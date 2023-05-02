Gaziantep'te depremlerden etkilenen tarihi mekanların restorasyonu tamamlandı

© AA Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu Daire Başkanı Serdar Murat Gürsel, kentte bulunan tarihi mekanların bir çoğunun hasara uğradığını söyledi. Kısa süre içerisinde işlemlerini tamamlayarak restorasyonu başlattıklarını aktaran Gürsel, "Gaziantep'te kentsel sit alanı içerisinde yer alan geleneksel konutlar, hanlar, hamamlar, camiler, kasteller, çeşmeler ve Gaziantep Kalesi olmak üzere tarihi yapılar irili ufaklı hasar aldı. Gaziantep'teki mahalle ve sokaklarda daha önce yapılara yapılan müdahalelerde çatı ve taş duvarlarının yenileme çalışmaları sayesinde bazı yerlerde hasar çok azdı" dedi. Gürsel, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne ait tarihi yapılarda mimarların yardımıyla aslına uygun çalışmalar yapıldığını belirtti.