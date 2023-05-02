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'Finlandiya, topraklarına ABD üsleri kurulmasını öngören anlaşma için Washington'la görüşüyor'
'Finlandiya, topraklarına ABD üsleri kurulmasını öngören anlaşma için Washington'la görüşüyor'
NATO'nun yeni üyesi Finlandiya'nın, ülke topraklarına ABD üsleri kurulmasını öngören savunma işbirliği anlaşması için Washington'la görüşmelere başladığı... 02.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-02T14:02+0300
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askeri üs
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Helsingin Sanomat'in haberine göre Finlandiya ve ABD, savunma işbirliği anlaşması üzerinde çalışma yürütüyor.ABD'ye Finlandiya topraklarını kullanma hakkı sunacak ve ülke topraklarına ABD üsleri kurulmasını öngören anlaşmaya ilişkin görüşmelerin sonuncusu geçen hafta Helsinki'de yapıldı.Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Politika Dairesi Başkan Yardımcısı Mikael Antella, görüşmede anlaşma metni üzerinde istişareler yapıldığını ve belgenin, ABD'nin askeri teçhizatının konuşlandırılması sayesinde Finlandiya'nın savunmasını güçlendirmesine imkan sunacağını söyledi.Antella, anlaşma kapsamında ABD'nin Finlandiya'ya asker konuşlandırabileceğini ve ABD Kongresi'nin Savunma Bakanlığı için tahsis edeceği fonlarla altyapıya yatırım yapabileceğini kaydetti.Gazete, henüz anlaşmayla ilgili daha fazla detay bulunmadığını belirterek ABD'nin diğer NATO ülkeleriyle de benzer anlaşmalar yaptığını anımsattı.Bu arada gazete, ABD'nin NATO'ya katılma planları yapan İsveç'le de benzer bir metin üzerinde çalışmalar yürüttüğünün altını çizdi.
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finlandiya, abd, askeri üs, nato

'Finlandiya, topraklarına ABD üsleri kurulmasını öngören anlaşma için Washington'la görüşüyor'

14:02 02.05.2023
© Sputnik / Стрингер / Multimedya arşivine gidinABD, Finlandiya, İsveç, NATO
ABD, Finlandiya, İsveç, NATO - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2023
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NATO'nun yeni üyesi Finlandiya'nın, ülke topraklarına ABD üsleri kurulmasını öngören savunma işbirliği anlaşması için Washington'la görüşmelere başladığı belirtildi.
Helsingin Sanomat'in haberine göre Finlandiya ve ABD, savunma işbirliği anlaşması üzerinde çalışma yürütüyor.

ABD'ye Finlandiya topraklarını kullanma hakkı sunacak ve ülke topraklarına ABD üsleri kurulmasını öngören anlaşmaya ilişkin görüşmelerin sonuncusu geçen hafta Helsinki'de yapıldı.

Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Politika Dairesi Başkan Yardımcısı Mikael Antella, görüşmede anlaşma metni üzerinde istişareler yapıldığını ve belgenin, ABD'nin askeri teçhizatının konuşlandırılması sayesinde Finlandiya'nın savunmasını güçlendirmesine imkan sunacağını söyledi.

Antella, anlaşma kapsamında ABD'nin Finlandiya'ya asker konuşlandırabileceğini ve ABD Kongresi'nin Savunma Bakanlığı için tahsis edeceği fonlarla altyapıya yatırım yapabileceğini kaydetti.

Gazete, henüz anlaşmayla ilgili daha fazla detay bulunmadığını belirterek ABD'nin diğer NATO ülkeleriyle de benzer anlaşmalar yaptığını anımsattı.

Bu arada gazete, ABD'nin NATO'ya katılma planları yapan İsveç'le de benzer bir metin üzerinde çalışmalar yürüttüğünün altını çizdi.
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