https://sputniknews.com.tr/20230502/eskisehirde-63-yasindaki-adami-sopayla-doverek-olduren-sahis-tutuklandi-1070517166.html

Eskişehir'de 63 yaşındaki adamı sopayla döverek öldüren şahıs tutuklandı

Eskişehir'de 63 yaşındaki adamı sopayla döverek öldüren şahıs tutuklandı

Eskişehir'de, kavga ettiği 63 yaşındaki adamı sopayla döverek öldüren 64 yaşındaki Ertuğrul A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 02.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-02T22:16+0300

2023-05-02T22:16+0300

2023-05-02T22:16+0300

türkiye

eskişehir

dövme

öldürme

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/02/1070516865_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_e897467fe18766f88e6b90997b1e5e17.jpg

Eskişehir'de çıkan kavgada 63 yaşındaki adamın sopayla başına aldığı darbe sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili yakalanan şahıs tutuklandı. Mihalıççık ilçesi Güce Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddialara göre 63 yaşındaki Ferahi K. ile 64 yaşındaki Ertuğrul A. arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Aralarında daha önceden kalma bir husumetin bulunan iddia edilen ikili arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga esnasında sopayla başına darbe alan Ferahi K., ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Ferahi K. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından jandarma ekiplerince yakalanan şüpheli Ertuğrul A. ise işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

türkiye

eskişehir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

eskişehir, dövme, öldürme