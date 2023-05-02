https://sputniknews.com.tr/20230502/hazine-bakani-nebati-bir-vizeye-bir-ulkenin-gelecegini-bekasini-degismeye-hazir-olan-bir-guruh-var-1070480539.html

Hazine Bakanı Nebati: Bir vizeye bir ülkenin geleceğini, bekasını değişmeye hazır olan bir güruh var

Hazine Bakanı Nebati: Bir vizeye bir ülkenin geleceğini, bekasını değişmeye hazır olan bir güruh var

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Bir vizeye bir ülkenin geleceğini, bekasını değişmeye hazır olan bir güruh var." dedi. 02.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-02T12:38+0300

2023-05-02T12:38+0300

2023-05-02T12:38+0300

türkiye

nureddin nebati

hazine ve maliye bakanlığı

hazine ve maliye bakanı

vize

kemal kılıçdaroğlu

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AK Parti'nin Mersin milletvekili adayı Nebati, AK Parti Mersin İl Başkanlığınca Suphi Öner Öğretmenevi'nde düzenlenen "Hasbihal Toplantısı"nda, birlik ve beraberliğin önemine işaret etti.Teknolojiyle en üst seviyelere giden, herkesin birinci sınıf vatandaş olarak görüldüğü ve refahtan pay aldığı bir ülke hayaliyle çalıştıklarını belirten Nebati, partinin bugüne kadarki mücadelelerin unutulmaması gerektiğini dile getirdi.Nebati, özgürlükler alanındaki gelişmelere değinerek, "Kendilerini merkeze koyup bizi ötekileştirenler, 21 yıllık iktidarımızda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde ortaya koymuş olduğu özgürlük alanı içinde şimdi kendilerini Alevi olarak niteleyebilenler, 30 yıl önce, 1990'lı yıllarda en güçlü olduğu dönemlerde çıkıp 'Ben Alevi'yim' diyemiyorlardı. Bugün çıkıp başörtüsüyle bize karşı durup birilerinin yanında yer alanların başörtüleri üniversitelere giderken başlarından çıkarılıyordu." diye konuştu.'300 milyar dolar yalanını uydurarak para getireceklerini iddia ediyorlar'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "300 milyar dolar yatırım getireceğim" vaadini eleştiren Nebati, "Geçmişte yüzde 7 bin 500 faizle ona buna peşkeş çektiklerinde şimdi utanmadan sıkılmadan dünyanın en başarılı ekonomilerinden biri olmamıza rağmen bizi hor görüyorlar. Bunlar sadece bir banka üzerinden 50 milyar dolar götürdüklerinde bunları görmezden gelip şimdi yalan dolan üzerinden kapalı kapılar arkasında yaptıkları sözleşmelerle, anlaşmalarla ülkeye 300 milyar dolar yalanını uydurarak para getireceklerini iddia ediyorlar." ifadesini kullandı.'Mandacı bir bakış açısıyla, Batı'nın önünde eğilip durmaktan başka yaptıkları bir şey yok'Bakan Nebati, sözlerini şöyle sürdürdü:Milletin desteğiyle yürüdüklerini vurgulayan Nebati, "Adam çıkmış vize uğruna, 'Vatanı, devleti, milleti geç, terör gelsin, teröristleri dışarıya çıkaracağım, 15 Temmuz'da darbe yapanları salacağım, 40 bin cana mal olmuş terör örgütünün liderlerini salacağım' diyor. 'Suriye'den kim ateş ederse etsin mühim değil' diyor. 'Doğu Akdeniz'den çekileceğim, Güney Kıbrıs'ı tanıyacağım' diyor. Ne uğruna? Vize uğruna. Bir vizeye bir ülkenin geleceğini, bekasını değişmeye hazır olan bir güruh var." dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230426/cavusoglu-secimden-sonra-vize-konusunda-bazi-tedbirlerimiz-var-1070235354.html

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nureddin nebati, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, vize, kemal kılıçdaroğlu