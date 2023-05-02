https://sputniknews.com.tr/20230502/hollandada-alkollu-surucunun-uzerinden-ukraynaca-boris-johnson-ehliyeti-cikti-1070476583.html
Hollanda'da alkollü sürücünün üzerinden Ukraynaca Boris Johnson ehliyeti çıktı
Hollanda'da alkollü sürücünün üzerinden Ukraynaca Boris Johnson ehliyeti çıktı
Hollanda'da alkollü araç kullandığı tespit eden bir sürücünün ehliyetinde Ukraynaca Boris Johnson yazıldığı görüldü. 02.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-02T11:40+0300
2023-05-02T11:40+0300
2023-05-02T11:40+0300
dünya
hollanda
ukrayna
ehliyet
boris johnson
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Johnson'un fotoğrafı ve doğum tarihinin yer aldığı ehliyetin, 2019'da verildiği ve 3000 yılına kadar geçerli olduğu görülüyor. Konuyla ilgili açıklama yapan polis sözcüsü Thijs Damstra, Pazar günü gece yarısından kısa bir süre sonra bir arabanın kuzeydeki Groningen kentindeki Emma Köprüsü yakınlarındaki bir direğe çarptığı bir olayı soruşturması üzerine ortaya çıktığını söyledi. Kazanın ardından 35 yaşındaki sürücünün aracı terk ettikten sonra köprüde bulunduğunu belirten Damstra, "Şahıs kimliğini açıklamadı ve alkol testi yaptırmayı reddetti. İçeride polis, Boris Johnson'a ait sahte bir ehliyet buldu. Bildiğim kadarıyla, gerçek Bay Boris Johnson o sırada Hollanda'da değildi" açıklamasında bulundu.Groningen polisi de, Instagram hesabından yaptığı açıklamada "Maalesef bu kişinin sahtekarlığına kanmadık" dedi. Polis, sahte belgenin nerede yapıldığını açıklamadı, ancak kamu yayın kuruluşu NOS'un eski Rusya muhabiri Kysia Hekster, NOS tarafından yayınlanan bir tweet'te Ukrayna'daki turistik dükkanlardan kolayca sahte sürücü belgesi alınabileceğini açıkladı.
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hollanda, ukrayna, ehliyet, boris johnson
hollanda, ukrayna, ehliyet, boris johnson
Hollanda'da alkollü sürücünün üzerinden Ukraynaca Boris Johnson ehliyeti çıktı
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Hollanda'da alkollü araç kullandığı tespit eden bir sürücünün ehliyetinde Ukraynaca Boris Johnson yazıldığı görüldü.
Johnson'un fotoğrafı ve doğum tarihinin yer aldığı ehliyetin, 2019'da verildiği ve 3000 yılına kadar geçerli olduğu görülüyor.
Konuyla ilgili açıklama yapan polis sözcüsü Thijs Damstra, Pazar günü gece yarısından kısa bir süre sonra bir arabanın kuzeydeki Groningen kentindeki Emma Köprüsü yakınlarındaki bir direğe çarptığı bir olayı soruşturması üzerine ortaya çıktığını söyledi.
Kazanın ardından 35 yaşındaki sürücünün aracı terk ettikten sonra köprüde bulunduğunu belirten Damstra, "Şahıs kimliğini açıklamadı ve alkol testi yaptırmayı reddetti. İçeride polis, Boris Johnson'a ait sahte bir ehliyet buldu. Bildiğim kadarıyla, gerçek Bay Boris Johnson o sırada Hollanda'da değildi" açıklamasında bulundu.
Groningen polisi de, Instagram hesabından yaptığı açıklamada "Maalesef bu kişinin sahtekarlığına kanmadık" dedi.
Polis, sahte belgenin nerede yapıldığını açıklamadı, ancak kamu yayın kuruluşu NOS'un eski Rusya muhabiri Kysia Hekster, NOS tarafından yayınlanan bir tweet'te Ukrayna'daki turistik dükkanlardan kolayca sahte sürücü belgesi alınabileceğini açıkladı.