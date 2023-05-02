https://sputniknews.com.tr/20230502/fransada-turk-secmenlerin-aracina-saldiri-1070490161.html

Fransa’da Türk seçmenlerin aracına saldırı

Fransa’da Türk seçmenlerin aracına saldırı

Fransa’nın Strasbourg kentinde Türkiye’deki genel seçimler için oy kullanan Türk seçmenlerin aracına çekiçle saldırı gerçekleştirildi. 02.05.2023, Sputnik Türkiye

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Olayın ardından 3 kişi gözaltına alınırken, araçta hasar meydana geldi.Türkiye’de 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışında çok sayıda ülkede başlayan oy verme işlemi sürüyor.Fransa’nın Strasbourg kentinde oy kullanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Dombra” adlı seçim şarkısını çalan 4 Türk gencinin bulunduğu araca çekiçle saldırı gerçekleştirildi. Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, saldırganın koşarak araca doğru geldiği ve elindeki çekiçle defalarca araca vurduğu görüldü.Saldırıya uğrayan gençlerin 19-20 yaşlarında olduğu öğrenilirken, Strasbourg polisinin saldırının ardından 3 kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.

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