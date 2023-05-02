https://sputniknews.com.tr/20230502/hazine-iki-ihalede-yaklasik-227-milyar-lira-borclandi-1070493322.html

Hazine iki ihalede yaklaşık 22.7 milyar lira borçlandı

Hazine iki ihalede yaklaşık 22.7 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 22 milyar 668.8 milyon lira borçlanmaya gitti. 02.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-02T15:16+0300

2023-05-02T15:16+0300

2023-05-02T15:16+0300

ekonomi

hazine ve maliye bakanlığı

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Bakanlık ilk ihalede, 5 yıl (1764 gün) vadeli, 3 ayda (91 gün) bir kupon ödemeli TLREF'e endeksli devlet tahvilini yeniden ihraç etti.İhalede dönemsel faiz yüzde 3.49 oldu.Nominal teklifin 15 milyar 483.8 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 8 milyar 862,5 milyon lira, net satış 8 milyar 101.6 milyon lira olarak gerçekleşti.Kamudan teklif gelmeyen ihalede, piyasa yapıcılarından 12 milyar 282 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 8 milyar 600 milyon liralık satış yapıldı.İkinci ihalede ise 9 yıl (3451 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 5,20 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi.İhalede basit faiz yüzde 13,04, bileşik faiz yüzde 13,46 oldu.Nominal teklifin 5 milyar 520 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 3 milyar 157 milyon lira, net satış 2 milyar 717,2 milyon lira olarak gerçekleşti.Kamudan gelen 2 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 803 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 250 milyon liralık satış yapıldı.Hazine böylece, iki ihalede toplam 22 milyar 668,8 milyon lira borçlandı.

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hazine ve maliye bakanlığı