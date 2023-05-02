https://sputniknews.com.tr/20230502/filipinlerde-havalimaninda-elektrik-kesintisi-46-ucus-iptal-edildi--1070477358.html
Filipinler'de havalimanında elektrik kesintisi: 46 uçuş iptal edildi
Filipinler'de havalimanında elektrik kesintisi: 46 uçuş iptal edildi
Filipinler’in başkenti Manila'daki havalimanında elektrik kesintisi nedeniyle 46 uçuşun iptal edildiği belirtildi. 02.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-02T11:55+0300
2023-05-02T11:55+0300
2023-05-02T11:55+0300
dünya
video
havalimanı
filipinler
elektrik kesintisi
manila
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Filipinler'in başkenti Manila'da bulunan Ninoy Aquino Uluslararası Havalimanı’nın üçüncü terminalinde yerel saatle 01.05 sıralarında elektrik kesintisi meydana geldi.Kesinti nedeniyle 46 uçuşun iptal edildiği havalimanında birçok seferde ise gecikme yaşandığı bildirildi.İptallerden en az 9 bin yolcunun etkilendiği öğrenilirken, iptal edilen seferlerin tamamının iç hatlar uçuşu olduğu ifade edildi.
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Filipinler'de havalimanında elektrik kesintisi: 46 uçuş iptal edildi
Filipinler'de havalimanında elektrik kesintisi: 46 uçuş iptal edildi
2023-05-02T11:55+0300
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video, havalimanı, filipinler, elektrik kesintisi, manila, видео
video, havalimanı, filipinler, elektrik kesintisi, manila, видео
Filipinler'de havalimanında elektrik kesintisi: 46 uçuş iptal edildi
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Filipinler’in başkenti Manila'daki havalimanında elektrik kesintisi nedeniyle 46 uçuşun iptal edildiği belirtildi.
Filipinler'in başkenti Manila'da bulunan Ninoy Aquino Uluslararası Havalimanı’nın üçüncü terminalinde yerel saatle 01.05 sıralarında elektrik kesintisi meydana geldi.
Kesinti nedeniyle 46 uçuşun iptal edildiği havalimanında birçok seferde ise gecikme yaşandığı bildirildi.
İptallerden en az 9 bin yolcunun etkilendiği öğrenilirken, iptal edilen seferlerin tamamının iç hatlar uçuşu olduğu ifade edildi.