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https://sputniknews.com.tr/20230502/euro-bolgesinde-enflasyon-yuzde-7ye-yukseldi-1070483419.html
Euro Bölgesi’nde enflasyon yüzde 7’ye yükseldi
Euro Bölgesi’nde enflasyon yüzde 7’ye yükseldi
Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık yüzde 0,7 ve yıllık yüzde 7 yükseldi. 02.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-02T13:24+0300
2023-05-02T13:24+0300
dünya
ekonomi
euro
enflasyon
eurostat
avrupa birliği istatistik ofisi (eurostat)
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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi’nin nisan ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı.Buna göre, Euro Bölgesi’nde martta yüzde 6.9 olan yıllık enflasyon, nisanda yüzde 7 seviyesine yükseldi.Euro Bölgesi’nde TÜFE, nisanda bir önceki aya göre de yüzde 0.7 arttı.Piyasa beklentileri, nisanda Euro Bölgesi’nde yıllık enflasyonun yüzde 7, aylık enfasyonun yüzde 0.9 olması yönündeydi.4 ülkede çift hanedeEnflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 13.6 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti.Gıdayı, yüzde 6.2 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 5.2 ile hizmetler izlerken enerji ürünleri yüzde 2.5 geriledi.AB uyumlu verilere göre enflasyon, nisan ayında Letonya’da yüzde 15, Slovakya’da yüzde 14, Litvanya’da yüzde 13.3, Estonya’da yüzde 13.2, Avusturya’da yüzde 9.6, Slovenya’da yüzde 9.2, İtalya ve Hırvatistan’da yüzde 8.8, Almanya’da yüzde 7,6, Fransa ve Portekiz’de yüzde 6.9, Malta’da yüzde 6.5, Finlandiya’da yüzde 6.4, İrlanda’da yüzde 6.3, Hollanda’da yüzde 5.9, Yunanistan’da yüzde 4,5, İspanya ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde yüzde 3.8, Belçika’da yüzde 3,3 ve Lüksemburg’da yüzde 2.7 seviyesinde ölçüldü.
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ekonomi, euro, enflasyon, eurostat, avrupa birliği istatistik ofisi (eurostat)
ekonomi, euro, enflasyon, eurostat, avrupa birliği istatistik ofisi (eurostat)

Euro Bölgesi’nde enflasyon yüzde 7’ye yükseldi

13:24 02.05.2023
© AFP 2023 / MIGUEL MEDINAEuro
Euro - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2023
© AFP 2023 / MIGUEL MEDINA
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Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık yüzde 0,7 ve yıllık yüzde 7 yükseldi.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi’nin nisan ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı.
Buna göre, Euro Bölgesi’nde martta yüzde 6.9 olan yıllık enflasyon, nisanda yüzde 7 seviyesine yükseldi.
Euro Bölgesi’nde TÜFE, nisanda bir önceki aya göre de yüzde 0.7 arttı.
Piyasa beklentileri, nisanda Euro Bölgesi’nde yıllık enflasyonun yüzde 7, aylık enfasyonun yüzde 0.9 olması yönündeydi.

4 ülkede çift hanede

Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 13.6 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti.
Gıdayı, yüzde 6.2 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 5.2 ile hizmetler izlerken enerji ürünleri yüzde 2.5 geriledi.
AB uyumlu verilere göre enflasyon, nisan ayında Letonya’da yüzde 15, Slovakya’da yüzde 14, Litvanya’da yüzde 13.3, Estonya’da yüzde 13.2, Avusturya’da yüzde 9.6, Slovenya’da yüzde 9.2, İtalya ve Hırvatistan’da yüzde 8.8, Almanya’da yüzde 7,6, Fransa ve Portekiz’de yüzde 6.9, Malta’da yüzde 6.5, Finlandiya’da yüzde 6.4, İrlanda’da yüzde 6.3, Hollanda’da yüzde 5.9, Yunanistan’da yüzde 4,5, İspanya ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde yüzde 3.8, Belçika’da yüzde 3,3 ve Lüksemburg’da yüzde 2.7 seviyesinde ölçüldü.
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