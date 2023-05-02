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https://sputniknews.com.tr/20230502/imalat-pmi-16-ayin-zirvesinde-1070475654.html
İmalat PMI 16 ayın zirvesinde
İmalat PMI 16 ayın zirvesinde
İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Nisan'da 51.5’e yükselerek üst üste dördüncü ay eşik değer 50’nin üzerinde... 02.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-02T11:30+0300
2023-05-02T11:31+0300
ekonomi
türkiye
imalat sanayi
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İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Nisan'da 51,5 değerini aldı.Endeks Mart'ta 50,9 olarak kaydedilmişti.Nisan ayında kaydedilen değer Aralık 2021'den bu yana en yüksek seviyeye işaret etti.İSO'nun verilere ilişkin bültenine göre, Nisan ayında birçok firma, talep koşullarındaki güçlenme sonucu yeni siparişler ve üretimde artış bildirdi. Bazı anket katılımcıları, Şubat ayındaki depremin ardından devam eden toparlanma nedeniyle iş yüklerinin arttığını belirtti.Bunlara ek olarak, toplam yeni işler, yeni ihracat siparişleri ve üretimdeki artışlar Mart ayına göre daha hızlı gerçekleşti. Üretimdeki genişleme son 20 ayın en yüksek oranında kaydedildi.Hem yeni siparişlerdeki artış hem de deprem kaynaklı aksamalar, birikmiş işlerin son 14 ayda ilk kez artmasına yol açtı.Nisan'da depreme bağlı aksamaların doğrudan gözlendiği başlıca alan tedarik zincirleri oldu ve firmalar hammadde temininde yaşanan zorlukların devam ettiğini bildirdi. Teslimat sürelerinde üst üste dördüncü ay artış görüldü.İmalatçılar iş yüklerindeki artış nedeniyle satın alma faaliyetlerini yaklaşık bir buçuk yıldır ilk kez artırdı. Buna rağmen teslimatlarda ortaya çıkan gecikmeler girdi stoklarının artmasına engel oldu. Bazı firmalar ikinci çeyreğe çalışan sayılarını artırarak başladı.Bununla birlikte, erken emeklilik yasasının yürürlüğe girmesinin ardından gerçekleşen işten ayrılmalar, istihdamın hemen hemen yatay seyretmesine yol açtı.Hammadde maliyetlerindeki yükseliş ve liradaki zayıflığa bağlı olarak girdi fiyatlarındaki keskin artış Nisan ayında da devam etti. Yine de enflasyon oranı, yıl başından bu yana en düşük düzeye geriledi. Bazı firmalar bu gelişmeyi enerji fiyatlarındaki düşüşe bağladı. Benzer şekilde, nihai ürün fiyatlarındaki artış da Ağustos 2022’den bu yana en düşük oranda gerçekleşti.İstanbul Sanayi Odası Türkiye Sektörel PMI nisan ayı raporuna göre, şubat ayındaki depremin ardından bazı sektörler çok güçlü toparlanma eğilimi gösterirken, bazıları ise yeni sipariş alma ve üretim hacmini artırma konusunda zorluk yaşamaya devam etti.Takip edilen tüm sektörlerde girdi maliyetleri Nisan'da artmaya devam etmekle birlikte bunların çoğunda enflasyon Mart ayına göre hız kaybetti. Mart'ta olduğu gibi Nisan'da da üretimin artış gösterdiği sektör sayısı altı oldu.Anket kapsamındaki sektörler belirgin şekilde farklı eğilimler sergiledi. Kara ve deniz taşıtları ile ana metal sanayiinde toparlanma hız kazandı ve üretimde güçlü genişleme kaydedildi.Buna karşılık, başta ağaç ve kağıt ürünleri ile giyim ve deri ürünleri olmak üzere kimi diğer sektörler zorlu faaliyet koşullarıyla karşılaşmaya devam etti.Üretimdeki tabloya benzer şekilde, yeni siparişler sektörlerin yarısında artış gösterdi. Yeni siparişlerde en güçlü artış ana metallerde, en keskin yavaşlama ise ağaç ve kağıt ürünleri sektöründe kaydedildi.
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türkiye, imalat sanayi
türkiye, imalat sanayi

İmalat PMI 16 ayın zirvesinde

11:30 02.05.2023 (güncellendi: 11:31 02.05.2023)
© Flickrİmalat
İmalat - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2023
© Flickr
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İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Nisan'da 51.5’e yükselerek üst üste dördüncü ay eşik değer 50’nin üzerinde gerçekleşti. Nisan'da kaydedilen değer Aralık 2021'den bu yana en yüksek seviye oldu.
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Nisan'da 51,5 değerini aldı.
Endeks Mart'ta 50,9 olarak kaydedilmişti.
Nisan ayında kaydedilen değer Aralık 2021'den bu yana en yüksek seviyeye işaret etti.
İSO'nun verilere ilişkin bültenine göre, Nisan ayında birçok firma, talep koşullarındaki güçlenme sonucu yeni siparişler ve üretimde artış bildirdi. Bazı anket katılımcıları, Şubat ayındaki depremin ardından devam eden toparlanma nedeniyle iş yüklerinin arttığını belirtti.
Bunlara ek olarak, toplam yeni işler, yeni ihracat siparişleri ve üretimdeki artışlar Mart ayına göre daha hızlı gerçekleşti. Üretimdeki genişleme son 20 ayın en yüksek oranında kaydedildi.
Hem yeni siparişlerdeki artış hem de deprem kaynaklı aksamalar, birikmiş işlerin son 14 ayda ilk kez artmasına yol açtı.
Nisan'da depreme bağlı aksamaların doğrudan gözlendiği başlıca alan tedarik zincirleri oldu ve firmalar hammadde temininde yaşanan zorlukların devam ettiğini bildirdi. Teslimat sürelerinde üst üste dördüncü ay artış görüldü.
İmalatçılar iş yüklerindeki artış nedeniyle satın alma faaliyetlerini yaklaşık bir buçuk yıldır ilk kez artırdı. Buna rağmen teslimatlarda ortaya çıkan gecikmeler girdi stoklarının artmasına engel oldu. Bazı firmalar ikinci çeyreğe çalışan sayılarını artırarak başladı.
Bununla birlikte, erken emeklilik yasasının yürürlüğe girmesinin ardından gerçekleşen işten ayrılmalar, istihdamın hemen hemen yatay seyretmesine yol açtı.
Hammadde maliyetlerindeki yükseliş ve liradaki zayıflığa bağlı olarak girdi fiyatlarındaki keskin artış Nisan ayında da devam etti. Yine de enflasyon oranı, yıl başından bu yana en düşük düzeye geriledi. Bazı firmalar bu gelişmeyi enerji fiyatlarındaki düşüşe bağladı. Benzer şekilde, nihai ürün fiyatlarındaki artış da Ağustos 2022’den bu yana en düşük oranda gerçekleşti.
İstanbul Sanayi Odası Türkiye Sektörel PMI nisan ayı raporuna göre, şubat ayındaki depremin ardından bazı sektörler çok güçlü toparlanma eğilimi gösterirken, bazıları ise yeni sipariş alma ve üretim hacmini artırma konusunda zorluk yaşamaya devam etti.
Takip edilen tüm sektörlerde girdi maliyetleri Nisan'da artmaya devam etmekle birlikte bunların çoğunda enflasyon Mart ayına göre hız kaybetti. Mart'ta olduğu gibi Nisan'da da üretimin artış gösterdiği sektör sayısı altı oldu.
Anket kapsamındaki sektörler belirgin şekilde farklı eğilimler sergiledi. Kara ve deniz taşıtları ile ana metal sanayiinde toparlanma hız kazandı ve üretimde güçlü genişleme kaydedildi.
Buna karşılık, başta ağaç ve kağıt ürünleri ile giyim ve deri ürünleri olmak üzere kimi diğer sektörler zorlu faaliyet koşullarıyla karşılaşmaya devam etti.
Üretimdeki tabloya benzer şekilde, yeni siparişler sektörlerin yarısında artış gösterdi. Yeni siparişlerde en güçlü artış ana metallerde, en keskin yavaşlama ise ağaç ve kağıt ürünleri sektöründe kaydedildi.
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