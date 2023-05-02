Hazine Bakanı Nebati: Bir vizeye bir ülkenin geleceğini, bekasını değişmeye hazır olan bir güruh var

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
4 dk
TARİHTE BUGÜN
1 Mayıs İşçi Bayramı ilk kez nerede kutlandı?
07:15
5 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Bach ailesinin 'en tanınır üyesi'
07:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
'Taksim'siz son 1 Mayıs mı?
09:06
114 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Türkiye'de emekçiler 1 Mayıs için alanlarda
12:45
69 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
'Çocukları dört duvar arasında tutmak yerine bedensel hareketlere teşvik etmek daha doğru'
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
9 dk
1 MAYIS ÖZEL
Türkiye'de 1 Mayıs ilk kez nasıl kutlandı?
16:15
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
1 MAYIS ÖZEL
Türkiye'de 1 Mayıs ilk kez nasıl kutlandı?
19:00
8 dk
Z RAPORU
Türkiye ve Dünya'da 1 Mayıs'ta yaşananlar
20:45
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Zonguldak Madenci Korosu konserlerine devam edecek
07:09
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Milyonlarca emekçi sandığa hangi koşullarda gidiyor?
09:01
59 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Seçimlere 12 gün kala gündemin en dikkat çekici başlıkları
12:46
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
VERİ MAÇ
Beşiktaş kendi evinde Galatasaray'ı 3-1 yendi
14:01
59 dk
ANKARA FARKI
Türk çiftçisi Türkiye-Rusya dostluğu hakkında ne düşünüyor?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230502/hazine-bakani-nebati-bir-vizeye-bir-ulkenin-gelecegini-bekasini-degismeye-hazir-olan-bir-guruh-var-1070480539.html
Hazine Bakanı Nebati: Bir vizeye bir ülkenin geleceğini, bekasını değişmeye hazır olan bir güruh var
Hazine Bakanı Nebati: Bir vizeye bir ülkenin geleceğini, bekasını değişmeye hazır olan bir güruh var
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Bir vizeye bir ülkenin geleceğini, bekasını değişmeye hazır olan bir güruh var." dedi. 02.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-02T12:38+0300
2023-05-02T12:38+0300
türkiye
nureddin nebati
hazine ve maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanı
vize
kemal kılıçdaroğlu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/1e/1070367333_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_13ebfb01a3f21b3bcaa4b476153ece00.jpg
AK Parti'nin Mersin milletvekili adayı Nebati, AK Parti Mersin İl Başkanlığınca Suphi Öner Öğretmenevi'nde düzenlenen "Hasbihal Toplantısı"nda, birlik ve beraberliğin önemine işaret etti.Teknolojiyle en üst seviyelere giden, herkesin birinci sınıf vatandaş olarak görüldüğü ve refahtan pay aldığı bir ülke hayaliyle çalıştıklarını belirten Nebati, partinin bugüne kadarki mücadelelerin unutulmaması gerektiğini dile getirdi.Nebati, özgürlükler alanındaki gelişmelere değinerek, "Kendilerini merkeze koyup bizi ötekileştirenler, 21 yıllık iktidarımızda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde ortaya koymuş olduğu özgürlük alanı içinde şimdi kendilerini Alevi olarak niteleyebilenler, 30 yıl önce, 1990'lı yıllarda en güçlü olduğu dönemlerde çıkıp 'Ben Alevi'yim' diyemiyorlardı. Bugün çıkıp başörtüsüyle bize karşı durup birilerinin yanında yer alanların başörtüleri üniversitelere giderken başlarından çıkarılıyordu." diye konuştu.'300 milyar dolar yalanını uydurarak para getireceklerini iddia ediyorlar'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "300 milyar dolar yatırım getireceğim" vaadini eleştiren Nebati, "Geçmişte yüzde 7 bin 500 faizle ona buna peşkeş çektiklerinde şimdi utanmadan sıkılmadan dünyanın en başarılı ekonomilerinden biri olmamıza rağmen bizi hor görüyorlar. Bunlar sadece bir banka üzerinden 50 milyar dolar götürdüklerinde bunları görmezden gelip şimdi yalan dolan üzerinden kapalı kapılar arkasında yaptıkları sözleşmelerle, anlaşmalarla ülkeye 300 milyar dolar yalanını uydurarak para getireceklerini iddia ediyorlar." ifadesini kullandı.'Mandacı bir bakış açısıyla, Batı'nın önünde eğilip durmaktan başka yaptıkları bir şey yok'Bakan Nebati, sözlerini şöyle sürdürdü:Milletin desteğiyle yürüdüklerini vurgulayan Nebati, "Adam çıkmış vize uğruna, 'Vatanı, devleti, milleti geç, terör gelsin, teröristleri dışarıya çıkaracağım, 15 Temmuz'da darbe yapanları salacağım, 40 bin cana mal olmuş terör örgütünün liderlerini salacağım' diyor. 'Suriye'den kim ateş ederse etsin mühim değil' diyor. 'Doğu Akdeniz'den çekileceğim, Güney Kıbrıs'ı tanıyacağım' diyor. Ne uğruna? Vize uğruna. Bir vizeye bir ülkenin geleceğini, bekasını değişmeye hazır olan bir güruh var." dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230426/cavusoglu-secimden-sonra-vize-konusunda-bazi-tedbirlerimiz-var-1070235354.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/1e/1070367333_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1a52b1ae3764594dd02f9635ed44cbcf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
nureddin nebati, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, vize, kemal kılıçdaroğlu
nureddin nebati, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, vize, kemal kılıçdaroğlu

Hazine Bakanı Nebati: Bir vizeye bir ülkenin geleceğini, bekasını değişmeye hazır olan bir güruh var

12:38 02.05.2023
© ALİ GÖZETEN - MUSTAFA İÇ-AW880773 Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
 Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2023
© ALİ GÖZETEN - MUSTAFA İÇ-AW880773
Abone olTelegram
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Bir vizeye bir ülkenin geleceğini, bekasını değişmeye hazır olan bir güruh var." dedi.
AK Parti'nin Mersin milletvekili adayı Nebati, AK Parti Mersin İl Başkanlığınca Suphi Öner Öğretmenevi'nde düzenlenen "Hasbihal Toplantısı"nda, birlik ve beraberliğin önemine işaret etti.
Teknolojiyle en üst seviyelere giden, herkesin birinci sınıf vatandaş olarak görüldüğü ve refahtan pay aldığı bir ülke hayaliyle çalıştıklarını belirten Nebati, partinin bugüne kadarki mücadelelerin unutulmaması gerektiğini dile getirdi.
Nebati, özgürlükler alanındaki gelişmelere değinerek, "Kendilerini merkeze koyup bizi ötekileştirenler, 21 yıllık iktidarımızda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde ortaya koymuş olduğu özgürlük alanı içinde şimdi kendilerini Alevi olarak niteleyebilenler, 30 yıl önce, 1990'lı yıllarda en güçlü olduğu dönemlerde çıkıp 'Ben Alevi'yim' diyemiyorlardı. Bugün çıkıp başörtüsüyle bize karşı durup birilerinin yanında yer alanların başörtüleri üniversitelere giderken başlarından çıkarılıyordu." diye konuştu.

'300 milyar dolar yalanını uydurarak para getireceklerini iddia ediyorlar'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "300 milyar dolar yatırım getireceğim" vaadini eleştiren Nebati, "Geçmişte yüzde 7 bin 500 faizle ona buna peşkeş çektiklerinde şimdi utanmadan sıkılmadan dünyanın en başarılı ekonomilerinden biri olmamıza rağmen bizi hor görüyorlar. Bunlar sadece bir banka üzerinden 50 milyar dolar götürdüklerinde bunları görmezden gelip şimdi yalan dolan üzerinden kapalı kapılar arkasında yaptıkları sözleşmelerle, anlaşmalarla ülkeye 300 milyar dolar yalanını uydurarak para getireceklerini iddia ediyorlar." ifadesini kullandı.

'Mandacı bir bakış açısıyla, Batı'nın önünde eğilip durmaktan başka yaptıkları bir şey yok'

Bakan Nebati, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bunlar bizim ürettiğimiz, İHA'lar, SİHA'lar başta olmak üzere savunma sanayisindeki başarımızı 'Biz bunlara dokunarak durduracağız' diyorlar. Bunlar, terörde askerimiz, polisimiz şehit olmasın diye kurduğumuz o güvenlik alanını terk edip 'Suriye'den çıkacağız ve terörü tekrar başa getireceğiz' diyebilecek kendilerini kaybetmiş insanlar. Bunların, 'Güney Kıbrıs'ı tanıyacağız, sizin her istediğinizi yapacağız yeter ki biz Avrupa'ya vizesiz girelim diye bu ülkenin bayrağını peşkeş çekeceğiz' deyip, mandacı bir bakış açısıyla, hala ezik duruşlarıyla Batı'nın önünde eğilip durmaktan başka yaptıkları bir şey yok. Ama bu son 21 yıllık bu muhteşem, büyük değişimi anlayamayanlar, hele hele bizim içimizden anlayamayıp sırtını dönenler tarihe de Allah'a da hesap vereceklerdir. Bunları asla unutmasınlar. Milli Görüş'ün neşet ettiği bir partinin başına AK Parti'yi, Refah Partisi'ni, Fazilet Partisi'ni kapatmak için, bazılarında da başarıya ulaştırdıkları kişilerin temsilcisi konumundaki insanları koyup 'Ben oraya oy vereceğim' diyorsa bu Erbakan Hoca'nın kemiklerini sızlatmak demektir. Birileri dün çıkmış diyor ki 'Ben de Kemal'ci oldum'. Bu partiye bakan olarak geldiğinde seninle çocuk gibi muamele edip 'Bebecan' diye lakap takanların yanına gidip 'Ben de Kemal'ci oldum' diyenler tarihe hesap vereceklerdir."
Milletin desteğiyle yürüdüklerini vurgulayan Nebati, "Adam çıkmış vize uğruna, 'Vatanı, devleti, milleti geç, terör gelsin, teröristleri dışarıya çıkaracağım, 15 Temmuz'da darbe yapanları salacağım, 40 bin cana mal olmuş terör örgütünün liderlerini salacağım' diyor. 'Suriye'den kim ateş ederse etsin mühim değil' diyor. 'Doğu Akdeniz'den çekileceğim, Güney Kıbrıs'ı tanıyacağım' diyor. Ne uğruna? Vize uğruna. Bir vizeye bir ülkenin geleceğini, bekasını değişmeye hazır olan bir güruh var." dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Çavuşoğlu: Seçimden sonra vize konusunda bazı tedbirlerimiz var
26 Nisan, 21:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала