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https://sputniknews.com.tr/20230502/hazine-iki-ihalede-yaklasik-227-milyar-lira-borclandi-1070493322.html
Hazine iki ihalede yaklaşık 22.7 milyar lira borçlandı
Hazine iki ihalede yaklaşık 22.7 milyar lira borçlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 22 milyar 668.8 milyon lira borçlanmaya gitti. 02.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-02T15:16+0300
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ekonomi
hazine ve maliye bakanlığı
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Bakanlık ilk ihalede, 5 yıl (1764 gün) vadeli, 3 ayda (91 gün) bir kupon ödemeli TLREF'e endeksli devlet tahvilini yeniden ihraç etti.İhalede dönemsel faiz yüzde 3.49 oldu.Nominal teklifin 15 milyar 483.8 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 8 milyar 862,5 milyon lira, net satış 8 milyar 101.6 milyon lira olarak gerçekleşti.Kamudan teklif gelmeyen ihalede, piyasa yapıcılarından 12 milyar 282 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 8 milyar 600 milyon liralık satış yapıldı.İkinci ihalede ise 9 yıl (3451 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 5,20 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi.İhalede basit faiz yüzde 13,04, bileşik faiz yüzde 13,46 oldu.Nominal teklifin 5 milyar 520 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 3 milyar 157 milyon lira, net satış 2 milyar 717,2 milyon lira olarak gerçekleşti.Kamudan gelen 2 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 803 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 250 milyon liralık satış yapıldı.Hazine böylece, iki ihalede toplam 22 milyar 668,8 milyon lira borçlandı.
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hazine ve maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanlığı

Hazine iki ihalede yaklaşık 22.7 milyar lira borçlandı

15:16 02.05.2023
© AAHazine ve Maliye Bakanlığı, yeni ekonomi politikasının adını duyurdu: Türkiye Ekonomi Modeli
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni ekonomi politikasının adını duyurdu: Türkiye Ekonomi Modeli - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2023
© AA
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 22 milyar 668.8 milyon lira borçlanmaya gitti.
Bakanlık ilk ihalede, 5 yıl (1764 gün) vadeli, 3 ayda (91 gün) bir kupon ödemeli TLREF'e endeksli devlet tahvilini yeniden ihraç etti.
İhalede dönemsel faiz yüzde 3.49 oldu.
Nominal teklifin 15 milyar 483.8 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 8 milyar 862,5 milyon lira, net satış 8 milyar 101.6 milyon lira olarak gerçekleşti.
Kamudan teklif gelmeyen ihalede, piyasa yapıcılarından 12 milyar 282 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 8 milyar 600 milyon liralık satış yapıldı.
İkinci ihalede ise 9 yıl (3451 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 5,20 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi.
İhalede basit faiz yüzde 13,04, bileşik faiz yüzde 13,46 oldu.
Nominal teklifin 5 milyar 520 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 3 milyar 157 milyon lira, net satış 2 milyar 717,2 milyon lira olarak gerçekleşti.
Kamudan gelen 2 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 803 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 250 milyon liralık satış yapıldı.
Hazine böylece, iki ihalede toplam 22 milyar 668,8 milyon lira borçlandı.
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