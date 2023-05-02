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https://sputniknews.com.tr/20230502/iranda-idam-edilen-ingiliz-casusu-ekberinin-nukleer-sirlari-ifsa-ettigi-ortaya-cikti-1070501746.html
İran'da idam edilen 'İngiliz casusu' Ekberi'nin nükleer sırları ifşa ettiği ortaya çıktı
İran'da idam edilen 'İngiliz casusu' Ekberi'nin nükleer sırları ifşa ettiği ortaya çıktı
İran'da İngiltere adına casusluk suçlamasıyla idam edilen eski Savunma Bakan Yardımcısı Ekberi'nin, Fordo'daki uranyum zenginleştirme merkezini ifşa ettiği ve... 02.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-02T17:09+0300
2023-05-02T17:09+0300
dünya
iran
ortadoğu
ali rıza ekberi
idam
ingiltere
casus
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New York Times gazetesinin ABD, İngiltere, Almanya, İsrail ve İran'dan mevcut ve eski istihbarat yetkililerine dayandırdığı habere göre, casusluk suçundan idam edilen Ali Rıza Ekberi, 2004-2019 yılları arasında nükleer sırlar da dahil olmak üzere ülkenin stratejik bilgilerini 15 yıl boyunca İngilizlere verdi.Haberde, üst düzey bir İngiliz istihbarat yetkilisinin Nisan 2008'de İsrail'i ziyaret ettiği ve oradaki yetkililere İran'ın nükleer sırlarına erişimi olan bir 'köstebeğe' sahip olduklarını söylediği ve Ekberi tarafından elde edilen ve İran'ın nükleer silah üretmeyi planladığını öne süren bilgileri paylaştığı kaydedildi.Batılı güvenlik kaynakları gazeteye, Fordo'daki uranyum zenginleştirme merkezinin ve İran'ın orada 'nükleer silah edinme faaliyetlerine' ilişkin bilgilerin, Ekberi tarafından sızdırılan bilgilerden biri olduğunu söyledi.İngiltere'nin 2008'de İsrail ile paylaştığı istihbarat kısa süre sonra Batılı istihbarat servislerine aktarıldı. Eylül 2009'da, Pittsburgh'daki G7 Zirvesi'nde, dönemin ABD Başkanı Barack Obama, İngiltere ve Fransa liderleriyle birlikte İran'ın Fordo kentinde bir uranyum zenginleştirme tesisi olduğunu açıklayınca uluslararası toplumun İran'a karşı tutumu değişti.New York Times'a göre, Ekberi, yıllar içinde aralarında Kasım 2020'de İsrail tarafından başkent Tahran'da düzenlenen suikastla öldürülen nükleer bilim insanı Muhsin Fahrizade'nin de aralarında olduğu 100'den fazla İranlı yetkilinin kimliğini ve faaliyetlerini ifşa etti.İran, Ekberi'yi 'MI6'nın en önemli casuslarından biri' olarak nitelendirilmiştiİran İstihbarat Bakanlığı, ocak başlarında eski Savunma Bakan Yardımcısı Ekberi'nin ülkenin hassas ve stratejik merkezlerinin bilgilerini 'MI6' olarak bilinen İngiltere'nin Gizli İstihbarat Servisine (SIS) aktardığının tespit edildiğini duyurmuştu.Açıklamada, Ekberi, "İran'ın stratejik kurumları hakkında önemli bilgiler toplayan ve topladığı bilgileri birçok kez tamamen bilinçli ve hedefli şekilde İngiliz istihbaratına sunan Gizli İstihbarat Servisinin en önemli casuslarından biri" olarak nitelendirilmişti.İran-İngiltere çifte vatandaşlığına sahip olan Ekberi'nin ne zaman tutuklandığı belirtilmese de ülke medyasında 2019-2020 yıllarında MI6 adına casuslukla suçlanarak tutuklandığı bilgilerine yer verilmişti.İngiltere adına casusluk yapmak suçlamasıyla idama mahkum edilen Ekberi hakkındaki karar 11 Ocak'ta İran Yargıtayı tarafından onaylanınca eski İranlı yetkili, 14 Ocak'ta idam edilmişti.Ekberi ile bağlantısını kabul etmeyen İngiltere ise cezanın infaz edilmesini şiddetle kınamıştı.Ali Rıza Ekberi, 1997-2005 arasında görev yapan eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi döneminde Savunma Bakan Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Ekberi, mevcut İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani'ye yakınlığıyla biliniyordu.
https://sputniknews.com.tr/20230114/iranda-ingiltere-adina-casuslukla-suclanan-eski-savunma-bakan-yardimcisi-idam-edildi-1065738724.html
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iran, ortadoğu, ali rıza ekberi, idam, ingiltere, casus
iran, ortadoğu, ali rıza ekberi, idam, ingiltere, casus

İran'da idam edilen 'İngiliz casusu' Ekberi'nin nükleer sırları ifşa ettiği ortaya çıktı

17:09 02.05.2023
© AP PhotoBuşehr Nükleer Santrali
Buşehr Nükleer Santrali - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2023
© AP Photo
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İran'da İngiltere adına casusluk suçlamasıyla idam edilen eski Savunma Bakan Yardımcısı Ekberi'nin, Fordo'daki uranyum zenginleştirme merkezini ifşa ettiği ve 15 yıl boyunca Tahran'ın nükleer ve askeri sırlarını İngiltere'ye aktardığı belirtildi.
New York Times gazetesinin ABD, İngiltere, Almanya, İsrail ve İran'dan mevcut ve eski istihbarat yetkililerine dayandırdığı habere göre, casusluk suçundan idam edilen Ali Rıza Ekberi, 2004-2019 yılları arasında nükleer sırlar da dahil olmak üzere ülkenin stratejik bilgilerini 15 yıl boyunca İngilizlere verdi.
Haberde, üst düzey bir İngiliz istihbarat yetkilisinin Nisan 2008'de İsrail'i ziyaret ettiği ve oradaki yetkililere İran'ın nükleer sırlarına erişimi olan bir 'köstebeğe' sahip olduklarını söylediği ve Ekberi tarafından elde edilen ve İran'ın nükleer silah üretmeyi planladığını öne süren bilgileri paylaştığı kaydedildi.
Batılı güvenlik kaynakları gazeteye, Fordo'daki uranyum zenginleştirme merkezinin ve İran'ın orada 'nükleer silah edinme faaliyetlerine' ilişkin bilgilerin, Ekberi tarafından sızdırılan bilgilerden biri olduğunu söyledi.
İngiltere'nin 2008'de İsrail ile paylaştığı istihbarat kısa süre sonra Batılı istihbarat servislerine aktarıldı. Eylül 2009'da, Pittsburgh'daki G7 Zirvesi'nde, dönemin ABD Başkanı Barack Obama, İngiltere ve Fransa liderleriyle birlikte İran'ın Fordo kentinde bir uranyum zenginleştirme tesisi olduğunu açıklayınca uluslararası toplumun İran'a karşı tutumu değişti.
New York Times'a göre, Ekberi, yıllar içinde aralarında Kasım 2020'de İsrail tarafından başkent Tahran'da düzenlenen suikastla öldürülen nükleer bilim insanı Muhsin Fahrizade'nin de aralarında olduğu 100'den fazla İranlı yetkilinin kimliğini ve faaliyetlerini ifşa etti.

İran, Ekberi'yi 'MI6'nın en önemli casuslarından biri' olarak nitelendirilmişti

İran İstihbarat Bakanlığı, ocak başlarında eski Savunma Bakan Yardımcısı Ekberi'nin ülkenin hassas ve stratejik merkezlerinin bilgilerini 'MI6' olarak bilinen İngiltere'nin Gizli İstihbarat Servisine (SIS) aktardığının tespit edildiğini duyurmuştu.
Açıklamada, Ekberi, "İran'ın stratejik kurumları hakkında önemli bilgiler toplayan ve topladığı bilgileri birçok kez tamamen bilinçli ve hedefli şekilde İngiliz istihbaratına sunan Gizli İstihbarat Servisinin en önemli casuslarından biri" olarak nitelendirilmişti.
İran-İngiltere çifte vatandaşlığına sahip olan Ekberi'nin ne zaman tutuklandığı belirtilmese de ülke medyasında 2019-2020 yıllarında MI6 adına casuslukla suçlanarak tutuklandığı bilgilerine yer verilmişti.
İngiltere adına casusluk yapmak suçlamasıyla idama mahkum edilen Ekberi hakkındaki karar 11 Ocak'ta İran Yargıtayı tarafından onaylanınca eski İranlı yetkili, 14 Ocak'ta idam edilmişti.
Ekberi ile bağlantısını kabul etmeyen İngiltere ise cezanın infaz edilmesini şiddetle kınamıştı.
Ali Rıza Ekberi, 1997-2005 arasında görev yapan eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi döneminde Savunma Bakan Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Ekberi, mevcut İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani'ye yakınlığıyla biliniyordu.
mahkeme - yargı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2023
DÜNYA
İran'da İngiltere adına casuslukla suçlanan eski Savunma Bakan Yardımcısı idam edildi
14 Ocak, 10:34
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