini-kaybetti-1070478836.html
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hıdır adnan, israil, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, açlık grevi, ölüm
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İsrail'den açlık grevindeki Filistinli tutuklu Adnan'ın ölümüne ilişkin ilk açıklama

13:47 02.05.2023
© AAHıdır Adnan
Hıdır Adnan - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2023
© AA
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İsrail, bu sabah hayatını kaybeden açlık grevindeki Filistinli tutuklu Hıdır Adnan'ın 'hücresinde bilincini yitirmiş halde bulunduğunu' duyurdu.
Filistinli tutuklu Adnan'ın açlık grevinin 87. gününde cezaevindeki ölümü sonrası İsrail'den ilk resmi açıklama İsrail Hapishaneler Otoritesi'nden geldi.
İsrail Hapishaneler Otoritesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Tıbbi muayene ve tedavi görmeyi reddeden tutuklu (Hıdır Adnan), sabahın erken saatlerinde hücresinde bilincini yitirmiş halde bulundu" ifadelerine yer verildi.

Hastaneye nakline neden izin verilmediğine değinilmedi

Açıklamada, uzun süren açlık grevi nedeniyle sağlık durumunun ağırlaşmasına ve ciddi anlamda hayati risk taşımasına rağmen Adnan'ın hastaneye kaldırılmasına neden izin verilmediğine dair ise herhangi bir değerlendirme yapılmaması dikkati çekti.

'Adnan'ın şehit edilmesinden İsrail işgal güçleri sorumlu'

Öte yandan İsrail Meclisindeki Arap parlamenter Ahmed Tibi, Adnan'ın ölümünden İsrail yönetimini sorumlu tuttu.
İsrail basınına konuşan Tibi, şunları kaydetti:
"Bir tutukluyu, açlık grevinin 86. gününde olmasına ve sağlık durumu kötüleşmesine rağmen hastane yerine cezaevi hücresinde tutmaya karar verenler, bu durumun onun ölümüne yol açabileceğinin farkındaydı. Buna göre, Şeyh Hıdır Adnan'ın şehit edilmesinden İsrail işgal güçleri sorumludur."
Altı Filistinlinin tünel kazarak kaçtığı İsrail'deki Gilboa yüksek güvenlikli cezaevi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2023
DÜNYA
Filistinli tutuklu Hıdır Adnan, 87 günlük açlık grevinin ardından hayatını kaybetti
12:12

Adnan, 87 gündür açlık grevindeydi

Filistinli tutuklu Hıdır Adnan, İsrail’in 'idari tutukluluk' uygulamasıyla yargılama olmaksızın cezaevinde tutulmasına karşı başlattığı açlık grevini 87 gündür sürdürüyordu.
Filistinli direniş grupları, Adnan'ın, bugün erken saatlerde hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
İnsan hakları kuruluşları, Adnan'ın ağırlaşan sağlık durumu nedeniyle hapishaneden hastaneye sevk edilmemesi halinde "kesin ölüm riski ile karşı karşıya olduğunu" açıklarken İsrail otoriteleri bunu reddetmişti.
İsrail, 'idari tutukluluk' adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.
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